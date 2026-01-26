Přece jen je i po mně.
Poslední dobou zjišťuji, že je.
Nejvíce se to pozná při jídle. Má ráda vařenou mrkev, bramborovou kaši, hlávkový salát, rajskou polévku... Jen ten „špenátový zub“ jí ještě nedorostl.
Adélka má ale také ráda mák a vše, co obsahuje mák. Když jí slíbím, že dovezu makovou buchtu, vůbec neprotestuje, že si má večer čistit zoubky.
Nedávno jsem jí poprvé vyzvedával ve školce. Večer jsem jí slíbil, že jí z Brna přivezu makovou buchtu. Jakmile mne zahlédla ve dveřích školky, okamžitě volala: „Dědečku, čistila jsem si zoubky!“ Jakmile se usadila v kočárku, okamžitě se zajímala, kde je slíbená maková buchta.
V pondělí jsem se po týdnu zase vydal z Brna do Prahy, abych s ní mohl prožít další den. Nechtělo se jí ven, tak jsme si hráli doma. Četli jsme si pohádku „Jak si pejsek roztrhl kaťata“. Před odpoledním spánkem chtěla, abych jí vyprávěl pohádku o tom, „jak šly šaliny spát“. Věděla, že si nějakou vymyslím.
To nejlepší ale přišlo, když se pak probudila. Pojedli jsme francouzské brambory a šli si hrát s dřevěnými vláčky. Po chvíli mne napadlo, že si uvaříme naši oblíbenou mrkvičku. Adélka je sangvinička, tak ji baví dělat věci „jako“.
Vzali jsme si víčko od její skleničky na pití, do ní dali „jako“ vodu. Pak jsme „jako“ ostrouhali kilo mrkve, aby jí bylo dost pro oba dva. Adélka ještě přidala trochu soli a oleje, aby měla mrkvička tu správnou chuť a tělo ji dokázalo dobře strávit. Během vaření přijela s mašinkou k „hrnci“ a opřela jí „čumáček“ o hrnec.
„Adélko“, reagoval jsem, „mašinka si spálí čumáček!“ Reagovala okamžitě. „To nevadí, dědo“, pravila vážně, „zavezu ji k paní doktorce. Ta jí to ošetří a zaváže.“ Vzala mašinku a jela k paní doktorce, která mašinku odborně vyšetřila i ošetřila. Jakmile s ní přijela zpět, říkám: „Ten čumáček by chtělo něčím ochladit. Třeba trochou sněhu, co zrovna padá!“
Navrhla jiné řešení: „Dědečku, dáme jí zmrzlinu.“ Podíval jsem se na ni: „Ale kde ji vezmeme?“ I na to měla řešení: „Uděláme ji!“
Začali jsme banánovou. Zase jen jako jsme oloupali banány, přidali med a plnotučné mléko. Když to vše mixovala, musel jsem si zacpat uši, aby mne nebolely. Směs jsme dali do mrazničky a jakmile byla zmrzlina dostatečně zmražená, hned mašince chladila čumáček.
Pak si čumáček spálila další a po ní ještě hodně dalších mašinek. Vždy skončily u paní doktorky a poté jsme je léčili zmrzlinou. Udělali jsme jablečnou, jahodovou, malinovou, mrkvovou, dokonce pro mne udělala i česnekovou, protože ví, jak moc mám česnek rád.
Byla to spousta zajímavých chutí. Jednu z nich jsme ale dělali opakovaně. Víte jakou? Makovou. S medem, smetanou a tvarohem. Touto speciální zmrzlinou ale mašinky neléčila. Tu jsme si společně vychutnávali jen my dva. A právě v té chvíli mi došlo, že je i po mně a měl jsem z toho velkou radost.
Domů jsem se, jako vždy, vracel sice unaven, ale v srdci mne hřálo poznání, že je Adélka i po mně, po dědovi. Už se těším, co spolu budeme vyvádět příště.
Vlastík Fürst
Skončí v únoru konečně vláda SPD a Motoristů?
Ten problém už vnímají i skalní voliči ANO. Těšili se na vládu ANO, ale zatím nám vládne SPD a Motoristé sobě. Poslanci i ministři ANO se musí držet zpátky, stejně jako jejich šéf Andrej Babiš.
Vlastík Fürst
Filip Turek: Poslanec, nebo zmocněnec?
Pro Filipa Turka se konečně našlo místo na ministerstvu. Bude „vládní zmocněnec“. Jeho důvěrný přítel, pan ministr Petr Macinka, mu už prý na jednom ze svých dvou ministerstev, která řídí, připravil kancelář.
Vlastík Fürst
Vrchní „chcimír“ nechce mír
Přejete si, aby válka na Ukrajině konečně skončila? Já ano. Moc se mi sice nelíbí Trumpovo bratříčkování s Putinem, ale je mi jasné, že ukončení bojů na Ukrajině nenastane bez tlaku USA.
Vlastík Fürst
Přání všem – přátelům i nepřátelům
Chvíli si budeme zvykat na to, že datum končí číslicí „6“. Další rok je tu a s ním možná i naše obavy nebo naopak radostná očekávání.
Vlastík Fürst
Vánoční dárky a dary
Štědrý den je spojený s obdarováváním. Jak plyne čas, stávají se dárky a dary hlavním tématem a náplní Vánoc a to hlavní se z nich postupně vytrácí.
|Další články autora
Smrt účastníka Prostřeno! Petra Adamce: Kuchař z folklorního dílu odešel náhle v mladém věku
Ve věku pouhých 32 let náhle zemřel Petr Adamec, známý z folklorního speciálu kuchařské soutěže...
Tácovny přežily revoluci i fast foody! Přinášíme 10 tipů na levné jídelny v Praze
Přes všechny fastfoody i moderní restaurace pražskou gastroscénu dodnes tvoří i početná nabídka...
Poslední šance vidět český kubismus na Kampě. Výstava končí už za pár dní
Už jen do 1. února je k vidění unikátní sbírka českého kubismu v pražském Museu Kampa. To má v...
Počasí v Česku: Do čtvrtka slunečno a mráz. Vrátí se v lednu ještě sníh?
V Česku bude až do čtvrtka převládat slunečné počasí. Noci však zůstanou mrazivé a denní teploty se...
Co kouří Markovič? Bylinné náhražky ne! Petr Lněnička pro svou roli detektiva riskuje i zdraví
Po dvouleté pauze se Petr Lněnička znovu ponořil do role jednoho z nejznámějších tuzemských...
Střet kamionu a osobáku uzavřel hlavní tah u Svitav, jeden z řidičů zemřel
Tragická dopravní nehoda zastavila v pondělí ráno provoz na hlavním tahu I/35 u Svitav směrem na...
Zejména v kopcích doporučují silničáři v Moravskoslezském kraji větší opatrnost
Zejména na silnicích v kopcích dnes v Moravskoslezském kraji doporučují silničáři zvýšenou...
Populace hrabošů ve Zlínském kraji prudce roste. Hrozí, že zničí úrodu
Když se v minulých letech přemnožili hraboši polní, způsobili zemědělcům velké škody. Na polích...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 3415
- Celková karma 26,31
- Průměrná čtenost 803x
Mám rád diskuse, ve kterých se dovím něco nového. Chápu ale i ty, kteří si jen potřebují zchladit žáhu. Pokud jim to pomůže jako terapie nebo detox, má to smysl.
Nemám nic společného s neomylností, tu přisuzuji jen Bohu.
Seznam rubrik
- Inspirováno biblickým Žalmy
- Novozákonní rezonance
- Na počátku všeho bylo Slovo
- Rady moudrého starce
- Komentáře
- Křesťanství je...
- Kuchař pro začínající kuchaře/
- Paprsky
- Přísloví a Perly krále Šalamou
- 50+
- Společnost
- Střípky nejen z prázdnin
- Vážím si
- Vztahy
- ZOO nebo ráj ?
- Život není fér
- Osobní
- A co když žádný Bůh není?
- Co když Bible nelže?
- Dopisy apoštola Petra
- Evangelium svatého Pavla
- Hádanky
- 365 dnů s Matoušem
- Viděl jsem Boha
- Pořádek nebo anarchie?
- Začalo to zklamáním
- sobotní blog
- Jaký je Bůh ?