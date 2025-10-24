Jak jsme vyháněli zlého kousavého koníka
Naše vnučka má koníky ráda už asi od narození. Co si pamatuji, naše pražské „vycházky“ už s kočárkem končívaly vždy na nedalekém statku, kde koníky mají a učit jezdit na nich se tam mohou děti od tří let.
Včera jsem jel ráno do Prahy, abychom s Adélkou odpoledne vyrazili na její prodloužený víkend v Brně, na který se těšila už od chvíle, kdy jsme se s ní rozloučili na konci dovolené.
Cesta začala trochu napínavě. Ze Zahradního Města jsme jeli vlakem ČD na hlavní nádraží, kde měla slíbenou zmrzlinku v čekárně JegioJetu. V tunelu před hlavním nádražím vlak zastavil a stál. Není tam signál ani od Petra Fialy a tak jsem jen sledoval, jak se blíží odjezd vlaku do Brna. Když to bylo šest minut, tak jsme se pohnuly.
Jakmile jsme vyjeli z tunelu, zjistil jsem, že i náš následující vlak má zpoždění a tak jsme vyrazili na slíbenou zmrzlinu. Jako vždy se na ní stála fronta. Paní přede mnou brala zmrzlinu i pro své dvě kamarádky. Když točila druhou porci, zmrzlina došla.
„To mi neříkejte ani z legrace“, pronesl jsem, „že jste ji vybrala do dna!“ Podívala se na mne s otázkou: „Vám to vadí?“ Ukázal jsem směrem na vnučku, která čekala kousek od nás v kočárku. „Mně ne, ale jsem zvědavý, jak to vysvětlím Adélce, když se tak těšila.“ Paní vzala jednu porci a podala mi ji se slovy: „Tak ať Adélce chutná.“ Poděkoval jsem a za chvíli jsme už metli na nástupiště, protože odjezd byl co nevidět.
Naše zpoždění cestou narostlo na půl hodiny. V Brně už byla tma, když jsme vystupovali z vlaku. Doma si Adélka ještě chvíli hrála s „babinkou“, kterou má mnohem raději, než dědu. Pak jsme pojedli, umyli se a Adélka šla spát s babičkou.
O půlnoci mne probudil její pláč. Myslel jsem, že se jí stýská po mamince, ale skutečnou příčinu pláče, který s přestávkami trval skoro hodinu, jsem se dověděl až ráno. Adélce se zdál sen o zlém koníkovi, který jí kousl do ruky. Ještě ráno, když si na to vzpomněla, jí znovu začaly téci slzy.
S babičkou jsme se jí snažili vysvětlit, že to byl jen sen. Vždyť má tu ruku celou. Navíc, jak by se k nám koník dostal, když jsme ve třetím patře. Vždyť do našeho malého výtahu nevleze a po těch prudkých schodech by nevyšlapal...
Pak jako by zapomněla, ale když se blížil čas, kdy měla jít po obědě spát, prohlásila, že bude spát v ložnici. „U mne v pokoji je ten zlý koník. Určitě by mne zase kousal!“
Dostal jsem nápad. „Adélko, zůstaň tu z babinkou, děda si vezme velkou vařečku a toho kousavého koníka vyžene.“ Vzal jsem velkou vařečku, pořádně jsem se jí plácnul do ruky. Jakmile to plesklo, pronesl jsem: „Otevřu dveře na balkon. Kdyby nechtěl odejít, tak ho plácnu a on si to pak rozmyslí!“
Odešel jsem do jejího pokojíku, ze kterého se o chvíli později ozvalo: „Ty kousavý koníku, okamžitě běž pryč!“ Pak jsem se ještě dvakrát pořádně plácnul vařečkou do ruky, aby to vnučka s babičkou slyšeli.
„Adélko“, řekl jsem, když jsem se vrátil do kuchyně, „koník je pryč. Jak jsem ho plácnul, tak vyskočil ze dveří a teď už bude někde v Rakousku.“ Protože přes Rakousko jezdíme k moři, tak jsem ještě raději dodal: „Nebo spíš v Maďarsku!“ Tam asi hned tak nepojedeme. Ještě jsem názorně plácl vařečkou, aby to bylo přesvědčivé.
O chvíli později Adélka ve svém pokojíku spokojeně usnula. A kdyby se ten zlobivý a kousavý koník chtěl náhodou vrátit, tak jsem nechal v pohotovosti vařečku.
Teď jen doufám, že v naší bytovce nemáme nějakého zeleného „aktivistu“, který by mne udal za týrání zvířat.
A pokud jste dočetli až sem, tak přeji příjemný víkend.
Vlastík Fürst
Petr Fiala končí
Petr Fiala oznámil, že na sebe bere zodpovědnost za prohrané volby a proto se už na příštím sněmu ODS nebude ucházet o post předsedy. Umíte si představit, že by něco podobného udělal Babiš?
Vlastík Fürst
Zeměkoule jako chutná minutka
„Dědo, budeme jíst zeměkouli“, prohlásila malá Adélka, když se dostatečně přivítala s „bábinkou“, kterou má tak ráda, že kvůli ní se mnou jednou za měsíc jede vlakem z Prahy do Brna.
Vlastík Fürst
Zalévání macbooku nesvědčí
Adélka, naše malá vnučka rádá zalévá zahrádku i rostlinky v květináčích. Nejraději by zalévala pořád.
Vlastík Fürst
Den poté (22. srpna 1968)
Včera jsme si už po třicáté šesté svobodně připomínali 21. srpen 1968. Pro většinu národa to byla prachsprostá okupace, pro soudruhy komunisty (i jejich spojence ve Stačilo) je to stále „bratrská internacionální pomoc“.
Vlastík Fürst
Okupovali nás Ukrajinci
„To jste vážně tak blbej? Proč bychom měli těm Ukrajincům pomáhat? Vždyť nás v osmašedesátém okupovali...“ Autor těchto slov chvíli před tím tvrdil, že se máme na Ukrajinu vy... Slušně vykašlat.
- Počet článků 3407
- Celková karma 24,90
- Průměrná čtenost 802x
Mám rád diskuse, ve kterých se dovím něco nového. Chápu ale i ty, kteří si jen potřebují zchladit žáhu. Pokud jim to pomůže jako terapie nebo detox, má to smysl.
Nemám nic společného s neomylností, tu přisuzuji jen Bohu.
