Nějaký doklad máte?
„Nějaký doklad nemáte?“ Tuto otázku jsem uslyšel z usmívajících se úst mladé průvodčí ve vlaku ČD cestou do České Třebové. Přiznám se, že mne její dotaz zaskočil. Proto jsem se zeptal: „K čemu vám bude dobrý“? A ona: „Abych měla jistotu, že už vám bylo pětašedesát.“
Rozesmála mne: „Copak to není patrné na první pohled?“ Odpověděla mi: „Máte takové husté vlasy. Byla jsem na srazu spolužáků, ti jsou už plešatí a připadají mi starší než vy.“ Poděkoval jsem jí za lichotku a pak jsme si chvíli povídali, protože jsem byl poslední, kdo právě přistupoval.
Po chvíli byla další zastávka a tak musela za svou prací. V mém vagónu byl klid a já mohl přemýšlet. Vybavilo se mi mládí. Doba, kdy nám ti, co měli přes dvacet, připadali staří. Vzpomněl jsem si, jak jsem litoval naší soudružku učitelku, že je stará. Neměla tehdy ještě ani třicet, ale mně už připadala stará...
Také jsem si připomněl moje třicátiny. Ráno jsem se probudil a měl jsem pocit, že jsem starý. Chvíli trvalo, než mne ty chmury přešly.
Pak se ozvalo hlášení. „Vážení cestující, následuje stanice Česká Třebová!“ Když jsem vystupoval, ještě jednou jsem se na paní průvodčí usmál a poděkoval jí. Popřál jsem jí příjemnou pracovní směnu a také ji poprosil, aby v těchto „dobrých skutcích“ vůči nám starším pokračovala.
Je to jen taková drobnost. Můžeme se buď mračit, nebo usmívat. To, zda se na nás budou druzí usmívat nebo mračit, můžeme ovlivnit. Pokud se usmějeme na každého, koho potkáme, bude větší šance, že nám náš úsměv oplatí. Ve vlaku, v šalině, v obchodě, nebo i při procházce parkem.
Nebojme se usmívat a dovolme druhým, aby nám úsměv mohli opětovat.
Vlastík Fürst
Vládní zmocněnec Filip Turek zaperlil
Vzpomínáte, jak se v roce 2009 odpůrci „zelených“ smáli mladičké poslankyni Kateřině Jacques, která v pořadu Jana Krause nedokázala zodpovědět otázku, co je to biomasa?
Vlastík Fürst
Přece jen je i po mně.
Naše skoro tříletá vnučka je krásná po mamince i babičce. Má hudební sluch, líbí se jí ukulele a k tomu všemu disponuje pěkným hláskem. To vše má nejspíš po babičce. Dlouho jsem si kladl otázku, zda je v něčem i po mně.
Vlastík Fürst
Skončí v únoru konečně vláda SPD a Motoristů?
Ten problém už vnímají i skalní voliči ANO. Těšili se na vládu ANO, ale zatím nám vládne SPD a Motoristé sobě. Poslanci i ministři ANO se musí držet zpátky, stejně jako jejich šéf Andrej Babiš.
Vlastík Fürst
Filip Turek: Poslanec, nebo zmocněnec?
Pro Filipa Turka se konečně našlo místo na ministerstvu. Bude „vládní zmocněnec“. Jeho důvěrný přítel, pan ministr Petr Macinka, mu už prý na jednom ze svých dvou ministerstev, která řídí, připravil kancelář.
Vlastík Fürst
Vrchní „chcimír“ nechce mír
Přejete si, aby válka na Ukrajině konečně skončila? Já ano. Moc se mi sice nelíbí Trumpovo bratříčkování s Putinem, ale je mi jasné, že ukončení bojů na Ukrajině nenastane bez tlaku USA.
|Další články autora
Smrt účastníka Prostřeno! Petra Adamce: Kuchař z folklorního dílu odešel náhle v mladém věku
Ve věku pouhých 32 let náhle zemřel Petr Adamec, známý z folklorního speciálu kuchařské soutěže...
Československé soupravy komunisté zavrhli. Lehké metro se na Kačerově testovalo před 55 lety
První vlaky pražského metra vyrobila československá ČKD na Smíchově. Po kolejích se poprvé vozy R1...
Vyfotil nejhezčí snímek pražského metra! Dami1992 své fotky tajně nechává po městě
Když před časem deník Metro hledal nejhezčí snímek metra, zvítězil právě ten od autora...
Jste znalci seriálu Bridgertonovi?
Lesk plesových sálů, romantické intriky i jedovaté drby. Seriál Bridgertonovi patří mezi...
Tácovny přežily revoluci i fast foody! Přinášíme 10 tipů na levné jídelny v Praze
Přes všechny fastfoody i moderní restaurace pražskou gastroscénu dodnes tvoří i početná nabídka...
VIDEO: Výdejní boxy vykrádal pravidelně, policisté si v úkrytu na zloděje počíhali
Skoro jako do supermarketu chodil k výdejním boxům na Prahu 4 jedenačtyřicetiletý muž. S páčidlem v...
VIDEO: Chodkyně ignorovala semafor, auto ji po srážce popovezlo na kapotě
Lehkovážné vběhnutí do silnice se ošklivě vymstilo ženě, kterou tento týden v Brně srazilo auto....
Hádka opilého páru se zvrhla. Muž bodl družku okrasnou šavlí, je obviněn z vraždy
Olomoučtí kriminalisté stíhají pro vraždu sedmapadesátiletého muže. Obviněný podle nich šavlí...
Na Liberecku ve čtvrtek večer po střetu s autem zemřel 55letý chodec
Po střetu s osobním autem zemřel ve čtvrtek večer na Liberecku pětapadesátiletý muž. Tragická...
SOUSTRUŽNÍK - náborový bonus až 130.00 Kč
Advantage Consulting, s.r.o.
Plzeňský kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč
- Počet článků 3417
- Celková karma 26,57
- Průměrná čtenost 804x
Mám rád diskuse, ve kterých se dovím něco nového. Chápu ale i ty, kteří si jen potřebují zchladit žáhu. Pokud jim to pomůže jako terapie nebo detox, má to smysl.
Nemám nic společného s neomylností, tu přisuzuji jen Bohu.
Seznam rubrik
- Inspirováno biblickým Žalmy
- Novozákonní rezonance
- Na počátku všeho bylo Slovo
- Rady moudrého starce
- Komentáře
- Křesťanství je...
- Kuchař pro začínající kuchaře/
- Paprsky
- Přísloví a Perly krále Šalamou
- 50+
- Společnost
- Střípky nejen z prázdnin
- Vážím si
- Vztahy
- ZOO nebo ráj ?
- Život není fér
- Osobní
- A co když žádný Bůh není?
- Co když Bible nelže?
- Dopisy apoštola Petra
- Evangelium svatého Pavla
- Hádanky
- 365 dnů s Matoušem
- Viděl jsem Boha
- Pořádek nebo anarchie?
- Začalo to zklamáním
- sobotní blog
- Jaký je Bůh ?