Požádala mne o ruku
Už druhý den chodím na infuze. Mají mi pomoci zvládnout problém s páteří, která už třetí týden stávkuje. Pohodlně jsem se ukládal na lůžko, když v tom jsem od přicházející zdravotní sestry uslyšel: „Mohu vás požádat o ruku? A která to dnes bude, pravá nebo levá?“
Asi bych to přešel bez povšimnutí, kdyby se mi nevybavil rozhovor s Ovenkou, jak už pár let říkáme naší babičce, moji tchyni. Usmál jsem se při té vzpomínce a nabídnul té dobré víle levou ruku. Po chvíli mi už do žíly začala proudit směs, která má mojí neposlušné a rebelující páteři domluvit po dobrém.
Čekala mne více jak hodina příjemného nicnedělání a čekání na tu poslední kapku. Zavřel jsem oči a v tom podřimování jsem znovu vzpomínal na večer, kdy jsem dostal svolení od tchána i tchyně, že si mohu vzít jejich dceru. Dodnes vzpomínám na první reakci Ovenky. „Ale ona ještě neumí vařit“, varovala mne. „To nevadí“, odpověděl jsem, „já ji to naučím!“
Ležel jsem na lehátku, infuze kapku za kapkou pronikala do mého těla a mně se v tom více jak hodinovém klidu vybavovaly i hodně staré příhody z našeho společného života. Uvědomil jsem si, že nedostávám jen tu fyzickou infuzi, ale i emocionální, protože mé nitro plnila vděčnost za všechno dobré, co jsem díky mé milé za těch více jak jedenačtyřicet let zažil.
Za chvíli vyrážím na další infuzi. Dnes sestřičce nabídnu pravou ruku. Jsem zvědavý, co bude dnes proudit do té nehmotné části mé bytosti.
Tu bolest, kterou mne obdarovala moje páteř, nepřeji nikomu z vás. To příjemné zastavení v době infuze bych vám ale přál. Je to příjemný benefit, který mi přinesly mé problémy se stávkujícími ploténkami.
Vlastík Fürst
Dnes už je zítra?
Nebojte se, dnes to nebude „O zemi, kde zítra znamená včera“. Ta doba už, díky Bohu, skončila a na tu soutěž, oslavující Sovětský svaz, si vzpomenou už jen pamětníci.
Vlastík Fürst
Chrochtáme si blahem
Rok po volbách už můžeme opatrně hodnotit, jak Andrej Babiš společně s ministry své vlády maká pro „naše lidi“. Jak to vidíte vy? Také si chrochtáte blahem?
Vlastík Fürst
Bude hůř!
Bude líp, nebo hůř? Jak to vidíte vy? S jakými vyhlídkami se díváte do budoucnosti? Já mám za to, že bude hůř!
Vlastík Fürst
A. Schillerová konečně jednou řekla pravdu
„Lže, jako když Rudé právo tiskne a pravdu řekne, jen když se splete“, říkávalo se v době, kdy tu ještě vládla jedna strana. Dnes by to byl pravdivý popis většiny stran.
Vlastík Fürst
Čo robkáš?
Patříte k lidem, kteří žijí v neustálém stresu, protože byli vychovaní v přesvědčení, že musí stále něco dělat a být neustále v pohybu? Máte problém se na chvíli zastavit a vychutnávat si život?
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Mám rád diskuse, ve kterých se dovím něco nového. Chápu ale i ty, kteří si jen potřebují zchladit žáhu. Pokud jim to pomůže jako terapie nebo detox, má to smysl.
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