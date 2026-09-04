Nafta i benzín už jsou skoro zadarmo
Žijeme si skoro jako v ráji. Máme se tak dobře, jako nikde na světě, protože Andrej Babiš udělal ze spálené země to nejlepší místo k životu v celé EU.
Ještěže je součástí této super šestikoalice Okamurovo SPD. Proč? Protože jakmile se po světě rozkřikne, jak dobře se máme, budou se k nám chtít dostat lékaři nejen z Afriky a Asie, ale i ze západní Evropy a Ameriky, čemuž ale lidé z SPD zabrání.
U nás v Brně Tomio Okamura se svými stranickými souputníky slibuje, že město zbaví lidí, kteří přebývají na ulici a často znepříjemňují život těm ostatním. Jak to udělá, zatím neprozradil. Určitě má ale řešení, stejně jako vyřešil problém zbraní pro Ukrajinu.
Rozpočet Alenky Šilerové se blíží vyrovnanému, jak svým voličům slibovali „Motoristé sobě“. Letos to sice vinou Petra Fialy, který podle Andreje Babiše a voličů současné šestikoaliční vlády může za všechno zlo v celém vesmíru, nebude, ale v roce 2027 budek k vyrovnanému rozpočtu už jen pár kroků – nějakých čtyři sta až pět set miliard.
Voliče „Motoristů sobě“, soudě podle preferencí, které se stále pohybují okolo 5 %, to ale zjevně netrápí. Hlavně když mají jejich auta výfuky a kouří se z nich. Jejich šéf Petr Macinka je stále v médiích a když náhodou ne, tak se tajně schází se zástupci pochybných médií, zatímco novináře těch oficiálních na tiskové konference svého ministerstva nepouští.
Aleš Juchelka, který ještě před rokem nadšeně tleskal zvýšení podpory v nezaměstnanosti, po roce zjistil, že všichni nezaměstnaní jsou jen lenoši mající tulení nemoc, a tak podporu zase snížil.
Vraťme se ale k těm pohonným hmotám. Ještě loni celá opozice v čele s Andrejem Babišem kritizovala vládu Petra Fialy za to, že ničí naše dopravce. Současný předseda vlády sliboval, že pokud se k moci dostane on, tak s cenami nafty zatočí. Svůj slib splnil a s cenami skutečně zatočil. Na dálnici D1 se 50 Kč za litr stává normálním trendem a ekonomové upozorňují, že tak brzy může být všude.
Díky Andreji Babišovi, který má v mobile čísla na každého mocného muže na planetě a v naší vlasti má zase na každého z nás složke, jezdíme skoro zadarmo. A to je u moci teprve necelý rok.
Troufáte si představit, jak bude ten náš „český ráj to napohled“ vypadat, až bude vláda Andreje Babiše, Petra Macinky a Tomia Okamury končit?
Já raději nechci domýšlet. Mám obavy, že se budeme mít tak dobře, až se to nebude dát vydržet.
Vlastík Fürst
Ten na zemi nemusí být opilý nebo sjetý
Kamarádka jela na otočku do Brna, kde potřebovala něco vyřídit. Bylo to rychlé, a tak spěchala na vlak, aby se vrátila domů.
Vlastík Fürst
Premiér Babiš nečte svodky?
Už nějaký čas rezonují v našich i polských médiích zprávy o tom, že se Rusko pokouší narušit vztahy obou našich zemí.
Vlastík Fürst
Náměstí Adolfa Hitlera
Umíte si představit, že byste žili na náměstí Adolfa Hitlera a při vypisování adresy na objednávku zboží byste museli napsat: Náměstí Adolfa Hitlera 10, Brno-střed?
Vlastík Fürst
Právě jsme přišly z procházky
Co byste odpověděli, kdyby vám právě teď na mobil zavolal kamarád, kterého jste už dlouho neviděli a zeptal se: „Jak se dnes máš?“
Vlastík Fürst
21. srpen ve stínu toaletního papíru
21. srpna 1968 nebylo příjemné ráno, když mne starší bratr budil slovy: „Vstávej, Rusi nás okupujou!“
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