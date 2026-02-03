Motoristé sobě: „Pohlídáme Babiše!“
Sledujete Andrejovo chování a vystupování? Nezdá se vám, že od té doby, co se dal kvůli svému nevydání do holportu s „Výfukáři“, (jak říká můj kamarád), je pan předseda ANO k nepoznání?
Nedávno mu z toho dokonce praskla žilka v oku.
Ti, co mne znají, vědí, že Andreje Babiše moc nemusím. Něco takového, co ho potkalo, když se dal do spolku s pány Macinkou a Turkem, bych ale nepřál ani svým největším nepřátelům. Tak rád by je poslal do patřičných mezí, ale nemůže, protože potřebuje jejich hlasy, aby nemusel do basy.
Spousta lidí věří, že poté, co sněmovna Babiše nevydá k trestnímu stíhání, se vše změní a Andrej si ve vládě udělá pořádky.
No, je to možnost, ale já tomu moc nevěřím, protože to „nevydání“ se může kdykoliv změnit ve „vydání“ a toho se Andrej bojí stejně, jako čert kříže.
Je tu ještě jeden paradox. Motoristi to udělali tak mazaně, že místo aby oni museli hlídat Andreje Babiše (stále ještě majitele Agrofertu a spousty dalších firem, o kterých se mlčí), musí být ve střehu Andrej Babiš. Večer co večer nemůže usnout hrůzou. V hlavě ho straší otázky: „Neudělají si dnes Turek s Macinkou v IVK mejdan? Neunaví se společensky natolik, že zase rozešlou nějaké SMS či fotky se vztyčenou pravicí? Nevypadne vládnímu zmocněnci náhodou kulka za stěrač nějakého známého oponenta?“
Předseda vlády se nám snaží nakukat, že mu opozice brání v práci pro blaho naší země. Není to pravda. Už jsme mohli být tím nejlepším místem pro život na celé planetě, kdyby se Andrej Babiš nechytil do vlastní pasti a teď nekňučel, protože neví, jak z ní ven.
Nebo je to jinak?
Není to vše předem připravená strategie, která má odpoutat pozornost veřejnosti od toho, co chce vláda potichu udělat, aniž bychom si toho všimli?
I to je možnost. Moc tomu ale nevěřím, protože mi Andrej Babiš stále více připomíná unaveného starce, který by se na to vše už nejraději vykašlal. Moc rád by si od toho všeho odpočinul, ale jeho nemocné ego mu to nedovolí.
Sám jsem zvědav, která z těchto možnost se v budoucnu ukáže jako skutečnost.
Co si o tom myslíte vy? Pohlídají Motoristi Babiše? Uhlídá Andrej Babiš Motoristy? Bude v jejich věrné lásce platit i nadále, že se protiklady přitahují? Zůstane vládní šestikolka i po hlasování „o nevydání“ vztahem „na věčné časy a nikdy jinak“, jak tvrdili komunisti o našem vztahu se Sovětským svazem? Nebo to bude „na věčné časy, ale ani o vteřinu déle“, jak si to tehdy upravili vtipálci Češi?
Vlastík Fürst
Nějaký doklad máte?
Vzpomenete si, kdy a kdo po vás chtěl nějaký doklad? Po mně většinou hlídka Policie ČR, když mne zastavila při běžné kontrole, nebo když jsem spáchal nějaký přestupek.
Vlastík Fürst
Vládní zmocněnec Filip Turek zaperlil
Vzpomínáte, jak se v roce 2009 odpůrci „zelených“ smáli mladičké poslankyni Kateřině Jacques, která v pořadu Jana Krause nedokázala zodpovědět otázku, co je to biomasa?
Vlastík Fürst
Přece jen je i po mně.
Naše skoro tříletá vnučka je krásná po mamince i babičce. Má hudební sluch, líbí se jí ukulele a k tomu všemu disponuje pěkným hláskem. To vše má nejspíš po babičce. Dlouho jsem si kladl otázku, zda je v něčem i po mně.
Vlastík Fürst
Skončí v únoru konečně vláda SPD a Motoristů?
Ten problém už vnímají i skalní voliči ANO. Těšili se na vládu ANO, ale zatím nám vládne SPD a Motoristé sobě. Poslanci i ministři ANO se musí držet zpátky, stejně jako jejich šéf Andrej Babiš.
Vlastík Fürst
Filip Turek: Poslanec, nebo zmocněnec?
Pro Filipa Turka se konečně našlo místo na ministerstvu. Bude „vládní zmocněnec“. Jeho důvěrný přítel, pan ministr Petr Macinka, mu už prý na jednom ze svých dvou ministerstev, která řídí, připravil kancelář.
|Další články autora
Jste znalci seriálu Bridgertonovi?
Lesk plesových sálů, romantické intriky i jedovaté drby. Seriál Bridgertonovi patří mezi...
Československé soupravy komunisté zavrhli. Lehké metro se na Kačerově testovalo před 55 lety
První vlaky pražského metra vyrobila československá ČKD na Smíchově. Po kolejích se poprvé vozy R1...
Vyfotil nejhezčí snímek pražského metra! Dami1992 své fotky tajně nechává po městě
Když před časem deník Metro hledal nejhezčí snímek metra, zvítězil právě ten od autora...
Dvě dopravní změny v Praze. Ode dneška omezení na Pankráci, zítra se uzavře stanice metra A
Cestující pražskou MHD musí na začátku února počítat se dvěma komplikacemi. Jedna z nich ovlivní...
Dálkový autobus vzplál na D46, cestujícím shořela uložená zavazadla
Na dálnici D46 z Prostějova na Vyškov shořel dnes odpoledne autobus společnosti RegioJet, který jel...
Při zbraňové amnestii v Pardubickém kraji lidé nosí na služebnu i rozbušky
Někteří lidé stále nevědí, jak nakládat s municí. Ukazuje to zbraňová amnestie v Pardubickém kraji....
Řidička dostala smyk, srážku s nákladní vozem na dálnici D55 nepřežila
Řidička osobního auta nepřežila pondělní srážku s nákladním vozem na nájezdu na dálnici D55 u...
Silničáři v Olomouckém kraji opět vyrazili do terénu, na mnoha místech sněžilo
Silničáři v Olomouckém kraji v noci na dnešek opět vyrazili do terénu, na mnoha místech sněžilo,...
Na Vysočině jsou vozovky místy namrzlé, platí výstraha před ledovkou a námrazou
Na silnicích Vysočiny se místy tvoří ledovka. V kraji jsou při teplotách pod nulou mlhy a mrholí,...
Pronájem bytu 1+kk 35 m2, ulice Antala Staška, Praha Krč
Antala Staška, Praha 4 - Krč
16 500 Kč/měsíc
- Počet článků 3418
- Celková karma 25,75
- Průměrná čtenost 804x
Mám rád diskuse, ve kterých se dovím něco nového. Chápu ale i ty, kteří si jen potřebují zchladit žáhu. Pokud jim to pomůže jako terapie nebo detox, má to smysl.
Nemám nic společného s neomylností, tu přisuzuji jen Bohu.
Seznam rubrik
- Inspirováno biblickým Žalmy
- Novozákonní rezonance
- Na počátku všeho bylo Slovo
- Rady moudrého starce
- Komentáře
- Křesťanství je...
- Kuchař pro začínající kuchaře/
- Paprsky
- Přísloví a Perly krále Šalamou
- 50+
- Společnost
- Střípky nejen z prázdnin
- Vážím si
- Vztahy
- ZOO nebo ráj ?
- Život není fér
- Osobní
- A co když žádný Bůh není?
- Co když Bible nelže?
- Dopisy apoštola Petra
- Evangelium svatého Pavla
- Hádanky
- 365 dnů s Matoušem
- Viděl jsem Boha
- Pořádek nebo anarchie?
- Začalo to zklamáním
- sobotní blog
- Jaký je Bůh ?