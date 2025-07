„Slabší chvilky“ Donalda Trumpa

„Tak to nikdy!“ Už jste někdy řekli něco podobného? Jak to dopadlo? Dříve jsem se občas neco takového řekl a pak hrozilo, že to moje nikdy tak úplně platit nebude.

S tchánem jsme se kdysi dávno bavili o politice. Říkal, že bude zase volit Miloše Zemana a já prohlásil: „Tak toho nikdy volit nebudu!“ Uteklo pár let a já Miloši Zemanovi při volbě prezidenta dal svůj hlas. Dpoufal jsem, že bude lepším prezidentem, než kníže Schwarzenberg. A protože se pan Karel Schwarzenberg prezidentem nikdy nestal, nemohu posoudit, kdo z nich by byl skutečně lepším představitelem naší země. Pravdou je, že si dnes neumím představit, že by někdo mohl být horší, než Miloš Zeman ve druhém období. Vlastně, jeden z těch, co kandidovali proti Petru Pavlovi, by asi nejspíše ještě horší být mohl. Kdybyste mi ještě včera ráno řekli, že někdy budu souhlasit s bývalým ruským prezidentem a premiérem Dmitrijem Medveděvem, asi bych se tomu tvrzení vysmál. Tento ruský násoska je schopen říci cokoli, jen aby se zalíbil Vladimíru Putinovi. Bojí se totiž, aby také nešťastnou náhodou nevypadnul z okna.

Včera na serveru Novinky.cz vyšel článek s názvem: „Medvěděv se vysmívá Trumpovi kvůli častým změnám názoru“. Jak je zřejmé už z titulku, je o tom, jak Donald Trump neustále mění své názory nejen na válku na Ukrajině, ale i na Vladimira Putina. Cituji z článku: „Američan se opět houpe na své oblíbené politické houpačce... Jsem spokojený s rozhovorem s Putinem. Jsem zklamán rozhovorem s Putinem. Nedodáváme Ukrajině nové zbraně. Budeme Ukrajině dodávat mnoho zbraní na obranu...“

Souhlasím s panem Medveděvem, že Donald Trump musí všem lidem připadat jako malé dítě na houpačce. Jeden den tak, druhý den naopak... A ještě je u toho vysmátý a stále věří, že to on řídí naši planetu. O prezidentovi Joe Bidenovi se říkalo, že když měl „slabé chvilky“, předával vládu jiným a jeho odpůrci se mu proto vysmívali a zesměšňovali ho. Donald Trump má nejspíše vzhledem ke svému pokročilému věku také „slabší chvilky“. Na rozdíl od Joa Bidena si to ale nepřipouští. Vládne a vydává rozhodnutí i tehdy, když by bylo potřeba raději pověřit rozhodováním svého viceprezidenta. Pan Medveděv se Donaldu Trumpovi veřejně vysmívá. Já osobně nejsem příznivcem „vysmívání“. Přesto si kladu otázku, co je lepší. Uznat, že mám nějaké limity, jako do dělal Joe Biden, nebo je popírat a dělat rozhodnutí i v době, kdy toho můj mozek není schopen? Také už nejsem nejmladší a tak jsem se domluvil s mojí ženou a se svými syny, že až budu mít „slabší chvilky“, dohlédnou na mne a budou „vládnout“ za mne. Najde se někdo, kdo dohlédne na amerického prezidenta? A dovolil by to vůbec Donald Trump?