Jsem rasista a ještě fuj!
Stačí napsat o někom, kdo se narodil na Slovensku, má slovenské občanství a k němu si ještě pořídil to české, že je Slovák. Nevěříte? Věřte.
V perexu mého blogu ze dne 9. srpna 2026 jsem napsal: „Dlouho se zdálo, že český premiér, Slovák Andrej Babiš, nemá šanci porazit prezidenta Petra Pavla. Teď se mu to konečně podařilo.“
Těchto pár pravdivých slov vytočilo zdejší zastánce současné vládní šestikoalice natolik, že mi jejich mluvčí, pan Jiří Číž, v diskusi pod blogem napsal: Vy jste rasista? Přečtu jen nadpis a první větu z vašeho blogu a výrazy jako „Babiš je Slovák“ patří do Ku-Klux-Klanu. Jste člen českého KKK s programem nenávisti ke Slovákům? A.Babiš je podle občanství Čech, rozumíte rasisto? Čeští rasisté jsou stejná verbež jako rasisté kdekoliv jinde na světě. Fuj VF
Tak vidíte, jak snadno se v očích voličů ANO, SPD, Motoristů a dalších tří „přilepenců“ stanete českým rasistou a stejnou verbeží, jako jsou rasisté kdekoliv jinde na světě.
V tomto chápání rasismu mu nadšeně přitakávají pánové Tomáš Veselý, Mirek Buchtík, Pavel Chmelík, Miroslav Šejna, Zdeněk Kiršbaum, Štěpán Bicera, Josef Šerák, Rudolf Slovák a Josef Bárta. Asi bych mohl ještě přidat pana Nožičku, ale to už bych se pak, dle jeho tvrzení, nedopočítal.
Těm, kdo netuší, co je to rasismus, nabízím jednu z mnoha definicí: „Rasismus je víra, že lidé se dají rozdělit na lepší a horší skupiny podle barvy kůže, původu nebo rasy. Popírá to, že si jsou všichni lidé rovni, a vede to k nenávisti, ubližování a nespravedlivému chování.“
Pojďme se podívat, zda to, co stálo v perexu, je nebo není pravda a zda se skutečně jedná o rasismus. Pokud otevřeme životopis Andreje Babiše, zjistíme, že se skutečně narodil na Slovensku slovenským rodičům, a proto je Slovák, který má slovenské občanství.
České občanství získal v roce 2000. Tehdy vešel v platnost zákon usnadňující cestu k českému občanství Romům. Zvláště těm, kteří k nám přišli už dříve, ale těžko by složili zkoušku z českého jazyka a z českých dějin. Proto mohli požádat o české občanství i bez těchto znalostí, které byly a jsou vyžadovány po každém, kdo se k nám přistěhoval a chce mít naše občanství.
Pokud by Andrej Babiš žádal o české občanství před rokem 2000, nebo po roce 2013, je jisté, že s jeho znalostí českého jazyka, naší literatury nebo třeba i planet Sluneční soustavy, by české občanství nikdy nezískal.
Andrej Babiš si pro jistotu ponechal i slovenské občanství. Jeden nikdy neví, kdy se mu to může hodit. Ani to dvojí občanství ho ale nepřipravilo o to, co dostal do vínku už při narození – je pořád Slovák, a tak by se díky dvojímu občanství v příštích prezidentských volbách mohl ucházet o post hlavy státu i u našich sousedů na Slovensku.
Jak jsem psal v blogu „Včera jsem byl v cizině“, ke Slovensku i ke Slovákům mám stále velice blízký vztah a určitě si národnost nepletu s rasou.
Andrej Babiš je Slovák.
Dovím se od zdejších stoupenců současné vládní šestikoalice, co je na tomto pravdivém konstatování natolik rozčílilo, aby o mně tvrdili, že jsem rasista, a ještě k tomu fuj?
Nechám se překvapit.
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