Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Pečené „barefootky“

Věřil jsem, že s vnučkou stihneme nakoupit ještě před tím, než přijde bouřka. No, zmýlil jsem se. Nestihli jsme to.

Ještě pár metrů od zastávky, ze které jsme potřebovali přejet na tu další, se zdvihnul takový vichr, že jsme museli hned zavřít oči, aby nám do nich nenalétal prach, který ten vichr hnal proti nám. Pak vichřice skončila a chvíli se zdálo, že nás bouřka mine. Neminula. Za malou chvíli začalo počasí řádit skoro na plné pecky.

Od zastávky šaliny to máme ke vchodu do našeho domu asi čtyřicet metrů. Utíkali jsme, trvalo to jen pár vteřin, ale i tak jsme byli oba durch promočení. Sotva jsme byli pod střechou, vnučka pronesla: „Chudák šalina, ta se nemá kam schovat!“
Hned nato ale nadšeně zvolala: „Dědo, to byla paráda!“
Babička naše nadšení z toho, že jsme okusili supercelu, nesdílela. Adélku rychle osušila, převlékla ji do suchého oblečení, a ještě ji konejšila: „Chudinko, vždyť ty jsi promokla až na kůži.“ Vnučka s ní ale nesouhlasila. „Babičko, chudáček je ta šalina. Já už jsem doma, ale na ni pořád ještě prší!“

Druhý den jsme měli v plánu jet do Vyškova, a tak bylo třeba vysušit boty, které byly také úplně promočené. Chvíli jsem přemýšlel. Nakonec ty její sandálky putovaly do trouby.
„Babičko“, reagovala Adélka, když to zjistila, „děda peče v troubě moje boty.“ Odpověděl jsem, že je nepeču, ale jen suším. „Dědo, v troubě se peče jídlo. Tak boty pečeš!“ tvrdila mi Adélka.
„Tak jestli je peču,“ reagoval jsem, „tak je zítra dostaneš k obědu!“ A hned nato jsem do jedné kousl. „Ještě jsou tvrdé“, prohlásil jsem a malá se smála tak vehementně, až musela utíkat na nočník.
Babička mne pak plísnila: „Dědo, ty ses musel zbláznit. Ty nevíš, kolik takové dětské „barefootky“ stojí?“

Druhý den ráno jsme se vypravovali na slíbený výlet do Vyškova. „Adélko, obuj si boty a vyrazíme, ať nám neujede vláček“, popoháněl jsem ji. Mrkla na mne těma svýma šibalskýma očima a pronesla: „Dědo, to jsou ty pečené boty?“ Hned jsem do jedné zase kousl a řekl: „No, ve Vyškově si na nich pochutnáme.“ Tentokrát na nočník nemusela, protože na něm byla chvílku před tím.

Také výlet do Vyškova se vydařil. Ukázal jsem jí, kde jsem se narodil a také jsme se podívali na dům, kde jsem bydlel až do šesté třídy. Pak jsme se stavili v tamní modlitebně, kde si mohla zazpívat do mikrofonu, což se jí moc líbilo, už když jsme byli ve Vyškově minulý týden.
Mně zase udělala radost, když chtěla, abych něco hrál na klavír. Tak jsem chvíli hrál a ona pak vzala mikrofon, zpívala moji melodii a občas si vymýšlela i svůj text. To se to pak opakovalo ještě několikrát.

Ještě ve vlaku říkala: „Dědo, včera to bylo super a dneska taky. Pojedeme zase někdy do Vyškova?“ Slíbil jsem jí, že určitě ano. Už se těším, až zase uslyším to její dětské „jamování“.

Autor: Vlastík Fürst | středa 19.8.2026 9:18 | karma článku: 0 | přečteno: 13x

Další články autora

Vlastík Fürst

Andrej Babiš na horách

Pokud vyrazí Petr Pavel na festival nebo fotit na F1, okamžitě se strhne lavina výčitek, že místo toho, aby něco dělal, tak se jen předvádí.

17.8.2026 v 9:17 | Karma: 28,67 | Přečteno: 622x | Diskuse | Společnost

Vlastík Fürst

Mládenec s bílou hůlkou

Spoustu věcí ve svém životě můžeme ovlivnit. Jsou ale i takové, které nás překvapí, a my už pak můžeme jen ovlivňovat a mírnit jejich následky.

16.8.2026 v 9:18 | Karma: 19,97 | Přečteno: 322x | Diskuse | Osobní

Vlastík Fürst

Jsem rasista a ještě fuj!

Jak se z vás stane rasista, a ještě k tomu fuj? Netušil jsem, že je to tak snadné. Tedy alespoň zde, na blogu iDNES.cz.

14.8.2026 v 9:19 | Karma: 26,46 | Přečteno: 755x | Diskuse | Společnost

Vlastík Fürst

Babiš konečně porazil Pavla

Dlouho se zdálo, že český premiér, Slovák Andrej Babiš, nemá šanci porazit prezidenta Petra Pavla. Teď se mu to konečně podařilo.

9.8.2026 v 9:19 | Karma: 37,48 | Přečteno: 3096x | Diskuse | Společnost

Vlastík Fürst

Dědo, já přece nejsu opice

Děti i vnoučata, pokud jim nasloucháme, umí inspirovat nejen ke vzpomínkám na dětství, ale i k zamyšlení, zda se my, dospělí, někdy nemýlíme.

7.8.2026 v 8:52 | Karma: 14,71 | Přečteno: 244x | Diskuse | Osobní
Další články autora

Nejčtenější

Kolik toho víte o vesmíru?

Tento pozoruhodný pohled na Velkou rudou skvrnu a bouřlivou jižní polokouli...
vydáno 11. srpna 2026

Planety, černé díry, Měsíc nebo slavné vesmírné mise. Vesmír fascinuje lidstvo od nepaměti a dodnes...

Tichý zabiják neodpočívá ani v létě. Horko umí zamávat se zdravím, pozor na tlak

Mnoho lidí si vysoký tlak spojuje hlavně se stresem, pracovním vypětím nebo...
11. srpna 2026  15:53

Léto je období, kdy máme konečně pocit, že se život zpomalil. Dny jsou delší, kalendář méně...

Tesco může v Česku změnit majitele. Ve hře je i polská Biedronka, ta ale míří jinam

Češi nakupují například v polské Lubawce. (28. 9. 2023)
13. srpna 2026  12:12

Britští vlastníci Tesca zvažují prodej svých aktivit ve střední Evropě. Pokud by k němu skutečně...

Dům jako chalupa v Mrazíkovi? V Podolí vyřešili slunce nečekaně jednoduchým trikem

Jednoduchým poskládáním pater vznikl dům s výhledem i celodenním světlem. Stačí...
16. srpna 2026

Plánovači budoucnosti už v 60. letech přemýšleli o městech, kde se nejen rodinné domy, ale celé...

Nejlepší štrúdl, koláče i kremrole v Praze. Tři sladké adresy, které musíte znát

Koláče
11. srpna 2026  15:54

Hlavní město nabízí nespočet cukráren a pekáren, některé podniky však proslavila jediná specialita....

Praha chystá digitální kartu pro více než tisíc lidí. Nabídne jim řadu výhod

Kateřina, její biologický syn a jeho spolužačka. V takovém složení začíná další...
19. srpna 2026  9:04

Pražští pěstouni by mohli už brzy získat vlastní digitální kartu. Město připravuje systém, který...

Živě: Makroekonomická prognóza ČBA - 3Q 2026

19. srpna 2026  8:59

Začíná multižánrový festival Theatrum Kuks, motivem budou i Braunovy sochy

Hospitál Kuks (28. července).
19. srpna 2026  8:52

Světlo bude hlavním tématem jubilejního 25. ročníku multižánrového festivalu barokního umění...

Otce mu zabil jiný pacient. Za způsobenou újmu ale nemocnice nemůže, rozhodl soud

V nemocnici na pražských Vinohradech se v noci střílelo (9. března 2019).
19. srpna 2026  8:42

Nejvyšší soud zamítl dovolání muže, jehož otce v roce 2019 ve Fakultní nemocnici Královské...

Prodej pozemku k bydlení, 6074 m2, Lipník nad Bečvou
Prodej pozemku k bydlení, 6074 m2, Lipník nad Bečvou

Lipník nad Bečvou - Lipník nad Bečvou III-Nové Dvory, okres Přerov
3 200 000 Kč

Více z nabídky 109 942 nemovitostí

Vlastík Fürst VIP

  • Počet článků 3470
  • Celková karma 27,84
  • Průměrná čtenost 813x
Spokojený důchodce. Sdílím zde svůj subjektivní názor i na pohled na svět.
Mám rád diskuse, ve kterých se dovím něco nového. Chápu ale i ty, kteří si jen potřebují zchladit žáhu. Pokud jim to pomůže jako terapie nebo detox, má to smysl.
Nemám nic společného s neomylností, tu přisuzuji jen Bohu.

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.