Skončí v únoru konečně vláda SPD a Motoristů?
Jak je to možné? Jak je možné, že zahraniční politiku neřídí premiér, ale šéf parlamentu Tomio Okamura a možná tak trochu i ministr zahraničí Petr Macinka? Proč je Andrej Babiš tak podezřele potichu? Proč neslibuje, že ANO, bude líp? Nebýt toho, že mu nějací šmejdi prodali globus za 15 000 Kč, ani bychom nevěděli, zda ještě žije.
Odpověď je prostá. Sněmovní mandátový a imunitní výbor totiž stále ještě nerozhodl o tom, zda doporučí nebo nedoporučí jeho vydání k trestnímu stíhání. Rozhodnutí, týkající se také vydání Tomia Okamury, učiní výbor pravděpodobně až 3. února a teprve pak se k celé záležitosti vyjádří i sněmovna.
Bylo by velkým překvapením, kdyby byli Andrej Babiš a Tomio Okamura zbaveni poslanecké imunity. O všem rozhodnou hlasy Motoristů. A právě o to tu jde. Nebýt hrozby vydání, vyběhl by Andrej Babiš s Filipem Turkem hned na začátku jeho úpěnlivého kvílení, že musí být ministrem! Určitě by srovnal do řady i SPD, stejně jako to udělal během svého minulého mandátu s ČSSD, kterou v podstatě zničil.
Dokud nebude rozhodnuta žádost o vydání, mohou držet Motoristé a SPD Andreje Babiše za, no, v šachu. Jakmile ale bude rozhodnuto o nevydání, situace se změní, protože pak už je Andrej Babiš nebude potřebovat. Pokud pošle do sněmovny rozumné zákony, najde hlasy pro jejich podporu i v řadách opozice.
Osobně Andreje Babiše nemám v lásce. Na druhé straně mám rád mou zemi a tak bych si přál, aby už Babiš začal vládnout. Nečekám od něho žádné zázraky, ale určitě to nebude horší než teď, kdy nám de facto vládne „sundavač vlajek“ a kamarádi výfukových plynů.
Nikdy jsem si nemyslel, že se budu těšit na to, až Andrej Babiš zase vezme do svých rukou „vládní kormidlo“. Stalo se. To ale nic nemění na tom, že doufám v to, že jde o poslední období, kdy hraje v naší politice nějakou důležitou, byť velice nedůstojnou, roli.
Skončí v únoru vláda SPD a Motoristů sobě?
Uvidíme.
Vlastík Fürst
Filip Turek: Poslanec, nebo zmocněnec?
Pro Filipa Turka se konečně našlo místo na ministerstvu. Bude „vládní zmocněnec“. Jeho důvěrný přítel, pan ministr Petr Macinka, mu už prý na jednom ze svých dvou ministerstev, která řídí, připravil kancelář.
Vlastík Fürst
Vrchní „chcimír“ nechce mír
Přejete si, aby válka na Ukrajině konečně skončila? Já ano. Moc se mi sice nelíbí Trumpovo bratříčkování s Putinem, ale je mi jasné, že ukončení bojů na Ukrajině nenastane bez tlaku USA.
Vlastík Fürst
Přání všem – přátelům i nepřátelům
Chvíli si budeme zvykat na to, že datum končí číslicí „6“. Další rok je tu a s ním možná i naše obavy nebo naopak radostná očekávání.
Vlastík Fürst
Vánoční dárky a dary
Štědrý den je spojený s obdarováváním. Jak plyne čas, stávají se dárky a dary hlavním tématem a náplní Vánoc a to hlavní se z nich postupně vytrácí.
Vlastík Fürst
Ministr, který nesmí mluvit
Pan ministr Zůna si dovolil říci pravdu a v SPD vybuchla bomba nenávisti. Hrozí, že voliči, kteří věřili, že nás Tomio dovede do vlídné náruče Ruska, utečou jinam.
