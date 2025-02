Jak z dobré zprávy udělat špatnou

„To je hrůza, co tu ten Fiala dělá. Oběd v restauraci už stojí dvě stovky!“ To byla první slova, která jsem uslyšel, když jsem to ráno dorazil k Lidlu a čekal na otevření.

Měl jsem zato, že chudák pán nemá na jídlo a protože neumí vařit, tak musí do restaurace. „Mám pro vás dobrou zprávu“, obrátil jsem se na něho. „Tady ve škole mohou důchodci kupovat teplý oběd za osmdesát pět korun. A prý tam vaří dobře. Dokonce i vegánsky!“

Čekal jsem, že to toho hladového chudáka důchodce potěší, ale to jsem se zmýlil. „To vím taky“, odsekl, „a víte, že tam mají učitelé stejné jídlo jen za čtyřicet pět korun? To je ten fialový hnus.“

Pak se k němu přidal další takový ubrblaný chlapík, který to vše uzavřel památnou větou: „No, na podzim to tu přebere BABIŠ a ten DO TOHO bordelu VNESE TROCHU INTELEKTU!“ Přiznávám, že na to jsem už neměl odpověď. Andrej Babiš a intelekt, to jsem nějak nedokázal pobrat...

Aby toho nebylo málo, tak jsem doma otevřel iDNES a přečetl si zprávu o tom, že Česko má devátou nejvyspělejší ekonomiku v Evropě. Tohle zjištění mne potěšilo, protože zvláště ze strany toho politika, co má podle onoho brblajícího dědy do naší politiky vnést trochu intelektu, stále dokola slýchám, jaká je u nás bída a jak bude líp, až to tu převezmou on a jeho strana.

Pak jsem otevřel diskuzi. Hned první příspěvek tvrdil, že na tom Evropa musí být strašně špatně, když jsme se my, s tím naším svrabem, umístili tak vysoko.

Záleží jen na nás, zda pro nás zpráva bude dobrá nebo špatná. Onen POLITIK S tou TROCHOU INTELEKTU dokázal třetinu národa přesvědčit, že ŽIJEME VE SPÁLENÉ ZEMI, jak to svého času říkával Miloš Zeman. Ten, kdo mu uvěří, začne nadávat a klít, stejně jako ti dva dědové před Lidlem i onen diskutér na iDNESu.

Volba je na nás. Můžeme se radovat z dobrých zpráv, nebo se necháme přesvědčit, že musíme nadávat a brblat, protože nás v naší zemi, a vlastně ani v celé Evropě, kromě onoho POLITIKA S TROCHOU INTELEKTU a jeho strany už nic dobrého nečeká.

Já osobně volím tu první možnost.