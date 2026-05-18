Krásný spouštěč vzpomínek
Dnes ráno jsem se šel projít k Sázavě. Vycházelo Slunce a já najednou uviděl vzduchem letět nádherného ptáčka. Jeho peří svítila lesklou modří. Jakmile ale dosedl na strom nedaleko mne a obrátil se směrem ke mně, lesklou modř vystřídala výrazná oranžová, ale bez lesku.
Pár vteřin mi trvalo, než jsem si uvědomil, že je to ledňáček a v tom se mi začaly vybavovat vzpomínky na okamžik, kdy jsem tohoto krasance viděl poprvé v životě.
Bylo to v říjnu 1984. Ten měsíc jsem prožil v Plzni v kasárnách vedle věznice na Borech. Nevzpomínám si, jak jsem se tehdy dostal ven, protože vycházky v době „přijímače“ nebyly. Nejspíše mne velitel vyslal, abych „venku“ něco vyřídil.
Nazpět jsem nespěchal. Prošel jsem se k přehradě, kde jsem viděl létat ledňáčka. Jeho obrázek jsem si pamatoval z učebnice přírodopisu a teď jsem ho najednou viděl na vlastní oči. Byl ještě krásnější než na obrázku.
Dnes jsem ho po dvaačtyřiceti letech viděl znovu. Opět nádherné barvy a excelentní letecká přehlídka. Myslím, že i pan Martin Šonka, náš elitní letec, by mu jeho umění záviděl.
Bylo to jen pár minut, co jsem dnes mohl pozorovat ledňáčka, jednoho z ptáků krasavců v naší přírodě. Ani ta ranní procházka nebyla dlouhá. To setkání s tímto manekýnem ji ale zařadila mezi ty, které si budu možná pamatovat i po létech. Tedy, pokud ještě někdy uvidím ledňáčka.
Moje paměť nepatřila nikdy k těm nejlepším. Proto jsem rád, že existují tyhle spouštěče, které mi pomáhají si čas od času vybavit příjemné vzpomínky. Hlavně ty, které jsou uloženy v mé hlavě, ale já zapomněl heslo nebo název souboru, pod kterým se skrývají.
A jak to máte s těmi spouštěči vy?
Vlastík Fürst
Mám rád diskuse, ve kterých se dovím něco nového. Chápu ale i ty, kteří si jen potřebují zchladit žáhu. Pokud jim to pomůže jako terapie nebo detox, má to smysl.
Nemám nic společného s neomylností, tu přisuzuji jen Bohu.
