Ministr, který nesmí mluvit
Pokud jste včera poslouchali tiskovku SPD, možná jste podobně jako já měli chvílemi pocit, že to nemluví předseda pidistrany, ale předseda vlády. Nebyl to v té chvíli Andrej Babiš, kdo úkoloval svého ministra, ale byl to Tomio Okamura, který ministrovi rozkazoval, co může a co ne.
Celkově je situace okolo nové vlády zajímavá. Vypadá to, že hlavní slovo nemá vítězné ANO, ale dalších pět stran, které se do parlamentu dostaly díky nepřiznaným koalicím.
Andreji Babišovi hrozí vydání k trestnímu stíhání. Dobře ví, jak by to dopadlo a proto se drží v pozadí a snaží se vyhovět jak SPD, tak i Motoristům.
Včera jsme s vnučkou četli pohádku „Jak pejsek s kočičkou pekli dort“. To, co vzniklo, se nápadně podobá vládnímu slepenci ze šesti stran. Každá chce něco jiného. Jediné, co tuto „šestikolku“ spojuje, je nenávist vůči bývalé „pětikolce“.
Pan ministr Zůna si dovolil říci pravdu o Ukrajině a o tom, co je potřeba, aby se Evropa nevrátila před rok 1989. Tomio Okamura následně v praxi předvedl, jak vypadá v praxi jeho „přímá demokracie“.
Jeden diskutující na FB přejmenoval SPD na „Stranu přímé diktatury“. Pan ministr může být rád, že žije v České republice. Kdyby něco podobného prohlásil v Rusku, nejspíš by při koupání vypadl nešťastnou náhodou z okna.
Případ pana ministra Zůny, kterému Tomio Okamura zalepil ústa, odhalil nejen praktiky SPD, ale diskuze ukazují, kdo tuto stranu volí. Převážně jsou to „vlastenci“, kteří s ústy plnými demokracie, demokracii nenávidí, a vyhlíží okamžik, kdy se nejen Ukrajina, ale i naše země ocitne ve vlídné náruči putinovského Ruska.
A jak vidíte budoucnost pana ministra Zůny vy?
Vlastík Fürst
Co by bylo, kdyby nepřišla sametová revoluce?
Včera jsme vzpomínali výročí sametové revoluce. Na jedny politiky se pískalo, jiným se tleskalo. Mohlo se pískat, protože díky tomu, co se stalo v roce 1989, už za to nic nehrozí.
Vlastík Fürst
Jak jsme vyháněli zlého kousavého koníka
Máte rádi koně? Teď nemám na mysli, jestli vám chutnají, ale zda se vám líbí a zda jste rádi v jejich přítomnosti.
Vlastík Fürst
Petr Fiala končí
Petr Fiala oznámil, že na sebe bere zodpovědnost za prohrané volby a proto se už na příštím sněmu ODS nebude ucházet o post předsedy. Umíte si představit, že by něco podobného udělal Babiš?
Vlastík Fürst
Zeměkoule jako chutná minutka
„Dědo, budeme jíst zeměkouli“, prohlásila malá Adélka, když se dostatečně přivítala s „bábinkou“, kterou má tak ráda, že kvůli ní se mnou jednou za měsíc jede vlakem z Prahy do Brna.
Vlastík Fürst
Zalévání macbooku nesvědčí
Adélka, naše malá vnučka rádá zalévá zahrádku i rostlinky v květináčích. Nejraději by zalévala pořád.
|Další články autora
Jak dobře znáte vánoční filmy?
Vánoce jsou časem radosti, pohody a samozřejmě i nezapomenutelných filmů. Připravili jsme pro vás...
Pražské trafostanice mění tvář. Na Smíchově vznikl možná nejpovedenější mural ve městě
Graffiti už dávno nemusí znamenat jen nelegální nápisy na zdech nebo ohyzdné obrazy na vagonech...
Bílá tykadla nad Vltavou. Dvorecký most jde do finále, dopravou zamíchá v březnu
Stavba Dvoreckého mostu jde do finále. Objekt inspirovaný kubistickými prvky má už sloupy pro...
Máte Lítačku v mobilu? Kvůli špatně zvolené fotce vám mohou revizoři v Praze znepříjemnit život
V příštím roce definitivně končí platnost části karet Lítačka, které už se dvakrát dočkaly...
Arktický vzduch se žene do Česka, výraznější sníh ale na Vánoce nečekejme
Do Vánoc si na výraznější sněhovou nadílku v Česku pravděpodobně počkáme marně. Podle meteorologů z...
Lanškroun počítá příští rok s příjmy 398 milionů a výdaji 549 milionů korun
Lanškroun bude příští rok hospodařit s příjmy 398 milionů a výdaji 549 milionů korun. Schodek...
Z vraždy ženy a pokusu o vraždu muže policie obvinila 18letou dceru s přítelem
Kriminalisté obvinili z vraždy ženy a pokusu o vraždu muže v Bohuňovicích na Olomoucku jejich...
Hradecká nemocnice žádá návštěvy o používání roušek kvůli respiračním nemocem
Fakultní nemocnice Hradec Králové (FN HK) žádá návštěvy o ohleduplnost vzhledem k nárůstu počtu...
Jak na havrany? Města musí změnit taktiku, shazování hnízd je nehumánní
Havran v básni Edgara Allana Poea jen neškodně ťukal na okno. Co by za to lidé v Chrudimi dali....
GERnétic pod lupou: Zkoušíme tři produkty, které slibují lifting, zklidnění i okamžitý glow
Jaké to je, když tři redaktorky otestují tři ikonické produkty GERnétic? Vyzkoušely jsme liftingovou kúru Tenseur Flash, jemný Cold Cream Mousse a...
- Počet článků 3409
- Celková karma 25,10
- Průměrná čtenost 802x
Mám rád diskuse, ve kterých se dovím něco nového. Chápu ale i ty, kteří si jen potřebují zchladit žáhu. Pokud jim to pomůže jako terapie nebo detox, má to smysl.
Nemám nic společného s neomylností, tu přisuzuji jen Bohu.
Seznam rubrik
- Inspirováno biblickým Žalmy
- Novozákonní rezonance
- Na počátku všeho bylo Slovo
- Rady moudrého starce
- Komentáře
- Křesťanství je...
- Kuchař pro začínající kuchaře/
- Paprsky
- Přísloví a Perly krále Šalamou
- 50+
- Společnost
- Střípky nejen z prázdnin
- Vážím si
- Vztahy
- ZOO nebo ráj ?
- Život není fér
- Osobní
- A co když žádný Bůh není?
- Co když Bible nelže?
- Dopisy apoštola Petra
- Evangelium svatého Pavla
- Hádanky
- 365 dnů s Matoušem
- Viděl jsem Boha
- Pořádek nebo anarchie?
- Začalo to zklamáním
- sobotní blog
- Jaký je Bůh ?