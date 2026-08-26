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Náměstí Adolfa Hitlera

Umíte si představit, že byste žili na náměstí Adolfa Hitlera a při vypisování adresy na objednávku zboží byste museli napsat: Náměstí Adolfa Hitlera 10, Brno-střed?

Co mne inspirovalo k této otázce? Na počátku byla zajímavá akce Dopravního podniku města Brna. Zatím jen na vybraných linkách, časem možná na všech zastávkách, vyvěsil DPMB krátkou historii jména zastávky i místa, podle kterého se zastávka jmenuje.

Včera jsem přestupoval na Moravském náměstí, a protože jsem měl chvíli čas, moje oko spočinulo právě na jedné takové informační vývěsce.
Četl jsem: „Moravské náměstí znalo Brno v průběhu dějin pod mnoha názvy. Od Dikasteriálního náměstí přes Lažanského, Na Kiosku, později také náměstí císaře Josefa, Adolfa Hitlera nebo Rudé armády po současný název podle historické země Moravy.“
Přiznávám, že termín „dikasteriální“ mi nic neříkal, a tak jsem se doma doptal AI, jak vznikl název Dikasteriálního náměstí. Sdělila mi následující: „Název Dikasteriální náměstí (německy Dikasterialplatz či Dikasterialhausplatz) vznikl začátkem 19. století podle budovy zemského soudu a úřadů, takzvaného dikastéria (dnešního Místodržitelského paláce), která na tomto prostranství stála. Dnes toto místo v Brně známe jako Moravské náměstí.“

Pojďme ale k tomu, co je v názvu blogu. Zaujalo mne, že během 2. světové války neslo náměstí jméno Adolfa Hitlera. Napadlo mne, jak se asi cítili ti obyvatelé, kteří tohoto diktátora nesnášeli a teď najednou dostávali poštu s jeho jménem v adrese příjemce. Umím si představit, že je to vždy muselo pěkně nas...štvat.
Na náměstí mohly po válce žít ženy, které zažily od osvoboditelů sexuální násilí a teď jim to připomínalo každé psaní, které jim přistálo v poštovní schránce, protože v adrese stálo „Náměstí Rudé armády...“

Přesuňme se teď od minulosti do budoucna. Dnes je z náměstí Adolfa Hitlera, nebo Rudé armády, Moravské náměstí. Otázkou je, jak dlouho mu tento název vydrží. Svět se mění, a tak se každým dnem zvyšuje pravděpodobnost, že náměstí znovu změní své jméno.
Jak by se mohlo jmenovat? Možností je spousta. Třeba Náměstí Donalda Trumpa, Náměstí Andreje Babiše, Macinkovo náměstí, Turkovo náměstí, Náměstí Petra Pavla, případně i Náměstí Vladimíra Putina...

Na začátku jsem se vás ptal, zda si umíte představit, že byste žili na Náměstí Adolfa Hitlera.
Jak by se vám žilo, kdyby po podzimních volbách nové obecní zastupitelstvo přejmenovalo vaši ulici třeba na Trumpovu, Babišovu, Macinkovu, Turkovu, Petra Pavla, Fialovu nebo Putinovu?
Která z těchto možností by vám nejvíce vadila?

Autor: Vlastík Fürst | středa 26.8.2026 9:23 | karma článku: 6,93 | přečteno: 98x

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Mám rád diskuse, ve kterých se dovím něco nového. Chápu ale i ty, kteří si jen potřebují zchladit žáhu. Pokud jim to pomůže jako terapie nebo detox, má to smysl.
Nemám nic společného s neomylností, tu přisuzuji jen Bohu.

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