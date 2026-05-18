Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Krásný spouštěč vzpomínek

Vše, co jsme kdy prožili, četli nebo slyšeli, uloží náš mozek do našeho hard disku jako vzpomínku. Někdy to tam leží i desetiletí, aniž bychom si na to vzpomněli.

Dnes ráno jsem se šel projít k Sázavě. Vycházelo Slunce a já najednou uviděl vzduchem letět nádherného ptáčka. Jeho peří svítila lesklou modří. Jakmile ale dosedl na strom nedaleko mne a obrátil se směrem ke mně, lesklou modř vystřídala výrazná oranžová, ale bez lesku.
Pár vteřin mi trvalo, než jsem si uvědomil, že je to ledňáček a v tom se mi začaly vybavovat vzpomínky na okamžik, kdy jsem tohoto krasance viděl poprvé v životě.

Bylo to v říjnu 1984. Ten měsíc jsem prožil v Plzni v kasárnách vedle věznice na Borech. Nevzpomínám si, jak jsem se tehdy dostal ven, protože vycházky v době „přijímače“ nebyly. Nejspíše mne velitel vyslal, abych „venku“ něco vyřídil.
Nazpět jsem nespěchal. Prošel jsem se k přehradě, kde jsem viděl létat ledňáčka. Jeho obrázek jsem si pamatoval z učebnice přírodopisu a teď jsem ho najednou viděl na vlastní oči. Byl ještě krásnější než na obrázku.

Dnes jsem ho po dvaačtyřiceti letech viděl znovu. Opět nádherné barvy a excelentní letecká přehlídka. Myslím, že i pan Martin Šonka, náš elitní letec, by mu jeho umění záviděl.
Bylo to jen pár minut, co jsem dnes mohl pozorovat ledňáčka, jednoho z ptáků krasavců v naší přírodě. Ani ta ranní procházka nebyla dlouhá. To setkání s tímto manekýnem ji ale zařadila mezi ty, které si budu možná pamatovat i po létech. Tedy, pokud ještě někdy uvidím ledňáčka.

Moje paměť nepatřila nikdy k těm nejlepším. Proto jsem rád, že existují tyhle spouštěče, které mi pomáhají si čas od času vybavit příjemné vzpomínky. Hlavně ty, které jsou uloženy v mé hlavě, ale já zapomněl heslo nebo název souboru, pod kterým se skrývají.

A jak to máte s těmi spouštěči vy?

Autor: Vlastík Fürst | pondělí 18.5.2026 8:41 | karma článku: 0 | přečteno: 7x

Další články autora

Vlastík Fürst

Chytrý mobil a hloupé dítě

„Chcete mít hloupé dítě? Dejte mu chytrý mobil!“ (MUDr. Martin Jan Stránský, český neurolog) To je slovo do pranice.

15.5.2026 v 9:15 | Karma: 17,51 | Přečteno: 243x | Diskuse | Osobní

Vlastík Fürst

Tříletá „ošetřovatelka“

Ovenka, naše šestadevadesátiletá babička, má už nějakou dobu novou „ošetřovatelku“. A i když ta má teprve tři roky, zvládá toho hodně a dělá to pečlivě.

9.5.2026 v 8:08 | Karma: 18,96 | Přečteno: 304x | Diskuse | Společnost

Vlastík Fürst

Oslavy osvobození a čeští „chcimíři“

Včera jsem si na chvíli pustil ČT. Běžel přímý přenos z pietního aktu, který proběhl u příležitosti 81. výročí Květnového povstání před budovou Českého rozhlasu.

6.5.2026 v 8:20 | Karma: 35,14 | Přečteno: 1919x | Diskuse | Společnost

Vlastík Fürst

Dostane Andrej Babiš Nobelovu cenu za mír?

Andrej Babiš, přišel s geniálním řešením všech současných válek na světě, a stal se tak horkým kandidátem na Nobelovu cenu za mír.

23.4.2026 v 8:10 | Karma: 32,27 | Přečteno: 1081x | Diskuse | Společnost

Vlastík Fürst

Předměty s příběhem

Pánové, kdybych vám nabídl dres, ve kterém vyhrál Christian Ronaldo jeden z pěti vítězných ročníků Ligy Mistrů, brali byste? Dámy, braly byste klobouk, který nosila princezna Diana?

17.4.2026 v 8:05 | Karma: 13,82 | Přečteno: 220x | Diskuse | Osobní
Další články autora

Nejčtenější

Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?

Dárkyně krve
15. května 2026  10:19

Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon...

Jak dobře znáte úspěchy českého hokeje?

David Tomášek a Lukáš Dostál po vyhraném zápase s Norskem na hokejovém MS v...
vydáno 12. května 2026

Česká hokejová reprezentace má za sebou desítky nezapomenutelných momentů, které se zapsaly do...

Pánové, zahoďte džíny a přestaňte se pařit. Králem vedra je len, ramie nebo konopí

Len je považován za supermateriál. Látka se na slunci méně zahřívá a má...
15. května 2026

V létě vás před horkem nemusí chránit jen klasické bavlněné šortky a tričko. Existuje celá řada...

Praha otevře na dva dny muzea zdarma. Které umělecké expozice navštívíte bez placení?

Myslitel od Martina Janeckého z výstavy PLEJÁDY SKLA 1946-2019
15. května 2026  15:30

Hlavní město se v květnu opět připojí k celosvětové iniciativě, jejímž cílem je přiblížit...

5 důvodů, proč si modernizace smíchovského nádraží zaslouží vaši pozornost. Je to unikát

Vizualizace smíchovského nádraží po rekonstrukci
15. května 2026  10:20

Praha buduje dopravní terminál, který v Česku zatím nemá obdoby. Modernizace smíchovského nádraží...

Za pokus o vraždu sekáčkem v hradeckém OC Futurum navrhli obžalovat cizince

Královéhradecké obchodní centrum Futurum, ve kterém podle policie útočník...
18. května 2026  8:32

Vyšetřování lednového útoku v OC Futurum v Hradci Králové je u konce. Kriminalisté navrhli...

MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku: Program, složení skupin, s kým hrají Češi a kde sledovat zápasy?

Finále MS v hokeji Švýcarsko - Česko 0:2. Hokejisté slaví zlaté medaile. (26....
18. května 2026  8:23

Začalo mistrovství světa 2026 ve Švýcarsku. Šampionát nabídne atraktivní program, silné skupiny i...

Češi na MS v hokeji 2026: Česká soupiska, výsledky, program zápasů a kde sledovat?

Český tým absolvoval v Miláně trénink v kompletním složení. Na snímku Radim...
18. května 2026  8:20

Čeští hokejisté vstoupili do mistrovství světa ve Švýcarsku tradičně s medailovými ambicemi. Loučit...

3. den na MS v hokeji 2026: Švédové se střetli s Dánskem. Jaké další zápasy nabídl nedělní program?

Slovenští hokejisté se těší z vítězství po zápase základní B-skupiny Slovensko...
18. května 2026  8:01

Mistrovství světa v hokeji 2026 pokračuje třetím hracím dnem. Do akce šli favorité turnaje včetně...

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Vlastík Fürst VIP

  • Počet článků 3442
  • Celková karma 25,98
  • Průměrná čtenost 808x
Spokojený důchodce. Sdílím zde svůj subjektivní názor i na pohled na svět.
Mám rád diskuse, ve kterých se dovím něco nového. Chápu ale i ty, kteří si jen potřebují zchladit žáhu. Pokud jim to pomůže jako terapie nebo detox, má to smysl.
Nemám nic společného s neomylností, tu přisuzuji jen Bohu.

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.