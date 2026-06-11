Týden bez „červených kšiltovek“
V druhé polovině května jsem v Sázavě prožil „Týden duchovní obnovy“. Součástí této duchovní hygieny bylo vypnutí internetu a omezení mobilu jen na nejnutnější případy.
Přiznávám, měl jsem obavy, jak to zvládnu. Přece jen jsem byl zvyklý několikrát denně kontrolovat poštu a také neustále sledovat, co se děje ve světě.
Nedávno se na jedné nástěnce objevil vzkaz: „Děcka, myjte si ruce nebo dostanete žloutenku. Ta vás sice nezabije, ale skončíte na infekčním, kde není WIFI. A to vás zabije.“
Na Týden duchovní obnovy jsem odjížděl s otázkou: „Přežiju bez internetu“?
Přežil jsem. První den jsem se cítil divně, když jsem odcházel na procházku bez mobilu. Moje ruka často sahala do kapsy po mobilu, který v ní nebyl. Když jsem se vrátil na pokoj, moje oči chvíli hledaly počítač, než jsem si uvědomil, že ... Druhý den už to bylo trošičku lepší. Třetí den už mi to nepřišlo divné a čtvrtý den jsem si to už užíval.
Nejvíce jsem ocenil, že nemusím číst, kolikátou válku ukončil Donald Trump, nebo pro koho právě Andrej Babiš staví sportovní halu. A když už jsem zmínit sport, dokonce mne ani netrápilo, jak hrají naši na Mistrovství světa v hokeji.
Ten týden uběhl jako voda. Cestou domů jsem přemýšlel, co z toho, co jsem v Sázavě prožil, přenesu do běžného života. Rozhodl jsem se zprávy z politiky a sportu otevírat jednou ráno a jednou večer. Až na jednu výjimku v minulém víkendu se mi to zatím daří a všem to vřele doporučuji.
Týden bez červených kšiltovek, bez strašení tím, jak nám zase bude líp, i bez neustálého pocitu, že musím být „neustále v obraze“, stál za to. Zjistil jsem, že stačí, když dám těm kšiltovkám deset minut ráno a deset minut večer. Nedávno mne potěšilo, když jsem si uvědomil, že jsem večer na kšiltovky zapomněl úplně.
Má to ještě jednu velkou výhodu. Delší dobu jsem žil s pocitem, že nemám čas na čtení knížek nebo na zdravotní procházku. Dnes vím, že mám čas na dobrou knížku i na procházku s manželkou.
„Červených kšiltovek“ se hned tak nezbavíme. Jsou tu a ještě nějakou dobu budou. Na nás je, kolik prostoru jim v našem životě vyhradíme. Já osobně vím, že čím méně prostoru jim dám, tím lépe pro mne.
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