Mládenec s bílou hůlkou
Jel jsem domů od vnučky, které jsem vezl domácí kváskový chlebík. Cestou jsem chtěl ještě nakoupit. Nastoupil jsem do šaliny a usedl na volné místo. Druhými dveřmi nastoupil mladík s bílou hůlkou. Zřejmě vytušil, že místo pro lidi s postižením obsadil zcela zdravý klučina, který hleděl do mobilu, a tak ho, ač vidoucí, neviděl.
Vydal se směrem ke mně: „Je tu volné místo?“ Odpověděl jsem, že naproti mne jsou dokonce dvě místa. Jakmile dosedl, zeptal jsem se pro změnu zase já: „Kde vystupujete?“
„Na Husitské.“
„Tam normálně vystupuji i já, ale dnes jdu ještě na nákup. Jdete do TyfloCentra?“
„Vy znáte TyfloCentrum?“
„Chodíme okolo s manželkou na procházky.“
(Pro vás, kteří nejste z Brna – Králova Pole, TyfloCentrum Brno je registrovaným poskytovatelem ambulantních a terénních sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením z Brna a Jihomoravského kraje.)
Vyprávěl mi o tom, jak před deseti lety začal rychle ztrácet zrak i o tom, že se stále učí a zdokonaluje v tom, jak s tou ztrátou zraku normálně žít.
„Já osobně před všemi, kteří chodí do TyfloCentra, smekám. Obdivuji vás, že to nevzdáváte a nestěžujete si. Spousta zdravých lidí naříká, a přitom by nemuseli.“
„Včera jsem jel šalinou a nastoupili dva mentálně postižení. Jeden z nich vydával jen nějaké skřeky, druhý mluvil, ale nedávalo to moc smysl. Uvědomil jsem si, že jsou na tom ještě hůře. Já mohu mít vztah, což oni asi mít nemohou...“
Celý náš rozhovor trval asi pět minut. Pak už jsem vystupoval. „Doufám, že se na Husitské někdy potkáme“, řekl mi ten mládenec s bílou hůlkou, když jsme se loučili.
„Mohu vás tedy oslovit, pokud se někdy potkáme?“
„Budu rád, protože já bych vás určitě neviděl a minul,“ odpověděl s pobaveným úsměvem.
Vystoupil jsem a uvědomil si, že tohoto mládence bych rád někdy potkal. Je totiž jedním z těch, od kterých se mohu učit dívat na svět očima slepce, který svým přístupem k životu zahanbí spoustu nás, co vidíme.
Přál bych mu, aby si našel dívku, pro kterou bude tím pravým partnerem. Z toho, co mi za tu chvíli stačil říct, jsem přesvědčen, že by ji dokázal milovat a byl by mužem na pravém místě.
Tak, mládenče s bílou holí, ať tě na tvé další cestě provází Všemohoucí.
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