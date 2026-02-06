Ruský troll, nebo proruský kolaborant?
Kolega Jan Ziegler včera zveřejnil článek „Šéfka komunistů odmítla humanitární pomoc a projevila se jako ubožák šířící nenávist“. Nahlédl jsem do diskuze a objevil příspěvek nějakého JK. Ve 14:31 nejprve cituje Jana Zieglera, který ve svém blogu píše: „Já jsem také do této sbírky přispěl a velmi rád...“
Pak následuje něco, no, posuďte sami: „...prave o takovych lidech jako Vy pani poslankyne mluvila. Tim Vasim prispevkem prodluzujete to utrpeni tech deti na Ukrajine, kdyz prezijou tuhle zimu, tak budou trpet i dalsi zimy, dokavad budou omezenci svymi ‚milodary‘ tuto valku udrzovat pri zivote. Rekl bych, stydte se, ale nereknu to, protoze jsem rozpoznal, ze ty komlexni souvislosti nejste sto uchopit a tim jste v tom vlastne nevinne.“
Připomínám, že článek pana Zieglera je o sbírce, ze které má být financován nákup generátorů, aby lidé na Ukrajině nemuseli mrznout. Hodný soudruh Putin útočí na elektrárny a teplárny, aby obyvatelům Ukrajiny zpříjemnil život. Při teplotách, které se v noci dostávají až k mrazivým mínus 30 oC, je podle ruského životního standardu příjemné žít v bytech bez elektřiny a vody.
JK (pokud to není ruský troll) útočí na autora, že svým darem prodlužuje utrpení ukrajinských dětí. Dle něj by bylo lepší peníze na generátory neposílat a nechat ukrajinské děti umrznout a tak jim zkrátit jejich utrpení.
Pokud toto vše napsal skutečně nějaký JK, český občan, tak to abychom se pomalu začali stydět, že jsme Češi. Stále ještě doufám, že autorem není skutečný český občan, ale nějaký „ruský troll“, který si jen vypůjčil jedno z častých českých jmen a příjmení.
Ve chvíli, kdy jsem chtěl tento článek ukončit, přidal JK další komentář: „ja bych ted mohl odpovedet na kazdy nesmyslny komentar, ale ucinim to u Vas, protoze na zaklade zkusenosti zde to vypada, ze Vam to mysli. Vase protiotazka implikuje, ze k zachrane deti existuje pouze ta jedina moznost - ty generatory na elektrinu. To ovsem neni pravda - kdyz se napr. Ukrajina vzda a akceptuje podminky agresora, tak pak ty deti preziji i bez tech sbirek na ty generatory.
Ta otazka zde totiz zni: jak dlouho jste napr. Vy ochotna prispivat Ukrajine, aby mohla i nadale bojovat. Jeste 2 roky? Nebo 10 let?“
V tomto příspěvku autor odhaluje, o co mu jde. Nejsou to ukrajinské děti, které mrznou. Cílí na to, aby se Ukrajina vzdala. Stala by se další „ruskou federativní republikou“ a podle autora těchto diskuzních příspěvků by si pak její občané mohli žít v klidu a míru pod vládou Vladimíra Putina, ruského mírotvůrce a bojovníka proti fašismu.
Hrozím se toho, že by za profilem s pseudonymem JK mohl existovat skutečný český občan, který si přeje, aby Rusko posílilo a časem se i naše vlast se stala jeho součástí. Vladimír Putin totiž neskrývá, že jeho cílem je stav před pádem SSSR.
Jak už jsem psal, bych byl mnohem raději, kdyby se za tímto profilem skrýval ruský troll, než proruský kolaborant. Mám ale obavy, že to ruský troll nebude. Spíš to bude volič, no, však už asi také tušíte koho.
Přesto nemusím končit negativně. Celá věc má i pozitivní stránku. U obou příspěvků JK zatím není ani jedno „plus“, jen samé „mínusy“. Kladné hodnocení mu nedal ani nikdo z vládního tábora, do kterého tento diskutér svým nepřátelstvím vůči Ukrajině s pravděpodobností, hraničící s jistotou, patří. Jeho názor je tudíž nejspíše i za hranou těch lidí, kteří Ukrajině moc nefandí a nevadilo by jim, kdyby ji ovládlo Rusko. To, že JK nedostal ani jedno „plus“, je podle mne dobrá zpráva o naší společnosti.
Vlastík Fürst
Motoristé sobě: „Pohlídáme Babiše!“
Když jsem na předvolebních billboardech „Motoristů sobě“ četl, že pohlídají Babiše, tak jsem tomu nevěřil. Myslel jsem, že to není možné, ale zmýlil jsem se.
Vlastík Fürst
Nějaký doklad máte?
Vzpomenete si, kdy a kdo po vás chtěl nějaký doklad? Po mně většinou hlídka Policie ČR, když mne zastavila při běžné kontrole, nebo když jsem spáchal nějaký přestupek.
Vlastík Fürst
Vládní zmocněnec Filip Turek zaperlil
Vzpomínáte, jak se v roce 2009 odpůrci „zelených“ smáli mladičké poslankyni Kateřině Jacques, která v pořadu Jana Krause nedokázala zodpovědět otázku, co je to biomasa?
Vlastík Fürst
Přece jen je i po mně.
Naše skoro tříletá vnučka je krásná po mamince i babičce. Má hudební sluch, líbí se jí ukulele a k tomu všemu disponuje pěkným hláskem. To vše má nejspíš po babičce. Dlouho jsem si kladl otázku, zda je v něčem i po mně.
Vlastík Fürst
Skončí v únoru konečně vláda SPD a Motoristů?
Ten problém už vnímají i skalní voliči ANO. Těšili se na vládu ANO, ale zatím nám vládne SPD a Motoristé sobě. Poslanci i ministři ANO se musí držet zpátky, stejně jako jejich šéf Andrej Babiš.
|Další články autora
Dvě dopravní změny v Praze. Ode dneška omezení na Pankráci, zítra se uzavře stanice metra A
Cestující pražskou MHD musí na začátku února počítat se dvěma komplikacemi. Jedna z nich ovlivní...
Velorex s Josefem Abrhámem by tam možná zaparkoval. Čtenáři se pochlubili kuriozitami
Zaparkovat tady chce notnou dávku odvahy i zručnosti. Čtenáři upozornili na kuriózní parkovací...
Kolik stojí olympijská kolekce pro ZOH 2026? Nejlevnější kousek vyjde už na stovku
Pletené svetry, zimní bundy, mikiny, rukavice, batohy, ale i přehršel doplňků. Nabídka kolekce...
Dálkový autobus vzplál na D46, cestujícím shořela uložená zavazadla
Na dálnici D46 z Prostějova na Vyškov shořel dnes odpoledne autobus společnosti RegioJet, který jel...
Které 3 bubenečské vily půjdou k zemi? Plány developera i radnice Prahy 6 budí velké vášně
Pokud jdete od Hradčanské na Letnou, nemůžete si několika rozpadajících se vil z dvacátých let...
Zajímavosti ze zimních olympijských her: Olympijský oheň se poprvé rozhoří na více místech
Zimní olympijské hry Milano Cortina 2026 přinesou historickou premiéru - dva hlavní olympijské ohně...
Program ZOH 2026: Kdy fandit Čechům na olympiádě a na jaký nový sport se těšit?
Zimní olympijské hry 2026 jsou tu. Největší sportovní svátek roku potrvá až do 22. února. Přinášíme...
Kde sledovat ZOH 2026: Máme přehledný program vysílání Her v Miláně a Cortině
Největší sportovní svátek roku je tady. Olympijské hry v Miláně a Cortině přinesou desítky hodin...
Hokej na ZOH 2026 v Miláně: Kompletní program, skupiny a tabulka
Na zimních olympijský hrách v Miláně se v hokejovém turnaji předvedou v českých barvách muži i...
- Počet článků 3419
- Celková karma 27,66
- Průměrná čtenost 804x
Mám rád diskuse, ve kterých se dovím něco nového. Chápu ale i ty, kteří si jen potřebují zchladit žáhu. Pokud jim to pomůže jako terapie nebo detox, má to smysl.
Nemám nic společného s neomylností, tu přisuzuji jen Bohu.
Seznam rubrik
- Inspirováno biblickým Žalmy
- Novozákonní rezonance
- Na počátku všeho bylo Slovo
- Rady moudrého starce
- Komentáře
- Křesťanství je...
- Kuchař pro začínající kuchaře/
- Paprsky
- Přísloví a Perly krále Šalamou
- 50+
- Společnost
- Střípky nejen z prázdnin
- Vážím si
- Vztahy
- ZOO nebo ráj ?
- Život není fér
- Osobní
- A co když žádný Bůh není?
- Co když Bible nelže?
- Dopisy apoštola Petra
- Evangelium svatého Pavla
- Hádanky
- 365 dnů s Matoušem
- Viděl jsem Boha
- Pořádek nebo anarchie?
- Začalo to zklamáním
- sobotní blog
- Jaký je Bůh ?