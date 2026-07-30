Šíří se pandemie strachu z „hradního rozvědčíka“
Stačí si poslechnout jakýkoliv projev nebo diskusi, ve které vystoupí někdo ze současné vládní šestikoalice, a hned vnímáte, že se Českem šíří pandemie strachu.
Strach z „hradního rozvědčíka“ je tu už dlouho. V pandemii přerostl v okamžiku, kdy průzkumy veřejného mínění začaly prozrazovat, že ani přes velkou snahu vládních politiků i médií důvěra občanů v hlavu státu neklesá.
Prvním nakaženým je Andrej Babiš, jehož nemocné ego dodnes neskouslo porážku v prezidentských volbách. Proto mu vyhovuje Macinkova „extrémní kohabitace“, která už nějakou tu dobu kalí vody v české politice.
Je tu ještě další důvod, proč se Andrej Babiš tak moc bojí, že by Petr Pavel mohl vyhrát příští volby. Od tohoto prezidenta totiž nemůže očekávat, že by mu v kauze Čapí hnízdo udělil prezidentskou milost.
V době, kdy se Andrej Babiš toužil stát hlavou našeho státu, se v tisku objevily úvahy o tom, zda by si v případě vítězství mohl udělit milost sám. Samozřejmě na to reagoval, že to by nikdy neudělal. Jenže věřte slovu Andreje Babiše, pokud nejste jeho volič.
V roce 2014 tvrdil, že nemůže kandidovat na prezidenta. V roce 2015 nás zase ujišťoval, že nechce být premiérem. V roce 2017 oznámil, že pokud bude premiérem, skončí za čtyři roky v politice. Podobných prohlášení za svou kariéru udělal spoustu, přesto jeho slovu stále věří třetina voličů.
Andrej Babiš potřebuje prezidenta, který by mu udělil milost. Proto se v poslední době hovoří o tom, že by ANO mohlo do prezidentské volby poslat buď Alenu Schillerovou nebo Karla Havlíčka. Tuto možnost už „testují“ na sociálních sítích. Je jisté, že pokud by v prezidentské volbě někdo z této dvojky uspěl, s udělením milosti Andreji Babišovi by neváhal ani vteřinu, a voliči současné vlády by mu za to ještě dlouho tleskali.
Není to ale jen Andrej Babiš, kdo má z našeho pana prezidenta pořádné nahnáno. On totiž tímto strachem stihl nakazit celou vládu, stejně jako poslance i senátory vládní šestikoalice. A ti všichni svorně, jako jeden muž, šíří pandemii i mezi svými voliči.
Jak jinak si vyložit, že nemine jediný rozhovor s kýmkoliv z vládní šestikoalice, aby v něm nebyl útok na současnou hlavu státu. Trauma je cítit i zde na blogu v článcích autorů, kteří kopou za vládní koalici, stejně jako u jejich podporovatelů v diskusích.
Já osobně jsem rád, že máme „hlavu státu“, která nemá strach z Andreje Babiše, muže, který není zvyklý, že by mu někdo odmlouval.
Premiéra Andreje Babiše, ministry jeho vlády, koaliční poslance i voliče vládní koalice zasáhla pandemie strachu z toho, že Petr Pavel vyhraje i příští prezidentské volby.
Nevěříte? Pusťte si nějakou politickou diskusi v televizi nebo se mrkněte na sociální sítě.
Pokud to ani pak neuznáte, jste na 99,99% voličem některé ze stran současné vládní šestikoalice.
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