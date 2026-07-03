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Rozvědčíkovi na Hradě už nikdo nedůvěřuje

Mezi „přáteli“ na FB mám lidi z obou stran propasti dělící náš národ. Občas se tak dostanu i do společnosti, která má o tom „rozvědčíkovi na Hradě“ jasno.

Český prezident to podle nich už dávno prohrál a pokud by se rozhodl kandidovat znovu, dopadl by jako sedláci u Chlumce.
Při procházení informací o Petru Pavlovi od těchto mých přátel jsem se málem začal bát, že jsem poslední „lepšolid“, nebo také debil, dement a tak bych v tom výčtu, co všechno jsem, mohl dlouho pokračovat.
Kdo je takto titulován? Každý, v kom ještě zbyla sebemenší stopa důvěry v „soudruha prezidenta“, jak ho tituluje geniální ministr zahraničí Petr Macinka,...

Včera jsem otevřel Novinky a nevěřil jsem svým očím. Nejsem sám. Je nás 56 %. To snad není možné. Já snad začnu věřit Andreji Babišovi, že všechna média jsou prolhaná. To přece není možné. 56% lidí v naší zemi důvěřuje tomu „rozvědčíkovi na Hradě“?
A co hůř, současné vládě podle stejného průzkumu věří jen 32% občanů naší země. Vždyť to je mnohem méně, než kolik vládní šestiveslice bez kormidelníka získala před necelým rokem ve volbách. Tehdy to bylo více jak 49% hlasů.

Na rozdíl od Andreje Babiše nevěřím, že pravdou je pouze to, co nám sám sdělí na Facebooku, X, Instagramu nebo TikToku. Ne všechno, co čtu v médiích, je pravda, ale je jí v nich mnohem víc než v tom, co říká premiér.

Jsem rád, že máme Ústavní soud. Když rozhodl, že SPD a Stačilo nejsou skrytými koalicemi, kroutil jsem nad tím hlavou, ale respektoval jsem to. Teď vydal předběžné rozhodnutí, že prezident je součástí delegace na summit NATO a ti, kteří mohli sestavit vládu jen díky rozhodnutí ÚS, teď prskají, že si ty soudce Ústavního soudu prezident najmenoval tak, aby mu šli na ruku.

Pokud se dostanete do sociální bubliny lidí, kteří nemají rádi toho „rozvědčíka na Hradě“, protože byl kdysi členem KSČ, ale současně adorují Andreje Babiše, který v té KSČ byl také a navíc, jak sám přiznal, byl agentem STB, dovíte se, že tomu rozvědčíkovi už mohou důvěřovat jen lidé, které by Petr Macinka nejraději deratizoval.

Těší mne, že nás, kteří Petru Pavlovi důvěřujeme více než vládě, je stále nadpoloviční většina. To, že nás protistrana tituluje jako „lepšolidi“, dementy, debily atd., nás nemusí trápit. To je jejich problém.
Výsledky tohoto průzkumu ukazují, že většina obyvatel naší vlasti dokáže ocenit, že žijeme v zemi, kde má demokracie stále šanci přežít. A to navzdory současné vládě, která je ochotná udělat cokoli, jen aby tomu tak nebylo.

Nevím jak vy, ale já nelituji, že i díky mému hlasu není prezidentem České republiky Andrej Babiš. Petr Pavel není dokonalý, má své chyby, ale pořád je tou lepší a důstojnější volbou.

Autor: Vlastík Fürst | pátek 3.7.2026 9:08 | karma článku: 25,50 | přečteno: 621x

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