Prohráli jste volby, tak držte huby!
Vybral jsem jednu slušnou ukázku: „Ano, sešla se část menšiny, která nevolila ANO. Ta část, která neuznává volební výsledky. To je vše. Otázkou je, kde na zajištění takovéto akce bere peníze. Zajištění akce „Milión chvilek“ určitě přišlo na několik miliónu korun a já se ptám z čí kapsy?“ (Josef Nikl 22.3.2026 12:23 v diskuzi pod článkem „Milion chvilek“ od Jiřího Turnera) Na FB jsou tisíce komentářů, které tak slušné nejsou. Kdo chce, určitě je najde.
Během posledních tří dnů se i zde objevilo několik blogů komentujících sobotní demonstraci. Zaujaly mne reakce hlavně té části blogerů a diskutérů, kteří se tu dlouhodobě zastávají stran současné vládní šestikoalice, případně těch, kteří se tu v minulosti statečně bili za vlastně již mrtvé ČSSD, Stačilo či KSČ.
To, co se odehrálo na Letné, komentují většinou způsobem, který je možné shrnout do slov uvedených v nadpisu: „Prohráli jste volby, tak teď držte hubu, krok a zákryt!“ Možná je inspiroval i Filip Turek, tvrdící, že lidé na Letné protestovali proti výsledkům voleb.
No, vládu Andreje Babiše jsme tu už měli. Přežili jsme chaos, který vládl v době Covidu i spoustu dalších problémů, které jdou za jeho vládou. Stejně jsme přežili i bolestné přehmaty Fialovy vlády. Proto přežijeme i další vládu Andreje Babiše, kterého si zatím, jako psíka na provázku, vodí pánové Okamura, Macinka či Turek, který ač není ministrem, prý ministerstvo řídí a ANOšéf k tomu mlčí.
Proč? Z čeho má takový strach? Ví, že pokud by padla vláda a přišly předčasné volby (čímž straší hlavně politici a zastánci současné vlády), skončila by jeho imunita a...
To, že někdo v demokratické společnosti prohraje volby, neznamená, že musí mlčky souhlasit s nesmysly, které chce prosadit současná vláda. Jako třeba „Ruský zákon“, který sepsali „myslitelé“ vládní koalice a který, jak se zdá, právě díky hlasům z Letné, zatím spadl pod stůl.
A jak je to s tím svržením vlády? Opravdu se něco takového chystá? A odkud vane vítr? Možná nám napoví současné dění v Maďarsku. Nejen Orbán, ale i Kreml se děsí toho, že by mohla přijít změna. Proto například „Ruské sítě šíří dezinformace o připravovaném atentátu a převratu proti Orbánovi“.
Odkud se u nás berou zaručené zprávy o tom, že demonstranti, kteří se sešli na Letné, chtějí svrhnout vládu? Ze země, kde ti, co nejsou u moci, musí držet hubu, krok a zákryt“. Pokud se ozvou a vybočí z řady, padají čirou náhodou z oken, nebo končí v lepším případě v blázinci, v horším na frontě.
Ano, prohráli jsme volby, smířili jsme se s vládním slepencem v čele s Andrejem Babišem. To ale neznamená, že nemůžeme dát najevo svoji nespokojenost. Ti, kdo dávají najevo, že na to nemáme právo, jen prozrazují, že jim nevoní demokracie, a pak to vypadá, že by i u nás raději viděli něco podobného, jako v jejich jimi opěvovaném Rusku, nebo alespoň v Maďarsku.
Akce, jakou byla ta na Letné, mají smysl. Vláda potřebuje vidět a slyšet, že je tu stále dost lidí, kteří si přejí i nadále žít v demokracii. Ta je sice nemocná, ale nic lepšího zatím k dispozici nemáme.
Vlastík Fürst
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 3430
- Celková karma 27,20
- Průměrná čtenost 806x
Mám rád diskuse, ve kterých se dovím něco nového. Chápu ale i ty, kteří si jen potřebují zchladit žáhu. Pokud jim to pomůže jako terapie nebo detox, má to smysl.
Nemám nic společného s neomylností, tu přisuzuji jen Bohu.
