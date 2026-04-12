Když tlačí bota, vlastně obě
Když jsme se pak v tom dešti sušili a oblékali, usoudil jsem, že bude jednodušší jet domů v nazouvácích, ve kterých v zimě chodím do vody. Boty jsem vzal do ruky a s batohem na zádech jsme se vydali domů, kde jsem se převlékl do suchého, posnídal a pak jsem se vydal na nákup.
Při obouvání bot se mi zdálo, že tlačí. Obě.
Chtěl jsem chytit šalinu, tak jsem tomu nevěnoval moc pozornosti, ale jakmile jsem se v ní posadil, začaly mne boty tlačit ještě více. Nejdříve jsem si myslel, že to dělají trochu silnější teplejší ponožky a snažil se to rozhýbat. Marně.
Boty tlačily stále víc. Když jsem vystoupil, rozhodl jsem se, že si ponožky sundám a půjdu raději naboso. Jakmile jsem bosou nohu strkal zpět, zjistil jsem, že problém nezmizel. „Že by se ty boty tím deštěm nějak srazily?“, napadlo mne. „Vždyť to je blbost. To by se spíše roztáhly.“ Pak jsem sáhnul do boty a tam, jak už jistě tušíte, byla zastrčená ponožka. Jakmile jsem ji vytáhl, bota v tu ránu přestala tlačit a po chvíli i ta druhá. Začal jsem se smát sám sobě.
Vzpomněl jsem si přitom na dědu. Kdysi dávno, ještě v mém dětství, chodil po bytě a byl hodně nervózní. Vypadal, jako když něco nemůže najít. Zeptal jsem se: „Dědo, ty něco hledáš?“ Na chvíli se zastavil, podíval se na mne a pronesl: „Jo, někde jsem si položil brýle!“ Začal jsem se smát: „Vždyť je máš na nose!“ Sáhl na nos a pak jsme se dlouho smáli oba. „Pokud budeš mít to štěstí a zestárneš, tak se něčeho podobného také dočkáš!“
Tehdy jsem si o tom myslel své.
Dnes už vím, že nelhal.
Vlastík Fürst
Na začátku byl jen pozdrav
„Já tady v domě znám akorát vás", říkala sousedka, když jsem se jí ptal, co se to odehrálo předchozí večer v našem domě.
Vlastík Fürst
Dědečku, já tě ponesu
Očekával jsem další pondělní odpoledne s vnučkou v Praze, kde bydlí - výlet tramvají, vláčkem a metrem. Nakonec to ale skončilo úplně jinak, protože na tramvaj, vlak a metro nedošlo.
Vlastík Fürst
Vyvěsili jste včera vlajku?
Vláda, senát i parlament řeší v těchto dnech zásadní otázku naší budoucnosti - zákon o vyhlášení Dne vlajky, který v lednu předložil sám Andrej Babiš Veliký.
Vlastík Fürst
Jestli mne zklamete, už nepřijdu
„Jsou ty jahody opravdu sladké?", ptala se zákaznice prodavačky u stánku s ovocem a zeleninou. „Určitě. Vždyť jsou z Řecka", tvrdila prodavačka. „Já vám věřím, ale jestli mne zklamete, tak už sem vícekrát nepřijdu."
Vlastík Fürst
Umřít se dá i na chybu v tisku
V poslední době se nám nějak roztrhl pytel s různými „kouči". Spousta lidí se jimi stává téměř přes noc. Nastudují si něco na internetu, nebo absolvují on-line kurz a pouští se do podnikání.
|Další články autora
Mám rád diskuse, ve kterých se dovím něco nového. Chápu ale i ty, kteří si jen potřebují zchladit žáhu. Pokud jim to pomůže jako terapie nebo detox, má to smysl.
Nemám nic společného s neomylností, tu přisuzuji jen Bohu.
Seznam rubrik
- Inspirováno biblickým Žalmy
- Novozákonní rezonance
- Na počátku všeho bylo Slovo
- Rady moudrého starce
- Komentáře
- Křesťanství je...
- Kuchař pro začínající kuchaře/
- Paprsky
- Přísloví a Perly krále Šalamou
- 50+
- Společnost
- Střípky nejen z prázdnin
- Vážím si
- Vztahy
- ZOO nebo ráj ?
- Život není fér
- Osobní
- A co když žádný Bůh není?
- Co když Bible nelže?
- Dopisy apoštola Petra
- Evangelium svatého Pavla
- Hádanky
- 365 dnů s Matoušem
- Viděl jsem Boha
- Pořádek nebo anarchie?
- Začalo to zklamáním
- sobotní blog
- Jaký je Bůh ?