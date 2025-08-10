Jogurt neuteče
Naše vnučka uměla velkou abecedu ještě než oslavila druhé narozeniny. Taky ráda počítá, v poslední době jí nejvíce baví „startovat“ nějaké aktivity. To pak z jejích úst zazní: „Tši, dva, jedna a stalt!“
Minulý měsíc jsme se byli podívat na letadla, která jsou „zaparkovaná“ u brněnského Technického muzea. S manželkou jsem si mysleli, že to bude na pár minut, ale to jsme se zmýlili. Jakmile Adélka vystoupala ke „kokpitu“, začala si vše prohlížet a vyptávat se, co k čemu slouží.
Velice rychle poznala, že děda neví všechno, takže začala zkoumat sama. Počítala „nýty“, které podle tvrzení dědy drží to letadlo pohromadě. Pak ji zaujal úchyt na mobilní žebřík, po kterém se pilot dostával do letadla, když byli na „polním letišti“.
Nakonec jsme u té jedné stíhačky strávili skoro tři čtvrtě hodiny a domů jsme mohli vyrazit, až když jsme jí slíbili, že tam zase zajedeme, až bude příště u nás v Brně. Podobné příhody, kdy zjišťuje, že nejsem žádný génius, spolu zažíváme vždy, když jsme spolu.
Včera jsme se jeli podívat na místo, kde spinkají brněnské šaliny. Projížděli jsme vozovnou v Medlánkách. Už jsme tam jednou byli, ale ona to chtěla vidět znovu, protože miluje šaliny, tramvaje, autobusy, trolejbusy, metro i vlaky. Na konečné jsme u jiné šaliny potkali kamaráda, který měl právě přestávku. Vzal Adélku do kabiny a dovolil ji udělat „cililink“. Měla z toho velkou radost.
Večer jsme si povídali s Adélčinou maminkou. Vyprávěla příhodu ze Slovenska. Minulý týden byli u slovenské babičky a slovenského dědy. Adélka skákala se sestřenicí na trampolíně. Moc se jí to líbilo.
Maminka volala, ať přijde na svačinku – její oblíbený jogurtek, jenže Adélce se nechtělo. „Pojď,“ volala máma, „trampolína ti neuteče!“ Dcerka, která bude mít v říjnu dva a půl roku, odpověděla: „Jogurt taky neuteče“.
Měla pravdu, jogurt, který má jinak moc ráda, skutečně neutekl. Navíc dobře ví, že ho může mít i doma v Praze, zatímco trampolínu doma jako u slovenské babičky nemají, takže jogurt tentokrát neměl šanci.
Vlastík Fürst
Vypadne šéf Aeroflotu z okna?
I v samotném Rusku silně rezonují zprávy o velice úspěšném útoku hackerských skupin Silent Crow z Ukrajiny a Cyber Partisans z Běloruska na státní společnost Aeroflot.
Vlastík Fürst
Taková pochvala zahřeje u srdce
Máte rádi pochvalu? Na vojně nám velitelé slibovali pochvalu před nastoupenou jednotkou, ale my měli raději opušťáky. Včera jsem dostal pochvalu, kterou už asi nic nepřekoná.
Vlastík Fürst
Bratrsky ani náhodou
Vyrostl jsem v době, kdy nás i ve škole učili, že Slované musí držet pohromadě, protože ze západu nám hrozí jen nebezpečí. Jako dítě školou povinné jsem tomu věřil.
Vlastík Fürst
Cože? Cuketová marmeláda?
Zase tu máme období, které je už dlouhá desetiletí v médiích považováno za „okurkovou sezonu“. Není o čem psát a tak se v novinách objevuje i to, co by se tam jindy nedostalo.
Vlastík Fürst
Panu učiteli s láskou
Jak vzpomínáte své učitele a učitelky, kteří vás formovali během vaší školní docházky? Mění se váš pohled na ně s tím, jak vám přibývají roky?
- Počet článků 3399
- Celková karma 20,81
- Průměrná čtenost 801x
Mám rád diskuse, ve kterých se dovím něco nového. Chápu ale i ty, kteří si jen potřebují zchladit žáhu. Pokud jim to pomůže jako terapie nebo detox, má to smysl.
Nemám nic společného s neomylností, tu přisuzuji jen Bohu.
