Motoristé sobě: „Pohlídáme Babiše!“

Když jsem na předvolebních billboardech „Motoristů sobě“ četl, že pohlídají Babiše, tak jsem tomu nevěřil. Myslel jsem, že to není možné, ale zmýlil jsem se.

Sledujete Andrejovo chování a vystupování? Nezdá se vám, že od té doby, co se dal kvůli svému nevydání do holportu s „Výfukáři“, (jak říká můj kamarád), je pan předseda ANO k nepoznání?
Nedávno mu z toho dokonce praskla žilka v oku.

Ti, co mne znají, vědí, že Andreje Babiše moc nemusím. Něco takového, co ho potkalo, když se dal do spolku s pány Macinkou a Turkem, bych ale nepřál ani svým největším nepřátelům. Tak rád by je poslal do patřičných mezí, ale nemůže, protože potřebuje jejich hlasy, aby nemusel do basy.
Spousta lidí věří, že poté, co sněmovna Babiše nevydá k trestnímu stíhání, se vše změní a Andrej si ve vládě udělá pořádky.
No, je to možnost, ale já tomu moc nevěřím, protože to „nevydání“ se může kdykoliv změnit ve „vydání“ a toho se Andrej bojí stejně, jako čert kříže.

Je tu ještě jeden paradox. Motoristi to udělali tak mazaně, že místo aby oni museli hlídat Andreje Babiše (stále ještě majitele Agrofertu a spousty dalších firem, o kterých se mlčí), musí být ve střehu Andrej Babiš. Večer co večer nemůže usnout hrůzou. V hlavě ho straší otázky: „Neudělají si dnes Turek s Macinkou v IVK mejdan? Neunaví se společensky natolik, že zase rozešlou nějaké SMS či fotky se vztyčenou pravicí? Nevypadne vládnímu zmocněnci náhodou kulka za stěrač nějakého známého oponenta?“

Předseda vlády se nám snaží nakukat, že mu opozice brání v práci pro blaho naší země. Není to pravda. Už jsme mohli být tím nejlepším místem pro život na celé planetě, kdyby se Andrej Babiš nechytil do vlastní pasti a teď nekňučel, protože neví, jak z ní ven.

Nebo je to jinak?
Není to vše předem připravená strategie, která má odpoutat pozornost veřejnosti od toho, co chce vláda potichu udělat, aniž bychom si toho všimli?
I to je možnost. Moc tomu ale nevěřím, protože mi Andrej Babiš stále více připomíná unaveného starce, který by se na to vše už nejraději vykašlal. Moc rád by si od toho všeho odpočinul, ale jeho nemocné ego mu to nedovolí.
Sám jsem zvědav, která z těchto možnost se v budoucnu ukáže jako skutečnost.

Co si o tom myslíte vy? Pohlídají Motoristi Babiše? Uhlídá Andrej Babiš Motoristy? Bude v jejich věrné lásce platit i nadále, že se protiklady přitahují? Zůstane vládní šestikolka i po hlasování „o nevydání“ vztahem „na věčné časy a nikdy jinak“, jak tvrdili komunisti o našem vztahu se Sovětským svazem? Nebo to bude „na věčné časy, ale ani o vteřinu déle“, jak si to tehdy upravili vtipálci Češi?

Autor: Vlastík Fürst | úterý 3.2.2026 8:08 | karma článku: 9,45 | přečteno: 107x

Vlastík Fürst VIP

  • Počet článků 3418
  • Celková karma 25,75
  • Průměrná čtenost 804x
Spokojený důchodce. Sdílím zde svůj subjektivní názor i na pohled na svět.
Mám rád diskuse, ve kterých se dovím něco nového. Chápu ale i ty, kteří si jen potřebují zchladit žáhu. Pokud jim to pomůže jako terapie nebo detox, má to smysl.
Nemám nic společného s neomylností, tu přisuzuji jen Bohu.

