Také vstáváte ve 3:13?

Já tedy ve 3:13 běžně nevstávám. Většinou až v 5:30. Pokud ale jedu do Prahy za vnučkou, tak mi budík zvoní ve 4:00, abych stihnul první vlak.

To pondělí jsem měl v plánu vstávat o hodinu a půl dříve, protože jsem chtěl stihnout vlak, který z Brna odjíždí dvě minuty po páté. Ve 3:12 jsem se probudil a podíval na hodinky. Otočil jsem se na druhý bok s tím, že mohu ještě 48 minut spát.

To jsem ještě netušil, že ve 3:13 vstává náš malý černý soused, který hned jak vstane, začne pěkně nahlas dávat najevo, že už je vzhůru. To si vždy sedne na anténu, která stojí na střeše sousedního domu a spustí. Hlasitě píská a dává najevo, že tady je pánem on a běda všem dalším malý černým sousedům, kteří by mu chtěli jeho teritorium narušit.

Asi už tušíte, že ten malý černý soused je kos. Sameček, který právě tím hlasitým zpěvem odrazuje případné soky. A z té výšky, kterou mu ta sousedovic anténa nabízí, se jeho zpěv nese nejen pěkně do daleka, ale také přímo do naší ložnice.

To ráno jsem už neusnul. Po chvíli jsem to vzdal a raději jsem vstal.

Dnes jsem měl budíka zase na 4:00. Večer, když jsem usínal, tak jsem přemýšlel, zda budu mít budíček opět ve 3:13. Neměl. Venku poprchávalo a tak náš malá černý soused vstával trochu později, než. Napadlo mne, že bych mu to oplatil a zkusil svým zpěvem probudit pro změnu jeho.

Rychle mne to ale přešlo. Můj zpěv není nic moc, nevím, kterým směrem má ložnici a lézt po ránu na střechu, aby se i můj zpěv pěkně nesl do dály, se mi také nechtělo. Mohli by mne uslyšet i pánové na služebně Policie ČR, která sídlí na naší ulici a to bych pak místo v Praze nespíš skončil někde na psychiatrii.

Pokud vás také někdy budí malý černý soused, berte to s humorem a také s porozuměním. Oni to ti malí černí jinak neumí. A možná pak budete rádi, že venku prší a vy díky tomu můžete spát, protože to spí i ti kosi.

Navíc, je určitě lepší, když na vás kosi zpívají, než když na vás ...

Přeji vám krásný den a ať na vás nejen kosi jen zpívají.