Když tlačí bota, vlastně obě

Minulou neděli jsme si s manželkou po ránu zajeli zaplavat do Svratky. Pršelo, a tak jsem ponožky schoval do bot, aby nezmohly.

Když jsme se pak v tom dešti sušili a oblékali, usoudil jsem, že bude jednodušší jet domů v nazouvácích, ve kterých v zimě chodím do vody. Boty jsem vzal do ruky a s batohem na zádech jsme se vydali domů, kde jsem se převlékl do suchého, posnídal a pak jsem se vydal na nákup.
Při obouvání bot se mi zdálo, že tlačí. Obě. 
Chtěl jsem chytit šalinu, tak jsem tomu nevěnoval moc pozornosti, ale jakmile jsem se v ní posadil, začaly mne boty tlačit ještě více. Nejdříve jsem si myslel, že to dělají trochu silnější teplejší ponožky a snažil se to rozhýbat. Marně.

Boty tlačily stále víc. Když jsem vystoupil, rozhodl jsem se, že si ponožky sundám a půjdu raději naboso. Jakmile jsem bosou nohu strkal zpět, zjistil jsem, že problém nezmizel. „Že by se ty boty tím deštěm nějak srazily?“, napadlo mne. „Vždyť to je blbost. To by se spíše roztáhly.“ Pak jsem sáhnul do boty a tam, jak už jistě tušíte, byla zastrčená ponožka. Jakmile jsem ji vytáhl, bota v tu ránu přestala tlačit a po chvíli i ta druhá. Začal jsem se smát sám sobě.

Vzpomněl jsem si přitom na dědu. Kdysi dávno, ještě v mém dětství, chodil po bytě a byl hodně nervózní. Vypadal, jako když něco nemůže najít. Zeptal jsem se: „Dědo, ty něco hledáš?“ Na chvíli se zastavil, podíval se na mne a pronesl: „Jo, někde jsem si položil brýle!“ Začal jsem se smát: „Vždyť je máš na nose!“ Sáhl na nos a pak jsme se dlouho smáli oba. „Pokud budeš mít to štěstí a zestárneš, tak se něčeho podobného také dočkáš!“
Tehdy jsem si o tom myslel své.
Dnes už vím, že nelhal.

Autor: Vlastík Fürst | neděle 12.4.2026 9:40 | karma článku: 8,53 | přečteno: 87x

Vlastík Fürst

Na začátku byl jen pozdrav

„Já tady v domě znám akorát vás", říkala sousedka, když jsem se jí ptal, co se to odehrálo předchozí večer v našem domě.

6.4.2026 v 9:03 | Karma: 20,07 | Přečteno: 362x | Diskuse | Osobní

Vlastík Fürst

Dědečku, já tě ponesu

Očekával jsem další pondělní odpoledne s vnučkou v Praze, kde bydlí - výlet tramvají, vláčkem a metrem. Nakonec to ale skončilo úplně jinak, protože na tramvaj, vlak a metro nedošlo.

2.4.2026 v 9:54 | Karma: 17,39 | Přečteno: 269x | Diskuse | Osobní

Vlastík Fürst

Vyvěsili jste včera vlajku?

Vláda, senát i parlament řeší v těchto dnech zásadní otázku naší budoucnosti - zákon o vyhlášení Dne vlajky, který v lednu předložil sám Andrej Babiš Veliký.

31.3.2026 v 8:37 | Karma: 34,63 | Přečteno: 1749x | Diskuse | Společnost

Vlastík Fürst

Jestli mne zklamete, už nepřijdu

„Jsou ty jahody opravdu sladké?", ptala se zákaznice prodavačky u stánku s ovocem a zeleninou. „Určitě. Vždyť jsou z Řecka", tvrdila prodavačka. „Já vám věřím, ale jestli mne zklamete, tak už sem vícekrát nepřijdu."

29.3.2026 v 9:03 | Karma: 23,54 | Přečteno: 458x | Diskuse | Společnost

Vlastík Fürst

Umřít se dá i na chybu v tisku

V poslední době se nám nějak roztrhl pytel s různými „kouči". Spousta lidí se jimi stává téměř přes noc. Nastudují si něco na internetu, nebo absolvují on-line kurz a pouští se do podnikání.

26.3.2026 v 11:53 | Karma: 30,76 | Přečteno: 1392x | Diskuse | Společnost
Nejčtenější

Na dva kusy rozříznutá legendární Radlická lávka leží v poli. V muzeu bude nejdříve v roce 2028

Smíchovská lávka. Nebo taky radlická...
6. dubna 2026  4:51

Byla jednou z posledních staveb svého druhu v Česku. Nýtovaná stavba, která se pnula nad...

Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled

Dvorecký most
10. dubna 2026  7:34

Příští pátek se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi...

Netradiční dobrodružná hřiště dobývají Prahu. Najdete je na Vypichu, Solidaritě i Žižkově

Na hřištích vznikají bunkry, prolézačky a další atrakce. A to nejen díky...
7. dubna 2026  13:01

Po úspěšných pilotních projektech Na Kocínce a Pod Juliskou se koncept adventure playground poprvé...

StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě

Marta Jandová (2025)
9. dubna 2026  9:58

Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují...

Rybář ulovil na Velikonoční pondělí kapra, který měl přes 20 kg. Souboj trval dlouhé minuty

Luděk „Jürgen“ Sedláček a jeho kapitální velikonoční kapr. Máte-li i vy...
6. dubna 2026  17:12

Velikonoční pondělí přineslo rybářovi životní úlovek. Na tajném místě ve východních Čechách zdolal...

Bestie z Majora Zemana i slavný komisař Maigret. To vše zažilo nádraží v Dejvicích

Nádraží Praha-Dejvice
12. dubna 2026

Nádražní prostředí tvoří zajímavou a častou kulisu ve filmech. Zvláště těch retro. Cestování vlakem...

vydáno 12. dubna 2026  11:59

Jarní zástřih v Kladrubské ulici.

Propojíme areál s městem, hotel pomůže s pořádáním kongresů, plánuje šéf výstaviště

Mojmír Severin vede s jednou krátkou přestávkou českobudějovické výstaviště už...
12. dubna 2026  11:52,  aktualizováno  11:52

Lávka přes Vltavu, sportovní hala, nové pavilony nebo kongresový hotel. Areál či blízké okolí...

OBRAZEM: Více jak půl století starý most v Hodkovicích šel k zemi. Zbořili jej přes noc

Více jak půl století starý most v Hodkovicích nad Mohelkou zbořili přes noc.
12. dubna 2026  11:32,  aktualizováno  11:32

Více jak půl století starý most v Hodkovicích nad Mohelkou zbořili přes noc. Ředitelství silnic a...

Vlastík Fürst VIP

  • Počet článků 3436
  • Celková karma 26,68
  • Průměrná čtenost 807x
Spokojený důchodce. Sdílím zde svůj subjektivní názor i na pohled na svět.
Mám rád diskuse, ve kterých se dovím něco nového. Chápu ale i ty, kteří si jen potřebují zchladit žáhu. Pokud jim to pomůže jako terapie nebo detox, má to smysl.
Nemám nic společného s neomylností, tu přisuzuji jen Bohu.

