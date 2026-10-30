Tak si tu ČT a ČR plaťte sami!
Na jedné straně se ocitli ti, kteří mají obavy, že když si v blízké budoucnosti pustí ČT nebo ČR, uslyší desetkrát denně Babišovo „Čau lidi“. Na druhé straně jsou ti, kterým by to nevadilo, protože si na pravidelnou nedělní „promluvu“ svého guru už dávno zvykli skoro jako na drogu.
Vědomě na jedné i druhé straně trochu přeháním. Tedy, alespoň doufám, že se toho „Čau lidi“ v ČT a v ČR nedočkáme. Jenže, když na mě občas v ČT promluví Andrej na tiskové konferenci, kam smí stále menší počet skutečných novinářů a i ti zbývající jsou uráženi, tak si tím zase tak úplně jistý nejsem.
Na sociálních sítích v poslední době čtu útoky voličů současné vlády vůči těm, kdo mají obavy o budoucnost ČT a ČR. Po demonstracích se například vysmívali studentům, kteří podle nich ani neví, zač demonstrují, protože koncesionářské poplatky za ně platí rodiče. K tomu jen dodám, že nebýt studentů, tak by byl Andrej Babiš možná generálním tajemníkem ÚV KSČ a kdo ví, jak vysoko v hierarchii Varšavké smlouvy by vystoupal náš současný prezident.
V mém okolí se setkávám s lidmi, kteří tvrdí, že ČT ani ČR nesledují. Jeden z nich mi to nedávno tvrdil také. V dalším povídání se ale prořekl, že teď sleduje StarDance a ten Marek Eben je trapný. Taky sledoval Olympijské hry a občas nějaký sport. S manželkou se už těší na Vánoce a pohádky. Super jsou podle něho i staré Silvestry, protože ty ještě stály za to...
Přesto tvrdil, že ČT ani ČR nepotřebuje, protože on vlastně televizi a rozhlas nesleduje. Přiznal, že volil současnou vládní koalici a vše nakonec zakončil trochu útočně: „Když vám to, co dělá naše vláda vadí, tak si tu ČT a ČR plaťte sami. Já su rád, že už je platit nebudu muset!“
Vysvětlovat těmto lidem, že si to zaplatíme tak jako tak, protože to půjde z našich daní, nemá smysl. Tento pán mi tvrdil, že jako důchodce už dlouho žádné daně neplatí. Zeptal jsem se ho, zda bydlí ve svém. Hrdě mi oznámil, že ano. „Takže platíte daň z nemovitosti“, oponoval jsem mu.
Pak jsem vytáhl z peněženky účtenku a zeptal se ho, zda někdy něco takového viděl. To už na mne zvedl hlas, ať z něho nedělám vola. Tak jsem se ho zeptal, co je to ta DPH, která dělá 12 % z celkové částky...
Dnes mne na sociálních sítích zaujala výzva jednoho zastánce ČT a ČR. Psal: „Budu rád platit ČT a ČR, pokud voliči ANO vrátí ze svého státu peníze, které dostal neoprávněně (ne)Babišův Agrofert. Je to minimálně 7 miliard Kč, tedy o něco méně, než je současný rozpočet ČT.“
Zajímavá výzva. Podle mne i férová. Co si o tom myslíte?
Vlastík Fürst
Požádala mne o ruku
Nedávno jsme s mojí tchyní vzpomínali, jak jsem před více jak jedenačtyřiceti lety žádal o ruku jejich dcery. Včera jsem byl o ruku požádán já.
Vlastík Fürst
Dnes už je zítra?
Nebojte se, dnes to nebude „O zemi, kde zítra znamená včera“. Ta doba už, díky Bohu, skončila a na tu soutěž, oslavující Sovětský svaz, si vzpomenou už jen pamětníci.
Vlastík Fürst
Chrochtáme si blahem
Rok po volbách už můžeme opatrně hodnotit, jak Andrej Babiš společně s ministry své vlády maká pro „naše lidi“. Jak to vidíte vy? Také si chrochtáte blahem?
Vlastík Fürst
Bude hůř!
Bude líp, nebo hůř? Jak to vidíte vy? S jakými vyhlídkami se díváte do budoucnosti? Já mám za to, že bude hůř!
Vlastík Fürst
A. Schillerová konečně jednou řekla pravdu
„Lže, jako když Rudé právo tiskne a pravdu řekne, jen když se splete“, říkávalo se v době, kdy tu ještě vládla jedna strana. Dnes by to byl pravdivý popis většiny stran.
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