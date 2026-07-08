SPD zase ostrouhalo
Před volbami s ním v tom držel basu i Andrej Babiš, protože marketéři ANOfertu zjistili, že na to někteří voliči slyší. Sliboval například zrušení muniční iniciativy nebo přeprodej stíhaček F-35 Izraeli.
Zhruba tři měsíce nám celá naše vládní „šestiveslice bez kormidelníka“ tvrdí, že prezident Petr Pavel nemůže jet na summit NATO, protože by tam mluvil něco úplně jiného, než členové vládní delegace a škodil by dobrému jménu naší vlasti.
Pokud jste četli, s čím nakonec delegace na summit NATO vyrazila, určitě jste si všimli, čím se tam chce Andrej Babiš chlubit. Mimo jiné právě tou hroznou „muniční iniciativou“, kterou před volbami haněl a sliboval, že ji zruší. Teď už ji rušit nechce. Možná je to jeden z důvodů, proč tak vehementně bránil Petru Pavlovi v tom, aby na tento summit letěl a proč ho před kamerami neustále dokola vyzýval, aby si rozmyslel svůj úmysl letět do Ankary.
V mandátu, který dostala delegace od vlády stojí, že naše republika bude i nadále podporovat Ukrajinu v jejím boji proti ruské agresi.
Navíc předseda vlády zopakuje náš slib, že chceme do roku 2035 zvýšit naše výdaje na obranu na 5%, které požaduje NATO.
Když jsem četl zprávu o mandátu, který od vlády dostala naše delegace, tak jsem si říkal, že toto vše říkal i náš prezident a byl za to politiky vládní šestikoalice i jejími příznivci a voliči kritizován a napadán.
No, a aby toho nebylo málo, pan ministr Macinka včera slíbil peníze na PURL, což je iniciativa, která umožňuje, aby evropští spojenci a Kanada nakupovali munici a zbraně vyrobené ve Spojených státech a následně je poskytovali Ukrajině. Pro voliče „vládní šestiveslice“ jen podotýkám, že je to „iniciativa“, která je dobrovolná.
Už se těším, jak to budou pánové Babiš a Macinka vysvětlovat Tomio Okamurovi a jeho voličům.
Pánové Macinka a Babiš tak vlastně říkají to, co by tam říkal Petr Pavel, kdyby byl v čele delegace. Příznivci Motoristů nejsou jako ovečky ANO, které jeden den věří tomu, že se mají zle, aby druhý den věřily, že už se mají díky šéfovi ANOfertu jako v ráji. Uvidíme, jak voliči Motoristů zareagují při příštích volbách.
To Andrej Babiš se odlivu hlasů bát nemusí. Většina těch, co ho volí, už u něho zažilla tolik veletočů „pravdy“, že jim jeho další obrat o sto osmdesát stupňů bude připadat jako něco zcela normálního a běžného.
Paradoxně je mi nejvíce líto voličů a členů vládní SPD. Ti ostrouhali úplně. Vlastně nic z těch hlavních předvolebních slibů, kvůli kterým dali hlas Tomiu Okamurovi, který tak zbrojil za světový mír a proti válce, už není ve hře. Dokonce ani ty nenáviděné Ukrajince nevystěhuje, protože musel uznat, že bez nich by se zastavil život v obchodních řetězcích, nemocnicích a také ve stavebnictví.
Tomio Okamura na to má samozřejmě vysvětlení. Je to tím, že on není ve vládě. Kdyby v ní byl, vypadal by mandát od vlády úplně jinak. Takže taková jeho klasika. Dnes, stejně jako když bylo SPD v opozici, hraje tato strana nějaké šestadvacáté housle a její voliči tentokrát ostrouhali ještě mnohem více, než v minulosti.
Jediný „espéďák“, který si na tom všem pořádně mastí kapsu, je samotný šéf SPD. I kdyby se v příštích volbách jeho strana nedostala přes 5% a skončila v propadlišti dějin, on a jeho rodina už jsou zabezpečeni, chce se mi říci tak po bolševicku, na věčné časy.
Jeho voličům tak zase zbydou jen oči pro pláč. Přesto, jak napovídají průzkumy volebních preferencí, většina z nich Tomio Okamurovi jeho luxus, který získal jen díky jejich hlasům, stále přeje.
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