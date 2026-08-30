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Premiér Babiš nečte svodky?

Už nějaký čas rezonují v našich i polských médiích zprávy o tom, že se Rusko pokouší narušit vztahy obou našich zemí.

Za pomocí falešných profilů pouští do éteru zprávu, že Polsko zvýšilo tlak na část českého území. Zneužili přitom jméno českého vyslance v Polsku a také Českého rozhlasu.
Včerejší média přinesla zprávu, že Andrej Babiš zpražil tajné služby, protože se o tomto problému dověděl až z médií. Tedy, abych byl konkrétní, zlobí se na naše tajné služby, protože „jsme to nedostali právě od nich nebo jsme to měli pozdě“. K tomuto jeho výroku se vrátím ještě později.

Těmi „tajnými službami“ se v naší vlasti rozumí tři hlavní bezpečnostní služby: Bezpečnostní informační služba (BIS) tedy vnitřní civilní kontrarozvědka, druhou je Úřad pro zahraniční styky a informace (ÚZSI) což je vnější civilní rozvědka a třetí je Vojenské zpravodajství (VZ) už z názvu je zřejmé, že se jedná o vojenskou rozvědku a kontrarozvědku.
Všechny tři působí na základě zákona č. 153/1994 Sb, tedy zákona o zpravodajských službách České republiky. Ten jim ukládá povinnost zpracovávat periodické analytické materiály o bezpečnostní situaci, hrozbách terorismu, kybernetických útocích, aktivitách cizích mocností nebo organizovaném zločinu. Tyto denní, týdenní či měsíční přehledy tvoří základ zmiňovaných „svodek“.

Vraťme se nyní k tvrzení Andreje Babiše. Pokouší se vzbudit dojem, že je silný a rozhodný vůdce, který se nebojí sprdnout každého, kdo si to zaslouží. Problém je v tom, že pokud dostává ony „svodky“, o kterých už byla řeč, pak by se v nich dočetl o všech aktuálních hrozbách, které naší zemi hrozí.
Jeho zdánlivě přesvědčivé vyjádření ale u každého, kdo trochu přemýšlí, musí vyvolat otázku, jak to vlastně je: „Dostal vůbec zprávu o ruském kyberútoku, nebo ji dostal pozdě?“
Vzhledem k tomu, že se jedná o informace podléhající režimu utajení, tak se pravdu nedovíme od Babiše a ani od šéfů bezpečnostních služeb, kteří se vlastně nemohou bránit.

Svodku bezpečnostních složek ale dostává i prezident Petr Pavel, který má v této oblasti velice kvalitní vzdělání. Zvláštní je, že ten si na nedostatek informací nestěžuje a reaguje úplně jinak: „Ze všeho, co vím, i z reakcí polských orgánů, je to cílená provokace. A já jsem moc rád, že na tu provokaci lidé neslyší, a to na obou stranách hranice.“
A jaká by měla být reakce obyvatel obou národů? „Nenechat se rozdělovat, protože to je to nejhorší, co by se nám mohlo stát.“ S ohledem na nedávnou evropskou historii je to velice moudrá rada.

Vzhledem k tomu, co víme o našich bezpečnostních složkách z minulosti, si můžeme být jisti tím, že v jejich svodce ta zpráva byla. Buď tomu, co obsahuje, Andrej Babiš nerozumí, nebo ji neměl čas číst, protože nejspíše maká na něčem důležitějším. Možné je i obojí.

A co je pro našeho premiéra to nejdůležitější? Na čem usilovně maká? Po celý život to byla starost o vlastní byznys. Tak proč by na tom měl teď, na sklonku svého života, něco měnit?
Nebo si myslíte něco jiného?

Autor: Vlastík Fürst | neděle 30.8.2026 9:31 | karma článku: 17,96 | přečteno: 250x

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Spokojený důchodce. Sdílím zde svůj subjektivní názor i na pohled na svět.
Mám rád diskuse, ve kterých se dovím něco nového. Chápu ale i ty, kteří si jen potřebují zchladit žáhu. Pokud jim to pomůže jako terapie nebo detox, má to smysl.
Nemám nic společného s neomylností, tu přisuzuji jen Bohu.

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