Ta Fyjalova drahota nás zničí
Ceny nafty a benzínu skokově rostou. Vzpomínáte, jak se po ruském vpádu na Ukrajinu dělo totéž? Pamatujete, jak tehdy reagoval Andrej Babiš a s ním celé ANO? Na jeho hysterický kvikot, že kdyby vládl on, tak by okamžitě zastropoval ceny energií, protože on je tu pro naše blaho?
V diskuzích pak členové a sympatizanti hnutí ANO útočili na premiéra, který podle nich mohl za vše zlé, co se stalo. Vlastně za to podle nich může dodnes.
Pokud by dnešní opozice jednala stejně, tak už by v poslanecké sněmovně předsedové ODS, Starostů, Lidovců, Pirátů a TOP09 stály v řadě na mikrofon u pultíků a vybaveni „desetikapkovými“ plenami by celé dny dštili oheň a síru na hlavu Andreje Babiše.
Jenže nic takového se neděje. Nezaregistroval jsem tvrzení, že za tu drahotu na benzínkách může vláda v čele s ANOšéfem. V tom je rozdíl mezi současnou vládnoucí šestikoalicí a bývalou „pětikolkou“.
Za skokový růst ceny pohonných hmot nemůže současné vláda, stejně jako ta minulá nemohla za růst ceny energií po vpádu ruských mužíků na Ukrajinu.
Jsem rád, že vnímám rozdíl mezi argumentací politiků ANO, SPD či Motoristů, a politiků opozice, kterou jsem volil. Ne vždy se mi líbí šaškování Pirátů, ne vždy souhlasím s tím, jak vystupují poslanci ODS, TOP09, Lidovců nebo Starostů. Jedno jim ale nelze upřít. V otázce současného zdražování pohonných hmot zatím nepodlehli lákadlu to hystericky svalovat na Andreje Babiše a jeho vládu.
Podle voličů „šestikoalice“ za vše špatné mohl a stále může „Fyjala“. Udělal z naší vlasti „spálenou zemi“. Ta se ale po volbách, jakoby mávnutím kouzelného proutku, stala nejlepším místem k životu na celé planetě. Vše, co udělal „Fyjala“ a jeho vláda, stálo, když to řeknu slušněji, za prd. Nebylo nic dobrého.
Myslím, že v tom jsou voliči současné opozice jiní. Neotloukají Babišovi o hlavu třeba ty současně stoupající ceny benzínu a nafty. Nemyslí si, že jde všechno do kytek.
Já si například všimnul, že v obchodech zlevnilo mléko, máslo i mouka.
Že by byla zásluha ANOšéfa?
Vlastík Fürst
Dědečku, usměj se
Rodiče prý mají své děti vychovávat, zatímco prarodiče mají vnoučata rozmazlovat. Co si o tom myslíte?
Vlastík Fürst
Dědeček chce jít do kuchyně
Máte občas chuť poslat někoho do patřičných mezí? A když to uděláte, je to formou upřímnou a stále slušnou, nebo už spíše tou neomalenou a vulgární?
Vlastík Fürst
Dědečku, proč? A proč? A proč???
Pamatujete si dobu, kdy jste od svého dítěte nebo vnoučete slyšeli to neustálé: „Proč?“ Není škoda, že my dospělí se už tak často neptáme?
Vlastík Fürst
Dědečku, proč neposloucháš babičku?
Rozhovory se skoro tříletou vnučkou jsou čím dál tím zajímavější. Naposledy jsme řešili, proč v poslední době přibývají situace, kdy neposlechne rodiče.
Vlastík Fürst
Člověka to potěší, když slyší o cizím trapasu
Původně jsem chtěl dát do nadpisu ono známé „člověka to potěší, když slyší o cizím neštěstí“, ale to bych sliboval něco, o čem tento blog vůbec nebude.
|Další články autora
Galerie: Tramvaje ze Škody míří do Itálie i Německa. Takhle vypadají české vozy pro Evropu
Většina Čechů zná tramvaje Škoda především z pražských ulic nebo z dalších krajských měst. Jen...
O solitérech v Praze. Některé stavby jsou jako pěst na oko. Třeba panelák v Braníku
Kdo viděl film Tam na konečné z roku 1957, pravděpodobně ho zaujalo nejen zpracování v duchu...
Záhadné schody v Kunratickém lese mají vysvětlení. Sloužily při šlechtických honech
V srdci Kunratického lesa chátrají podivuhodné schody, které vedou „odnikud nikam“. Před bezmála...
Provoz metra na části linky C přerušen. Na Hlavním nádraží zemřel člověk pod soupravou
Provoz metra na lince C je v pondělí dopoledne přerušen mezi stanicemi Florenc a Pražského...
Podzemí Staroměstské radnice čeká rekonstrukce. Vznikne nová expozice Strážci Prahy
Praha chystá revoluci v podzemí. Prague City Tourism připravuje ve sklepeních Staroměstská radnice...
Boj o zeleň u brněnské hvězdárny. Firma chce v místě vstupu do parku komerci
Téměř 30 let trvá ambiciózní vize na rozšíření parku Kraví hora v Brně. Má se protáhnout přes...
Nové dálniční obchvaty zatím neulevily lidem naplno, část řidičů se jim vyhýbá
Nových 21 kilometrů dálnic dostali řidiči v závěru loňského roku v Olomouckém kraji a výhodou je,...
Politoložka z Brna je první Češkou v britské Akademii sociálních věd
Brněnská politoložka Monika Brusenbauch Meislová se stala první Češkou v britské Akademii...
Loket chystá rekonstrukci dřevěné ikonické lávky ve Svatošských skalách
Město Loket plánuje letos zrekonstruovat dřevěnou lávku pro pěší ve Svatošských skalách. Historický...
Konec nedochuceným salátům. Objevily jsme zázračné zálivky Fermato
Fermentace dokáže proměnit známé suroviny v chuťově komplexní zážitek. Naše redaktorky proto vyzkoušely dvě salátové zálivky od moravské značky...
- Počet článků 3426
- Celková karma 25,81
- Průměrná čtenost 805x
Mám rád diskuse, ve kterých se dovím něco nového. Chápu ale i ty, kteří si jen potřebují zchladit žáhu. Pokud jim to pomůže jako terapie nebo detox, má to smysl.
Nemám nic společného s neomylností, tu přisuzuji jen Bohu.
Seznam rubrik
- Inspirováno biblickým Žalmy
- Novozákonní rezonance
- Na počátku všeho bylo Slovo
- Rady moudrého starce
- Komentáře
- Křesťanství je...
- Kuchař pro začínající kuchaře/
- Paprsky
- Přísloví a Perly krále Šalamou
- 50+
- Společnost
- Střípky nejen z prázdnin
- Vážím si
- Vztahy
- ZOO nebo ráj ?
- Život není fér
- Osobní
- A co když žádný Bůh není?
- Co když Bible nelže?
- Dopisy apoštola Petra
- Evangelium svatého Pavla
- Hádanky
- 365 dnů s Matoušem
- Viděl jsem Boha
- Pořádek nebo anarchie?
- Začalo to zklamáním
- sobotní blog
- Jaký je Bůh ?