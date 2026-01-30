Nějaký doklad máte?

Vzpomenete si, kdy a kdo po vás chtěl nějaký doklad? Po mně většinou hlídka Policie ČR, když mne zastavila při běžné kontrole, nebo když jsem spáchal nějaký přestupek.

„Nějaký doklad nemáte?“ Tuto otázku jsem uslyšel z usmívajících se úst mladé průvodčí ve vlaku ČD cestou do České Třebové. Přiznám se, že mne její dotaz zaskočil. Proto jsem se zeptal: „K čemu vám bude dobrý“? A ona: „Abych měla jistotu, že už vám bylo pětašedesát.“
Rozesmála mne: „Copak to není patrné na první pohled?“ Odpověděla mi: „Máte takové husté vlasy. Byla jsem na srazu spolužáků, ti jsou už plešatí a připadají mi starší než vy.“ Poděkoval jsem jí za lichotku a pak jsme si chvíli povídali, protože jsem byl poslední, kdo právě přistupoval.

Po chvíli byla další zastávka a tak musela za svou prací. V mém vagónu byl klid a já mohl přemýšlet. Vybavilo se mi mládí. Doba, kdy nám ti, co měli přes dvacet, připadali staří. Vzpomněl jsem si, jak jsem litoval naší soudružku učitelku, že je stará. Neměla tehdy ještě ani třicet, ale mně už připadala stará...
Také jsem si připomněl moje třicátiny. Ráno jsem se probudil a měl jsem pocit, že jsem starý. Chvíli trvalo, než mne ty chmury přešly.

Pak se ozvalo hlášení. „Vážení cestující, následuje stanice Česká Třebová!“ Když jsem vystupoval, ještě jednou jsem se na paní průvodčí usmál a poděkoval jí. Popřál jsem jí příjemnou pracovní směnu a také ji poprosil, aby v těchto „dobrých skutcích“ vůči nám starším pokračovala.

Je to jen taková drobnost. Můžeme se buď mračit, nebo usmívat. To, zda se na nás budou druzí usmívat nebo mračit, můžeme ovlivnit. Pokud se usmějeme na každého, koho potkáme, bude větší šance, že nám náš úsměv oplatí. Ve vlaku, v šalině, v obchodě, nebo i při procházce parkem.
Nebojme se usmívat a dovolme druhým, aby nám úsměv mohli opětovat.

Autor: Vlastík Fürst | pátek 30.1.2026 8:07 | karma článku: 7,48 | přečteno: 114x

Další články autora

Vlastík Fürst

Vládní zmocněnec Filip Turek zaperlil

Vzpomínáte, jak se v roce 2009 odpůrci „zelených“ smáli mladičké poslankyni Kateřině Jacques, která v pořadu Jana Krause nedokázala zodpovědět otázku, co je to biomasa?

28.1.2026 v 8:04 | Karma: 39,18 | Přečteno: 2631x | Diskuse | Společnost

Vlastík Fürst

Přece jen je i po mně.

Naše skoro tříletá vnučka je krásná po mamince i babičce. Má hudební sluch, líbí se jí ukulele a k tomu všemu disponuje pěkným hláskem. To vše má nejspíš po babičce. Dlouho jsem si kladl otázku, zda je v něčem i po mně.

26.1.2026 v 7:53 | Karma: 13,55 | Přečteno: 220x | Diskuse | Osobní

Vlastík Fürst

Skončí v únoru konečně vláda SPD a Motoristů?

Ten problém už vnímají i skalní voliči ANO. Těšili se na vládu ANO, ale zatím nám vládne SPD a Motoristé sobě. Poslanci i ministři ANO se musí držet zpátky, stejně jako jejich šéf Andrej Babiš.

23.1.2026 v 6:11 | Karma: 32,19 | Přečteno: 2088x | Diskuse | Společnost

Vlastík Fürst

Filip Turek: Poslanec, nebo zmocněnec?

Pro Filipa Turka se konečně našlo místo na ministerstvu. Bude „vládní zmocněnec“. Jeho důvěrný přítel, pan ministr Petr Macinka, mu už prý na jednom ze svých dvou ministerstev, která řídí, připravil kancelář.

19.1.2026 v 7:10 | Karma: 33,54 | Přečteno: 1431x | Diskuse | Společnost

Vlastík Fürst

Vrchní „chcimír“ nechce mír

Přejete si, aby válka na Ukrajině konečně skončila? Já ano. Moc se mi sice nelíbí Trumpovo bratříčkování s Putinem, ale je mi jasné, že ukončení bojů na Ukrajině nenastane bez tlaku USA.

12.1.2026 v 7:43 | Karma: 36,20 | Přečteno: 2325x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Smrt účastníka Prostřeno! Petra Adamce: Kuchař z folklorního dílu odešel náhle v mladém věku

Petr Adamec zemřel náhle.
21. ledna 2026  14:54,  aktualizováno  23. 1. 7:31

Ve věku pouhých 32 let náhle zemřel Petr Adamec, známý z folklorního speciálu kuchařské soutěže...

Československé soupravy komunisté zavrhli. Lehké metro se na Kačerově testovalo před 55 lety

Dokončená jednotka R1 vystavená na dvoře smíchovského závodu.
26. ledna 2026  19:04

První vlaky pražského metra vyrobila československá ČKD na Smíchově. Po kolejích se poprvé vozy R1...

Vyfotil nejhezčí snímek pražského metra! Dami1992 své fotky tajně nechává po městě

Dami1992
27. ledna 2026  9:16

Když před časem deník Metro hledal nejhezčí snímek metra, zvítězil právě ten od autora...

Jste znalci seriálu Bridgertonovi?

Balonových rukávů je seriál plný.
vydáno 28. ledna 2026

Lesk plesových sálů, romantické intriky i jedovaté drby. Seriál Bridgertonovi patří mezi...

Tácovny přežily revoluci i fast foody! Přinášíme 10 tipů na levné jídelny v Praze

Jídelna U Rozvařilů
25. ledna 2026  7:17

Přes všechny fastfoody i moderní restaurace pražskou gastroscénu dodnes tvoří i početná nabídka...

VIDEO: Výdejní boxy vykrádal pravidelně, policisté si v úkrytu na zloděje počíhali

Vylamoval zámky od výdejních boxů, policisté ho chytili přímo při krádeži
30. ledna 2026  10:12,  aktualizováno  10:12

Skoro jako do supermarketu chodil k výdejním boxům na Prahu 4 jedenačtyřicetiletý muž. S páčidlem v...

VIDEO: Chodkyně ignorovala semafor, auto ji po srážce popovezlo na kapotě

Chodkyně na přechodu vběhla přímo pod auta, jedno ji srazilo
30. ledna 2026  10:12

Lehkovážné vběhnutí do silnice se ošklivě vymstilo ženě, kterou tento týden v Brně srazilo auto....

Hádka opilého páru se zvrhla. Muž bodl družku okrasnou šavlí, je obviněn z vraždy

Olomoučtí kriminalisté stíhají pro vraždu sedmapadesátiletého muže, který podle...
30. ledna 2026  9:52,  aktualizováno  10:11

Olomoučtí kriminalisté stíhají pro vraždu sedmapadesátiletého muže. Obviněný podle nich šavlí...

Na Liberecku ve čtvrtek večer po střetu s autem zemřel 55letý chodec

ilustrační snímek
30. ledna 2026  8:19,  aktualizováno  8:19

Po střetu s osobním autem zemřel ve čtvrtek večer na Liberecku pětapadesátiletý muž. Tragická...

Advantage Consulting, s.r.o.
SOUSTRUŽNÍK - náborový bonus až 130.00 Kč

Advantage Consulting, s.r.o.
Plzeňský kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Vlastík Fürst VIP

  • Počet článků 3417
  • Celková karma 26,57
  • Průměrná čtenost 804x
Spokojený důchodce. Sdílím zde svůj subjektivní názor i na pohled na svět.
Mám rád diskuse, ve kterých se dovím něco nového. Chápu ale i ty, kteří si jen potřebují zchladit žáhu. Pokud jim to pomůže jako terapie nebo detox, má to smysl.
Nemám nic společného s neomylností, tu přisuzuji jen Bohu.

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.