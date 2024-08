Nebyl to jen prdík

Věřím, že všichni ví, co je to prdík. Pokud by se našel někdo, kdo ne, tak pro něj – prdík je zdrobnělina od slova prd. Ten už asi známe všichni.

Prd je prý vzduch, který z nás neodchází dutinou hrdelní, ale tou prdelní. Děti mají často problém s větry a maminky dělají vše možné, aby jejich dítě netrpělo zbytečně.

U Adélky, naší malé vnučky, se větrům začalo říkat prdíky. Pokud se vám před ní podaří povolit střevům, aby upustila přetlak, Adélka na to hned reaguje a dělá: „Prrrrrrrr.“ Pak se začne hlasitě smát. Samozřejmě, pokud se to přede mnou podaří jí, udělám totéž a chechtáme se tomu oba dva.

Možná znáte vtip, jak Sigmund Freud vypráví o svých snech. „Jednou se mi zdálo, že jsem našel poklad a byl jsem nesmírně bohatý. Jenže pak jsem se probudil a zjistil, že to byl jen sen. Jindy se mi zase zdálo, že se miluji s krásnou slečnou. Po probuzení jsem zjistil, že to byl také sen. A pak se mi zdálo, že jsem se posral. No, když jsem se probudil, tak jsem zjistil, že to nebyl jen sen.“

Pánové, o tom, že jsme bohatí nebo že jsme se milovali s krásnou slečnou, to se nám zdávalo už zamlada. Ale s tím třetím snem...

Nedávno jsem se vrátil z Prahy, kde jsem hlídal Adélku. Večer jsem unavený ulehl a usnul. Nad ránem jsem měl pocit, že si potřebuji ulevit, tak jsem povolil svěrač a v tom mi došlo, že to tentokrát nebude jen prdík.

Okamžitě jsem vystartoval a odneslo to naštěstí jen pyžamo. V té chvíli mi došlo, že už jsem jako Sigmund Freud. Už jsem poznal, jaké to je, když máte ten třetí sen. Mohu potvrdit, že ty první dva jsou mnohem příjemnější.

Kdybych byl zastáncem konspiračních teorií, tak bych teď mohl tvrdit, že se nás pan Jančura ve svých „žlutých vlacích“ snaží vyhladit, nebo, že Pražáci nemají rádi Brňáky a tak na nás ve svých tramvajích líčí bacilové pasti. Jenže já na ty konspirace moc nejsem a tak zůstanu u toho, že jsem prostě někde něco chytil a vyrovnal jsem se slavnému filozofovi alespoň v těch snech.

Přeji vám příjemný víkend a pokud budete mít nějaké sny, tak ať to jsou jen ty první dva.