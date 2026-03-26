Umřít se dá i na chybu v tisku

V poslední době se nám nějak roztrhl pytel s různými „kouči“. Spousta lidí se jimi stává téměř přes noc. Nastudují si něco na internetu, nebo absolvují on-line kurz a pouští se do podnikání.

Otázkou je, zda se dá takovým lidem svěřit péče o naše zdraví, a je jedno, zda to fyzické, psychické nebo duchovní. Někdy si tuto otázku kladu dokonce i u lidí, kteří jsou ověnčeni tituly, ale je o nich také tak nějak veřejně známo, že nejsou tak úplně nezávislí, protože jsou sponzorováni firmou a tento sponzoring jí oplácení tím, že vychvalují její zboří a často o něm hovoří jako o tom jediném, co nám může pomoci.

Moje žena, na rozdíl od mne, s váhou nikdy nějaký vážný problém neměla. Vždy se ale zajímala o zdravý životní styl a tak mohu už téměř čtyři desetiletí sledovat, jaké trendy jsou právě „in“. Jediné, co asi nikdy nezkoušela, byla Carnivore dieta, česky „masožravá dieta“, protože maso nepatří mezi potraviny, bez kterých by si neuměla představit život.

Na internetu dnes nalezneme tisíce odborníků na vše. Jak už jsem zmínil, většině z nich k tomu stačilo si něco přečíst, případně absolvovat nějaký zázračný on-line kurz, který z vás udělá odborníka za jeden víkend.
Radí nám pak v oblasti zdraví a životního stylu, mluví nám do naší sexuality, další zase tvrdí, že z nás udělají boháče a tak bych mohl pokračovat.

Vzpomínám na mladíka, který pracoval ve firmě, zabývající se finančním poradenstvím. Jedna její reklama slibovala: „Uděláme z vás milionáře!“ Časem ale zjistil, že dělají milionáře hlavně ze sebe. V té době se potkal s tátovým známým, který byl miliardář. Ten se ho nejprve zeptal, jak se má táta a pak přišla otázka: „A jak se máš ty? Co děláš?“ Mladík odpověděl: „Dělám z lidí milionáře. Jestli chceš, udělám ho i z tebe!“ „No, já jsem ale miliardář“, bránil se otcův kamarád. „To já vím“, trval na svém mladý finanční poradce, „ale naše firma z tebe udělá milionáře.“

K tomu, abyste se stali úspěšným internetovým koučem nebo poradcem, stačí málo. Proto bychom měli být opatrní. Mark Twain prohlásil: „Knihy o zdraví čtěte pozorně, mohli byste zemřít na tiskovou chybu.“
Myslím, že to neplatí jen při čtení knih o zdraví, ale ještě mnohem více o čtení všeho, co na nás chrlí internet. Pokud vám někdo slibuje, že z vás udělá „lva“ v jakémkoliv oboru, vzpomeňte si na slova moudrého Šalamouna. Ten před třemi tisíci let napsal: „Živý pes je na tom lépe než mrtvý lev“, což je pravda.

Doufám, že jste zůstali opatrní a obezřetní i při čtení tohoto článku.

Autor: Vlastík Fürst | čtvrtek 26.3.2026 11:53

Vlastík Fürst VIP

  • Počet článků 3431
  • Celková karma 27,15
  • Průměrná čtenost 807x
Spokojený důchodce. Sdílím zde svůj subjektivní názor i na pohled na svět.
Mám rád diskuse, ve kterých se dovím něco nového. Chápu ale i ty, kteří si jen potřebují zchladit žáhu. Pokud jim to pomůže jako terapie nebo detox, má to smysl.
Nemám nic společného s neomylností, tu přisuzuji jen Bohu.

