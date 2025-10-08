Petr Fiala končí
Přiznávám, že já si něco podobného v ANO neumím představit ani v pohádce. Mám pár kamarádů, kteří se před léty stali součástí ANO, protože uvěřili, že to pan Babiš s naší vlastí myslí upřímně. Ani jeden z nich už dnes v ANO není, protože poznali, jak to v této straně chodí.
Rozhodnutí Petra Fialy je dokladem toho, že v ODS ještě stále zůstává duch demokracie, že to není strana jednoho muže, ale rozhoduje v ní názor většiny.
Nemyslím, že se Petr Fiala včera ráno probudil a došel k závěru, že je na čase se zase věnovat rodině a své profesní profesorské kariéře. Spíše vnímal tlak těch, kteří byli nespokojeni a nechtěl členy ODS dovést k tomu, že se rozhádají kvůli otázce, zda má předseda pokračovat, nebo ne. Prostě vyhodnotil, že pro něj i ODS bude lépe, když po příštím sněmu jako předseda skončí.
Umíte si představit, že by něco podobného udělal Andrej Babiš? Jak už jsem psal, já ani v pohádce. V ANO o nějaké demokracii nemohou ani snít. Snít tam totiž může jen Andrej Babiš. A podle toho, o čem zrovna sní, je jeden den nákup F-35 báječný nápad, aby to byl druhý den nesmysl. Jednoho rána se probudí s tím, že bude nutné zvyšovat věk odchodu do důchodu, aby o trochu později tvrdil, že o něčem takovém nikdy nesnil.
Vraťme se ale k Petrovi Fialovi. Nebyl dokonalý, ale ODS pomohl. Na rozdíl třeba od Václava Klause, se za Petra Fialu nebude v budoucnu muset stydět ODS ani občané České republiky.
Petru Fialovi děkuji za to, co udělal pro naši zemi, a budu ho rád zase potkávat u nás v Brně. Přeji mu zdraví, spokojenost a hodně radosti s rodinou, na kterou bude mít po létech zase čas.
Vlastík Fürst
Zeměkoule jako chutná minutka
„Dědo, budeme jíst zeměkouli“, prohlásila malá Adélka, když se dostatečně přivítala s „bábinkou“, kterou má tak ráda, že kvůli ní se mnou jednou za měsíc jede vlakem z Prahy do Brna.
Vlastík Fürst
Zalévání macbooku nesvědčí
Adélka, naše malá vnučka rádá zalévá zahrádku i rostlinky v květináčích. Nejraději by zalévala pořád.
Vlastík Fürst
Den poté (22. srpna 1968)
Včera jsme si už po třicáté šesté svobodně připomínali 21. srpen 1968. Pro většinu národa to byla prachsprostá okupace, pro soudruhy komunisty (i jejich spojence ve Stačilo) je to stále „bratrská internacionální pomoc“.
Vlastík Fürst
Okupovali nás Ukrajinci
„To jste vážně tak blbej? Proč bychom měli těm Ukrajincům pomáhat? Vždyť nás v osmašedesátém okupovali...“ Autor těchto slov chvíli před tím tvrdil, že se máme na Ukrajinu vy... Slušně vykašlat.
Vlastík Fürst
Znám všechny politiky světa
Jako děti jsme těm, co mluvili, jako by snědli všechnu moudrost světa, říkali Brouk Pytlík. Vzpomněl jsem si na to při čtení dnešní ranní zprávy na serveru Novinky.cz.
Mám rád diskuse, ve kterých se dovím něco nového. Chápu ale i ty, kteří si jen potřebují zchladit žáhu. Pokud jim to pomůže jako terapie nebo detox, má to smysl.
Nemám nic společného s neomylností, tu přisuzuji jen Bohu.
