Přání všem – přátelům i nepřátelům
Nevím, jak jste zhodnotili rok, který je za námi. Já si včera před půlnocí říkal, že nebyl vůbec špatný a stál za to, abych ho prožil.
Moje přání do roku 2026 je adresováno všem, kdo navštíví tento blog – nejen mým přátelům, ale i těm, kteří mne za svého přítele zrovna nepovažují.
Všem přeji zdraví, pohodu a také jistotu, že váš život má smysl. K tomu klid a pokoj v nitru. A také někoho, kdo vás má skutečně rád a koho můžete mít rádi i vy, protože taková láska je víc než vše ostatní.
Mým kolegům blogerům přeji, aby jejich články čtenáři nehodnotili jen podle jména, ale aby dokázali přemýšlet i o obsahu článku a v diskuzi přidat svůj pohled a názor na dané téma, nikoliv na autora samého. Můžeme k tomu přispět nejen tím, jak a o čem budeme psát, ale i tím, jak se budeme v diskuzi sami projevovat. Sám dobře vím, že to vždy není snadné.
Čtenářům zase přeji, aby zde vždy našli blog, který je potěší nebo povzbudí k tomu, aby měli odvahu i sílu kultivovat své já. Buďte tolerantní k tomu, když nás autory někdy v diskuzi ovládnou negativní emoce. Vaše reakce nám můžete pomoci pochopit, že diskuze není souboj na život a na smrt, ale jen výměna názorů.
Vám, kteří jste věřící, přeji Boží přízeň, požehnání, ochranu a doprovod na každém kroku v roce 2026. Vlastně bych to nejraději přál i Vám, kteří v Boha nevěříte, ale jsou hodnoty, na které dosáhne jen ten, kdo o ně stojí a kdo v ně věří.
Blogu iDNES.cz přeji, aby tu přibývalo psavců, kteří mu pomohou přežít tyhle nelehké časy. A adminům, aby i tento rok prožili ve zdraví a duševní pohodě.
Tak, ať už jste mí přátelé, nebo mne zrovna nemusíte, přeji nám všem, abychom 31. prosince 2026 mohli konstatovat, že tento rok stál za to ho prožít a nebyl jen o přežití.
Vlastík Fürst
- Počet článků 3411
- Celková karma 24,56
- Průměrná čtenost 802x
Mám rád diskuse, ve kterých se dovím něco nového. Chápu ale i ty, kteří si jen potřebují zchladit žáhu. Pokud jim to pomůže jako terapie nebo detox, má to smysl.
Nemám nic společného s neomylností, tu přisuzuji jen Bohu.
