Nechci, dědečku, ale děkuji.
Vyrazil jsem šalinou na vlak. Seděl jsem, protože mne na své sedalo ochotně pustil potetovaný mladík. Všimnul si mé trochu „křivé chůze“, kterou má na triku neposlušná ploténka. Poděkoval jsem mu a posadil se na jeho místo. Na protějším sedadle seděla slečna, která si v pouzdru vezla housle. Nejspíše studentka nedaleké Janáčkovy akademie múzického umění. Usmívala se, možná si ještě v hlavě přehrávala nějakou skladbu, nebo si právě vzpomněla na něco příjemného.
Na další zastávce přistoupil onen v úvodu zmiňovaný důchodce. Slečna okamžitě vstala a nabídla mu své místo. Čekal jsem, že se usměje a poděkuje. Místo toho jen naštvaně zavrčel: „Nepotřebuji, na příští vysedám!“ Houslistka se znovu posadila a její úsměv na chvíli vystřídal stín. Po chvíli se už ale zase usmívala a já přemýšlel, zda příště, až nastoupí někdo z nás, důchodců, vstane a nabídne nám místo.
Tento víkend jsme měli doma malou vnučku. Něco jsem jí nabízel a ona mi s úsměvem odpověděla: „Nechci dědečku, ale děkuji ti.“ Díky jejímu úsměvu a tónu, jakým to řekla, bylo to odmítnutí příjemnější.
Je pravdou, že od doby Covidu se ochota mladých pustit sednout nás starší, snížila.
Otázkou je, jaký podíl viny na tom mají oni a jejich rodiče, a jaký my, důchodci. Až nám zase někdo nabídne místo ve veřejné dopravě a my budeme na příští zastávce vystupovat, zkusme reagovat podobně, jako ta naše malá: „Děkuji, jste laskavá(ý), ale já příští zastávku vystupuji. A ještě jednou díky.“ Pokud k tomu ještě přidáme úsměv, věřím, že nám onen mladý člověk s radostí nabídne místo i příště.
Závěrem ještě jedna poznámka. Důchodový věk nám nezaručuje žádný právní nárok na sedadlo v prostředcích MHD. To, že nám mladí uvolní své místo, je jen a jen projev jejich dobré vůle.
To, jak rychle je jejich dobrá vůle vůči nám časem opustí, můžeme svým chováním ovlivnit i my. Jak pozitivně, tak i negativně. Někdy k tomu pozitivnímu stačí slušně a s úsměvem poděkovat: „Děkuji, jste laskavá(ý), ale já příští zastávku vystupuji. A ještě jednou díky.“
Vlastík Fürst
Babišovi: „Hurá, hurá, hurá!“
Vy, kdo pravidelně čtete moje blogy, víte, že Andrej Babiš nepatří mezi lidi, kteří by mi byli zrovna sympatičtí. Přesto jsem přesvědčen, že konečně jednou udělal něco, zač si zaslouží naši pochvalu.
Vlastík Fürst
Tak si tu ČT a ČR plaťte sami!
V poslední době se Andreji Babišovi podařil majstrštyk, česky mistrovský kousek. Naše společnost už neřeší problémy jeho střetu zájmů, ale chystanou novelu Zákona o financování veřejnoprávních médií.
Vlastík Fürst
Požádala mne o ruku
Nedávno jsme s mojí tchyní vzpomínali, jak jsem před více jak jedenačtyřiceti lety žádal o ruku jejich dcery. Včera jsem byl o ruku požádán já.
Vlastík Fürst
Dnes už je zítra?
Nebojte se, dnes to nebude „O zemi, kde zítra znamená včera“. Ta doba už, díky Bohu, skončila a na tu soutěž, oslavující Sovětský svaz, si vzpomenou už jen pamětníci.
Vlastík Fürst
Chrochtáme si blahem
Rok po volbách už můžeme opatrně hodnotit, jak Andrej Babiš společně s ministry své vlády maká pro „naše lidi“. Jak to vidíte vy? Také si chrochtáte blahem?
|Další články autora
Otevírací doba obchodů 17. listopadu 2026 může překvapit. Kam lze vyrazit na nákupy?
Listopadový státní svátek letos připadne na úterý. Jak bude na Den boje za svobodu a demokracii a...
Potkani v Praze nemají klid. Deratizátory doplňují nečekaní spojenci
Potkani v pražských stokách letos neměli zrovna klidný rok. Pražské vodovody a kanalizace (PVK)...
MAPA: Klíčovou křižovatku v Praze 4 čeká uzavírka. Kvůli metru D se bude objíždět
Výstavba nové trasy metra D významně ovlivní provoz na jedné z klíčových křižovatek v Praze. Práce...
Praha zažije první Pyžamovou jízdu metrem. Cestující vyrazí v nočním úboru až do Motola
Vyrazit ráno do pražského metra v pyžamu? Za normálních okolností by člověk nejspíš sklidil pár...
Zvonice, odkud estébáci sledovali ambasády, skrývá nečekané příběhy
Pozorovací stanoviště Státní bezpečnosti z doby totality se v Praze staly po 17. listopadu 1989...
Vážná nehoda pěti aut uzavřela Jižní spojku. Záchranáři vyprošťují zaklíněného člověka
Dvě nákladní a tři osobní auta se srazila na Jižní spojce u sjezdu na Vídeňskou ulici. Na místě...
MONETA fondy slaví první rok. Klienti do nich investovali 5,6 miliardy korun
AI zvyšuje výnosnost e-mail marketingu a vrací e-mail do hry
Vánoční trhy Brno 2026: kdy začínají na náměstích a kdy se rozsvítí strom
Kdo v Brně čeká s první procházkou mezi stánky až na rozsvícení vánočního stromu, ten přijde o dva...
Pronájem bytu 43m2 Mírová, Rychnov nad Kněžnou
Mírová, Rychnov nad Kněžnou
11 000 Kč/měsíc
- Počet článků 3486
- Celková karma 29,48
- Průměrná čtenost 817x
Mám rád diskuse, ve kterých se dovím něco nového. Chápu ale i ty, kteří si jen potřebují zchladit žáhu. Pokud jim to pomůže jako terapie nebo detox, má to smysl.
Nemám nic společného s neomylností, tu přisuzuji jen Bohu.
Seznam rubrik
- Inspirováno biblickým Žalmy
- Novozákonní rezonance
- Na počátku všeho bylo Slovo
- Rady moudrého starce
- Komentáře
- Křesťanství je...
- Kuchař pro začínající kuchaře/
- Paprsky
- Přísloví a Perly krále Šalamou
- 50+
- Společnost
- Střípky nejen z prázdnin
- Vážím si
- Vztahy
- ZOO nebo ráj ?
- Život není fér
- Osobní
- A co když žádný Bůh není?
- Co když Bible nelže?
- Dopisy apoštola Petra
- Evangelium svatého Pavla
- Hádanky
- 365 dnů s Matoušem
- Viděl jsem Boha
- Pořádek nebo anarchie?
- Začalo to zklamáním
- sobotní blog
- Jaký je Bůh ?