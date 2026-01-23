Skončí v únoru konečně vláda SPD a Motoristů?

Ten problém už vnímají i skalní voliči ANO. Těšili se na vládu ANO, ale zatím nám vládne SPD a Motoristé sobě. Poslanci i ministři ANO se musí držet zpátky, stejně jako jejich šéf Andrej Babiš.

Jak je to možné? Jak je možné, že zahraniční politiku neřídí premiér, ale šéf parlamentu Tomio Okamura a možná tak trochu i ministr zahraničí Petr Macinka? Proč je Andrej Babiš tak podezřele potichu? Proč neslibuje, že ANO, bude líp? Nebýt toho, že mu nějací šmejdi prodali globus za 15 000 Kč, ani bychom nevěděli, zda ještě žije.

Odpověď je prostá. Sněmovní mandátový a imunitní výbor totiž stále ještě nerozhodl o tom, zda doporučí nebo nedoporučí jeho vydání k trestnímu stíhání. Rozhodnutí, týkající se také vydání Tomia Okamury, učiní výbor pravděpodobně až 3. února a teprve pak se k celé záležitosti vyjádří i sněmovna.
Bylo by velkým překvapením, kdyby byli Andrej Babiš a Tomio Okamura zbaveni poslanecké imunity. O všem rozhodnou hlasy Motoristů. A právě o to tu jde. Nebýt hrozby vydání, vyběhl by Andrej Babiš s Filipem Turkem hned na začátku jeho úpěnlivého kvílení, že musí být ministrem! Určitě by srovnal do řady i SPD, stejně jako to udělal během svého minulého mandátu s ČSSD, kterou v podstatě zničil.

Dokud nebude rozhodnuta žádost o vydání, mohou držet Motoristé a SPD Andreje Babiše za, no, v šachu. Jakmile ale bude rozhodnuto o nevydání, situace se změní, protože pak už je Andrej Babiš nebude potřebovat. Pokud pošle do sněmovny rozumné zákony, najde hlasy pro jejich podporu i v řadách opozice.

Osobně Andreje Babiše nemám v lásce. Na druhé straně mám rád mou zemi a tak bych si přál, aby už Babiš začal vládnout. Nečekám od něho žádné zázraky, ale určitě to nebude horší než teď, kdy nám de facto vládne „sundavač vlajek“ a kamarádi výfukových plynů.
Nikdy jsem si nemyslel, že se budu těšit na to, až Andrej Babiš zase vezme do svých rukou „vládní kormidlo“. Stalo se. To ale nic nemění na tom, že doufám v to, že jde o poslední období, kdy hraje v naší politice nějakou důležitou, byť velice nedůstojnou, roli.

Skončí v únoru vláda SPD a Motoristů sobě?
Uvidíme.

Autor: Vlastík Fürst | pátek 23.1.2026 6:11 | karma článku: 7,23 | přečteno: 124x

Vlastík Fürst VIP

  • Počet článků 3414
  • Celková karma 25,55
  • Průměrná čtenost 803x
Spokojený důchodce. Sdílím zde svůj subjektivní názor i na pohled na svět.
Mám rád diskuse, ve kterých se dovím něco nového. Chápu ale i ty, kteří si jen potřebují zchladit žáhu. Pokud jim to pomůže jako terapie nebo detox, má to smysl.
Nemám nic společného s neomylností, tu přisuzuji jen Bohu.

