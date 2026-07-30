Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Šíří se pandemie strachu z „hradního rozvědčíka“

Premiéra Andreje Babiše, ministry jeho vlády, koaliční poslance i jejich voliče zasáhla pandemie strachu z toho, že Petr Pavel vyhraje i příští prezidentské volby.

Stačí si poslechnout jakýkoliv projev nebo diskusi, ve které vystoupí někdo ze současné vládní šestikoalice, a hned vnímáte, že se Českem šíří pandemie strachu.
Strach z „hradního rozvědčíka“ je tu už dlouho. V pandemii přerostl v okamžiku, kdy průzkumy veřejného mínění začaly prozrazovat, že ani přes velkou snahu vládních politiků i médií důvěra občanů v hlavu státu neklesá.

Prvním nakaženým je Andrej Babiš, jehož nemocné ego dodnes neskouslo porážku v prezidentských volbách. Proto mu vyhovuje Macinkova „extrémní kohabitace“, která už nějakou tu dobu kalí vody v české politice.

Je tu ještě další důvod, proč se Andrej Babiš tak moc bojí, že by Petr Pavel mohl vyhrát příští volby. Od tohoto prezidenta totiž nemůže očekávat, že by mu v kauze Čapí hnízdo udělil prezidentskou milost.
V době, kdy se Andrej Babiš toužil stát hlavou našeho státu, se v tisku objevily úvahy o tom, zda by si v případě vítězství mohl udělit milost sám. Samozřejmě na to reagoval, že to by nikdy neudělal. Jenže věřte slovu Andreje Babiše, pokud nejste jeho volič.
V roce 2014 tvrdil, že nemůže kandidovat na prezidenta. V roce 2015 nás zase ujišťoval, že nechce být premiérem. V roce 2017 oznámil, že pokud bude premiérem, skončí za čtyři roky v politice. Podobných prohlášení za svou kariéru udělal spoustu, přesto jeho slovu stále věří třetina voličů.

Andrej Babiš potřebuje prezidenta, který by mu udělil milost. Proto se v poslední době hovoří o tom, že by ANO mohlo do prezidentské volby poslat buď Alenu Schillerovou nebo Karla Havlíčka. Tuto možnost už „testují“ na sociálních sítích. Je jisté, že pokud by v prezidentské volbě někdo z této dvojky uspěl, s udělením milosti Andreji Babišovi by neváhal ani vteřinu, a voliči současné vlády by mu za to ještě dlouho tleskali.

Není to ale jen Andrej Babiš, kdo má z našeho pana prezidenta pořádné nahnáno. On totiž tímto strachem stihl nakazit celou vládu, stejně jako poslance i senátory vládní šestikoalice. A ti všichni svorně, jako jeden muž, šíří pandemii i mezi svými voliči.
Jak jinak si vyložit, že nemine jediný rozhovor s kýmkoliv z vládní šestikoalice, aby v něm nebyl útok na současnou hlavu státu. Trauma je cítit i zde na blogu v článcích autorů, kteří kopou za vládní koalici, stejně jako u jejich podporovatelů v diskusích.

Já osobně jsem rád, že máme „hlavu státu“, která nemá strach z Andreje Babiše, muže, který není zvyklý, že by mu někdo odmlouval.

Premiéra Andreje Babiše, ministry jeho vlády, koaliční poslance i voliče vládní koalice zasáhla pandemie strachu z toho, že Petr Pavel vyhraje i příští prezidentské volby.
Nevěříte? Pusťte si nějakou politickou diskusi v televizi nebo se mrkněte na sociální sítě.
Pokud to ani pak neuznáte, jste na 99,99% voličem některé ze stran současné vládní šestikoalice.

Autor: Vlastík Fürst | čtvrtek 30.7.2026 9:12 | karma článku: 11,89 | přečteno: 87x

Další články autora

Vlastík Fürst

Včera jsem byl v cizině

„No, tak jsi byl v cizině“, reagovali byste. „Proč nás s tím otravuješ? To zde přece nikoho nezajímá. Je to přece samozřejmost, že si můžeš jezdit, kam chceš!“

28.7.2026 v 9:22 | Karma: 20,65 | Přečteno: 477x | Diskuse | Společnost

Vlastík Fürst

Moje Audi, ty máš Mejcedes

V pátek jsem přišel k Mercedesu jako slepý k houslím. Pravdou je, že jsem po dýzlu toužil ještě v době hluboké totality, když se dal litr nafty sehnat za padesát haléřů, zatímco mnohem dražší benzín stál korunu sedmdesát.

26.7.2026 v 9:12 | Karma: 26,54 | Přečteno: 1791x | Diskuse | Osobní

Vlastík Fürst

Starého Babiše novým kouskům nenaučíš!

Andrej Babiš nedávno prohlásil, že s prezidentem mluvit nebude, protože na to nemá čas. Teď prozradil, že ani s ministry vlastní vlády není jeho komunikace o moc lepší.

24.7.2026 v 9:18 | Karma: 36,90 | Přečteno: 1675x | Diskuse | Společnost

Vlastík Fürst

Chystá „hradní rozvědčík“ puč?

24. června 2026 vydal Ústavní soud předběžné opatření v řízení o kompetenčním sporu mezi prezidentem republiky a vládou. Ministr Macinka prohlásil, že „je to pokus o ústavní puč“.

21.7.2026 v 9:19 | Karma: 36,70 | Přečteno: 2174x | Diskuse | Společnost

Vlastík Fürst

Zmrzlina pro Ovenku

Pokud byste u nás doma otevřeli mrazák, našli byste v něm všechno možné, ale nejvíce místa v něm právě teď zabírají různé nanuky a zmrzlinky.

19.7.2026 v 9:20 | Karma: 17,42 | Přečteno: 275x | Diskuse | Osobní
Další články autora

Nejčtenější

Proč jsme unavení, i když nic neděláme? Častou příčinu většina lidí přehlíží

Restart nervového systému: proč jsme unavení, i když vlastně nic neděláme?
24. července 2026  18:33

Mnoho lidí zažívá zvláštní typ únavy. Ne tu fyzickou po sportu nebo náročném dni na nohou, ale...

Metro D nemění jen podzemí. Na povrchu vyrostou nové čtvrti a vykoukne i dinosaurus

Vizualizace metra D, stanice Nádraží Krč
24. července 2026  18:34

Pražské metro D je bezpochyby jednou z nejsledovanějších staveb současnosti. Zatímco hluboko pod...

Do Prahy míří fanoušci z celé Evropy. Odyssea zaplnila IMAX, kino přidává projekce po půlnoci

Matt Damon jako filmový Odysseus
24. července 2026  15:36,  aktualizováno  25. 7. 10:09

Pražský IMAX na Floře zažívá mimořádný nápor. Díky unikátní 70mm technologii je jedním z pouhých...

Utajené místo v Praze se konečně otevřelo veřejnosti. Objevte skrytý poklad u Nuselského mostu

Dominantou parku se stalo umělecké dílo ZPŘÍTOMNĚNÍ autorů Jana Darkse a Davida...
29. července 2026  13:32

Jen pár kroků od rušného Nuselského mostu se skrývá místo, které většina Pražanů míjí bez...

Nabídky, vzkazy, varování. Co všechno si přečtete v pražských ulicích? To by jeden nevěřil

Je ti to jasný?!
30. července 2026  8:37

Stojíš na mým fleku! Nemusíte číst knihu, abyste se dozvěděli o městě víc, než je někdy zdrávo....

Neznámý muž napadl v Jablonci dvě ženy, poškozených je možná víc

ilustrační snímek
30. července 2026  9:52

Kriminalisté vyšetřují napadení dvou žen v ulicích Jablonce nad Nisou. Podle policie na poškozené...

Další výluka v centru Prahy. Tramvaje neprojedou ke Staroměstské

Výluka tramvají v centru Prahy kvůli opravám. Situace u obchodního domu Máj....
30. července 2026  9:42,  aktualizováno  9:42

Centrum Prahy čeká další výluka tramvají. Linky neprojedou od Jiráskova náměstí na Staroměstskou....

Sencor Sophia: jeden tyčový mixér pro polévky, pyré, krémy i domácí cappuccino

30. července 2026  9:38

Žabovřesky mají v parku obří žábu s fontánou, vodu bere z artéského vrtu

Nová kovová plastika velké žáby s fontánkou zdobí parčík v Bráfově ulici v...
30. července 2026  9:32,  aktualizováno  9:32

Obří kovová žába s fontánkou nově zdobí park v Bráfově ulici v brněnských Žabovřeskách. Nahradila...

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Vlastík Fürst VIP

  • Počet článků 3463
  • Celková karma 27,11
  • Průměrná čtenost 813x
Spokojený důchodce. Sdílím zde svůj subjektivní názor i na pohled na svět.
Mám rád diskuse, ve kterých se dovím něco nového. Chápu ale i ty, kteří si jen potřebují zchladit žáhu. Pokud jim to pomůže jako terapie nebo detox, má to smysl.
Nemám nic společného s neomylností, tu přisuzuji jen Bohu.

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.