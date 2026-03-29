Jestli mne zklamete, už nepřijdu
Potřeboval jsem rychle doplnit zásoby ovoce a zeleniny, tak jsem se stavil u stánku, kdo to vše nabízejí. Moc tam nechodím, protože přeprodávají zboží ze supermarketu, jen o dost dráž. Ten krátký dialog mne ale zaujal a vzpomněl jsem si na něj odpoledne, kdy jsem zažil příjemné překvapení.
Minulý rok v srpnu jsem „utopil“ svůj MacBook. Poté, co jím protekla voda z láhve, přestalo fungovat dobíjení. Zanesl jsem ho do „MacBookárny“ u Moravského náměstí. Majitel říkal, že oprava bude trvat pár týdnů, tak jsem si koupil jiný MacBook s tím, že si ten „utopený“ nechám jako náhradní. Oprava se protáhla až do listopadu, kdy jsem si ho konečně přinesl domů, ale moc jsem ho nepoužíval.
Nedávno jsem zjistil, že mladší kolega uvažuje o tom, že přejde k Applu a tak jsem mu svůj záložní Mac přenechal, aby si to mohl vyzkoušet. Uvedl ho do továrního nastavení a když ho pak zapnul, zjistil, že už zase nedobíjí. Chvíli jsme zkoušeli všechno možné, nakonec ho ale zanesl do zmíněné „MacBookárny“.
Druhý den mi volal, že už je vše opraveno a prosil, ať mu ho vyzvednu. Oprava měla stát 3000 Kč. V servisu jsem zjistil, že změnil majitele. Otázal jsem se ho, zda by opravu uznal jako reklamaci, když je závada stejná, jako před pěti měsíci. Snažil se najít záznam o opravě v systému předchozího majitele, ale nic tam nenašel.
„On byl váš předchůdce takový bohém“, reagoval jsem na toto zjištění. „Vy jste ho znal?“ ptal se. „No, za ty tři měsíce, co jsem se chodil ptát, zda už je oprava hotová, jsme se spolu trochu poznali,“ řekl jsem s úsměvem. „Už to nehledejte“, pokračoval jsem, „mohu zaplatit kartou?“
Odešel do skladu pro opravený MacBook a když se vrátil, dal mi ho do rukou se slovy: „Necháme to tak.“ Překvapeně jsem na něj zíral: „Ale to přece nejde. Vždyť jste tam dávali nové součástky!“ Usmál se: „Můžete mi napsat dobrou recenzi.“ Slíbil jsem, že napíšu a s tím jsme se rozloučili.
Cestou domů jsem si vzpomněl na slova zákaznice u stánku s ovocem a zeleninou: „Já vám věřím, ale jestli mne zklamete, tak už sem vícekrát nepřijdu.“ Po tomto příjemném překvapení jsem věděl, že pokud budu mít problém s MacBookem, tak do téhle „MacBookárny“ zase rád zavítám.
Vlastík Fürst
Umřít se dá i na chybu v tisku
V poslední době se nám nějak roztrhl pytel s různými „kouči“. Spousta lidí se jimi stává téměř přes noc. Nastudují si něco na internetu, nebo absolvují on-line kurz a pouští se do podnikání.
Vlastík Fürst
Prohráli jste volby, tak držte huby!
Tak prý ti, kdo v sobotu demonstrovali na Letné, spolu s těmi, kteří jim fandili doma, neuznávají výsledky voleb a chtějí svrhnout vládu. Také už jste to slyšeli nebo četli?
Vlastík Fürst
Kouzlo, které chrání před osamělostí
Nejen naše společnost stárne. Stárneme všichni a stále více lidí se cítí opuštěně a osaměle. Skončíme tak jednou i my? To hodně záleží i na nás.
Vlastík Fürst
Vaše peněženka vás pochválí
„Vařit pro dva se nám nevyplatí“, pravila známá, kterou jsem potkal v Kauflandu. „Raději si koupíme oběd v restauraci a na večeři objednáme něco s dovozem domů.“ Chvíli před tím si stěžovala, že nevyjdou s důchodem.
Vlastík Fürst
Už máš podanou žádost o domov důchodců?
Naše společnost stárne. Stačí se projít po městě. Tam, kde dříve jezdily maminky s kočárky, dnes „jezdí“ důchodci s chodítky.
|Další články autora
Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta
Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží...
Stanice metra Českomoravská po roce otevřela. Zaujmou černé bublinky a tichý eskalátor
Českomoravská je po více než roce znovu otevřená. Kompletní rekonstrukce proměnila stanici z roku...
Demonstrace na Letné: Dorazilo zhruba 250 tisíc lidí, máme fotky z místa
Letenská pláň se v sobotu zaplnila lidmi. Na demonstraci svolanou spolkem Milion chvilek pro...
Co víte o krasobruslení?
Praha se až do 29. března proměnila v hlavní město krasobruslení. Do metropole dorazily světové...
MS v krasobruslení 2026 v Praze: Do O2 areny zamířila světová špička, předvedli se i Češi
Po dlouhých 33 letech se mistrovství světa v krasobruslení opět vrátilo do Česka. A to konkrétně do...
Návštěvníci olomoucké zoo loni utratili za občerstvení rekordních 33 milionů Kč
Návštěvníci zoologické zahrady na Svatém Kopečku u Olomouce loni v tamní restauraci, kavárně a...
Šestý globální summit instalačních odborníků společnosti Huawei: setkání nejlepších instalačních odborníků s cílem využít příležitosti v oblasti obnovitelných zdrojů energie v éře umělé inteligence
Památkáři letos investují do jihočeských hradů a zámků stovky milionů korun
Národní památkový ústav (NPÚ) investuje letos do jihočeských státních hradů a zámků stovky milionů...
Loděnka už roste, největší žraločí akvárium v Česku ukazuje nové vizualizace
Bagry se zakously do areálu olomoucké zoo a rozjely stavbu, která dá nový, maximální prostor jedněm...
Mám rád diskuse, ve kterých se dovím něco nového. Chápu ale i ty, kteří si jen potřebují zchladit žáhu. Pokud jim to pomůže jako terapie nebo detox, má to smysl.
Nemám nic společného s neomylností, tu přisuzuji jen Bohu.
