Jogurt neuteče

Mít nadané a chytré dítě nebo vnučku s sebou přináší situace, kdy se často hodně nasmějete, zatímco jindy se zase zapotíte.

Naše vnučka uměla velkou abecedu ještě než oslavila druhé narozeniny. Taky ráda počítá, v poslední době jí nejvíce baví „startovat“ nějaké aktivity. To pak z jejích úst zazní: „Tši, dva, jedna a stalt!“

Minulý měsíc jsme se byli podívat na letadla, která jsou „zaparkovaná“ u brněnského Technického muzea. S manželkou jsem si mysleli, že to bude na pár minut, ale to jsme se zmýlili. Jakmile Adélka vystoupala ke „kokpitu“, začala si vše prohlížet a vyptávat se, co k čemu slouží.
Velice rychle poznala, že děda neví všechno, takže začala zkoumat sama. Počítala „nýty“, které podle tvrzení dědy drží to letadlo pohromadě. Pak ji zaujal úchyt na mobilní žebřík, po kterém se pilot dostával do letadla, když byli na „polním letišti“.
Nakonec jsme u té jedné stíhačky strávili skoro tři čtvrtě hodiny a domů jsme mohli vyrazit, až když jsme jí slíbili, že tam zase zajedeme, až bude příště u nás v Brně. Podobné příhody, kdy zjišťuje, že nejsem žádný génius, spolu zažíváme vždy, když jsme spolu.

Včera jsme se jeli podívat na místo, kde spinkají brněnské šaliny. Projížděli jsme vozovnou v Medlánkách. Už jsme tam jednou byli, ale ona to chtěla vidět znovu, protože miluje šaliny, tramvaje, autobusy, trolejbusy, metro i vlaky. Na konečné jsme u jiné šaliny potkali kamaráda, který měl právě přestávku. Vzal Adélku do kabiny a dovolil ji udělat „cililink“. Měla z toho velkou radost.

Večer jsme si povídali s Adélčinou maminkou. Vyprávěla příhodu ze Slovenska. Minulý týden byli u slovenské babičky a slovenského dědy. Adélka skákala se sestřenicí na trampolíně. Moc se jí to líbilo.
Maminka volala, ať přijde na svačinku – její oblíbený jogurtek, jenže Adélce se nechtělo. „Pojď,“ volala máma, „trampolína ti neuteče!“ Dcerka, která bude mít v říjnu dva a půl roku, odpověděla: „Jogurt taky neuteče“.

Měla pravdu, jogurt, který má jinak moc ráda, skutečně neutekl. Navíc dobře ví, že ho může mít i doma v Praze, zatímco trampolínu doma jako u slovenské babičky nemají, takže jogurt tentokrát neměl šanci.

Autor: Vlastík Fürst | neděle 10.8.2025 8:30 | karma článku: 7,36 | přečteno: 58x

Vlastík Fürst VIP

  • Počet článků 3399
  • Celková karma 20,81
  • Průměrná čtenost 801x
Spokojený důchodce. Sdílím zde svůj subjektivní názor i na pohled na svět.
Mám rád diskuse, ve kterých se dovím něco nového. Chápu ale i ty, kteří si jen potřebují zchladit žáhu. Pokud jim to pomůže jako terapie nebo detox, má to smysl.
Nemám nic společného s neomylností, tu přisuzuji jen Bohu.

