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Starého Babiše novým kouskům nenaučíš!

Andrej Babiš nedávno prohlásil, že s prezidentem mluvit nebude, protože na to nemá čas. Teď prozradil, že ani s ministry vlastní vlády není jeho komunikace o moc lepší.

Když premiér prohlásil, že s prezidentem mluvit nebude, protože na to nemá čas a nechce se podílet na jeho předvolební kampani, měl jsem mu to za zlé. Pokud vláda nekomunikuje s nejvyšším představitelem naší země, je to prostě špatně.

Včera premiér prozradil, že ho ministerstvo obrany neinformovalo o připravované „Evropské protiraketové alianci“ a pan ministr Zůna přiznal, že to se svým šéfem nekomunikoval, protože „těchto koalic vzniká celá řada“, a podobných informací dostává „každý den několik set“.
No, o těch několika stovkách podobných informacích denně by se dalo pochybovat. To by ministr obrany strávil celý den jen tím, že by se prokousával tou záplavou a vybíral, co stojí za pozornost a co ne.
Pokud je to ale pravda, tak se obklopil špatným týmem. Je pak pochopitelné, že si už prý ani nevybavuje, zda se k němu informace o přípravě této aliance vůbec dostala.

Na obranu pana ministra připomenu, že hlavní slovo v tom, kdo byl přizván do zmíněné aliance, měla Ukrajina. Pan premiér na summitu NATO v Ankaře, který proběhl krátce před vznikem aliance, seděl na večeři právě s ukrajinským prezidentem Zelenským.
Jenže místo toho, aby se s ním bavil, jak je česká vláda i nadále připravena pokračovat v pomoci Ukrajině, tak mu raději radil, co si má vybrat z jídelníčku, který byl v bulharštině.
Andrej Babiš se zlobí a vinu hází na ministerstvo a na ministra Zůnu. To je něco, co u tohoto pána dobře známe ještě z doby Covidu. Zpočátku tvrdil, že to vše jako špičkový manažer v pohodě zvládá. Brzy se ale ukázalo, že vláda situaci nezvládá. A co na to pan geniální manažer? Okamžitě začal hledat viníka, a nakonec to nejvíce odskákala ČSSD.

Na celé situaci mne nejvíce zaráží zjištění, že pan premiér „maká“ tak moc, že nemá čas nejen na prezidenta, ale už ani na ministry své vlády. Z toho, co proniká na veřejnost je zřejmé, že komunikace Andreje Babiše vázne nejen směrem k Petru Pavlovi, ale i směrem k ministrům své vlády, což je ještě závažnější. U vlády tak můžeme hovořit spíše o nekomunikaci než o komunikaci.
Vůbec se nedivím ministrovi obrany a zaměstnancům jeho ministerstva, že když se někdy v únoru o připravované alianci dověděli, tak premiéra nejspíše ani neinformovali. Andrej Babiš dlouhodobě odmítal nejen pomoc Ukrajině, ale nebyla mu blízká ani spolupráce s touto napadenou zemí. Ve strachu o svou imunitu převzal rétoriku SPD. Zaměstnanci ministerstva z toho vyvodili, že o účast v alianci, ve které má hrát hlavní roli Ukrajina, Babiš zcela jistě nestojí.

Je smutné, že premiér odmítá komunikaci s prezidentem. Ještě smutnější je, že Andrej Babiš i ve vládě nastolil takovou atmosféru, že se s ním jeho vlastní ministři a ministerští úředníci bojí mluvit o věcech, které našemu premiérovi moc nejdou pod fousy. „Evropská protiraketová aliance“ je malou ukázkou toho, jak to vypadá s komunikací, nebo spíše s nekomunikací uvnitř naší vlády.

Pokud se novináři ptají, jaká je spolupráce uvnitř této vládní koalice, dostávají odpověď, že je až idylická. Takové dokonalé manželství, kde se všichni mají rádi a všichni si dobře rozumí. Stále více je ale zřejmé, že v této „domácnosti“ se to spíše podobá tomu, co prožívá manželka poslance Jaroslava Foldyny, kterého policie musela nejprve na čtrnáct dnů vykázat z domova a nyní jeho žena podala návrh na předběžné opatření kvůli domácímu násilí.

Uvidíme, co přinese budoucnost. Moc nevěřím tomu, že se Babišova nekomunikace s ministry změní v normální komunikaci. Proč? Už naši předci věděli, že „starého psa novým kouskům nenaučíš“.

Autor: Vlastík Fürst | pátek 24.7.2026 9:18 | karma článku: 11,63 | přečteno: 88x

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Mám rád diskuse, ve kterých se dovím něco nového. Chápu ale i ty, kteří si jen potřebují zchladit žáhu. Pokud jim to pomůže jako terapie nebo detox, má to smysl.
Nemám nic společného s neomylností, tu přisuzuji jen Bohu.

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