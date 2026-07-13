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Hradní rozvědčík nám dělá ostudu

Už je to tak. Dokonce i Andrej to říká. Pan prezident má z ostudy kabát. Horší, že ostudu nedělá jen sobě, ale i nám, celé naší vlasti.

Andrej Babiš také tvrdí, že Petr Pavel už začal předvolební kampaň. Vládní politiky totiž rozpaluje do běla, že zatímco Petra Pavla vítají na festivalech lidé potleskem ve stoje, oni bývají vypískáni. A protože nejlepší obranou je útok, dělají z toho jeho „předvolební kampaň“.
Vlastně mají pravdu. Jen zapomínají, že i oni jedou nonstop předvolební kampaň. Je ale něco zcela jiného přijet na předvolební mítink vlastní strany, kam přijdou jen fanoušci, než když se máte postavit před publikum, které je složeno z příznivců všech stran napříč politickým spektrem, navíc, když jsou to lidé, které v té chvíli politika vůbec nezajímá, protože přišli kvůli něčemu úplně jinému.

Náš nejlepší premiér v celém vesmíru včera na sociálních sítích opět útočil na prezidenta a tvrdil, že už zase dělá ostudu. Naštěstí to ale sám pan premiér v Ankaře zachránil, když tu mezinárodní ostudu a doutnající oheň s nasazením vlastního života uhasil.

Už nějakou dobu u nás jede „antibabiš“. Zpočátku to fungovalo, dnes už to leze krkem i voličům opozice. Andrej Babiš teď přišel s novým hitem. Někdo ho trefně nazval „antipavel“.
Včerejší Babišova exhibice na sociálních sítích je součástí jeho kampaně „antipavel“. Všimli jste si, kolik energie už tato vláda investovala do sporu s Petrem Pavlem? Všímáte si, kde všude se křičí, že „ten hradní rozvědčíck“ škodí naší zemi? Zkuste se třeba podívat, kolik článků pomlouvajících prezidenta, vyšlo zde na blogu za posledních pár dnů.

Ať udělá Petr Pavel cokoli, je to špatně.
Lidé mu tleskají? Je to předvolební kampaň.
Chce obnovit setkání nejvyšších představitelů naší země, jak to bylo normální ještě minulý rok? Je to předvolební kampaň.
Chce dělat svou práci? Je to předvolební kampaň.
Chce se pravidelně setkávat s premiérem, jako to před ním dělávali Václav Havel, Václav Klaus i Miloš Zeman? Je to předvolební kampaň a navíc tím chce sabotovat snahu vlády „makať“.

Poslední dobou se mezi lidmi povídá, že panu preemiérovi s kampaní „antipavel“ vedle vládních politiků rádi pomáhají i jeho přátelé z dob, kdy naše StB úzce spolupracovala s KGB. Samozřejmě ta hodná StB s tou hodnou KGB. To, že postoje prezidenta k válce na Ukrajině jsou už dlouho trnem v oku Vladimíra Putina, ví asi každý. Proto se „antipavel“ hodí do krámu i Kremlu.

Pravdou je, že preference ANO jsou stále vysoké. Jenže to Andreji Babišovi nestačí. Ví, že mu hrozí podobný trest, jako vyfasovala jeho podřízená, paní Jana Nagyová – tříletý podmíněný trest s podmínkou na pět let a k tomu ještě pokuta.
A to je další motivace pro jeho boj s prezidentem. Jednak dodnes nevydýchal, že ho Petr Pavel porazil a teď ještě nutně potřebuje mít na Hradě někoho, kdo bude skákat tak, jak on bude pískat.
Pokud se mu pomocí „antipavla“ podaří současného prezidenta v očích veřejnosti zdiskreditovat natolik, že v příštích volbách neuspěje, odstraní tím z cesty další překážku na cestě k vlastnímu „očištění“.

Vzpomínaná kampaň „antibabiš“ paradoxně Andreji Babišovi minulý rok ve volbách pomohla. Zvláště starší ženy, když jim děti vyletí z hnízda, trpí „ochranářským komplexem“ a šéf hnutí ANO toho umí velice dobře využít.
Poslední dobou mu ale stále častěji ujíždí nervy. Lidé, kteří ho dříve brzdili, když chtěl spáchat nějakou kravinu, už ANO opustili, a ti co zůstávají, nemají odvahu svému chlebodárci odporovat.
Babišova kampaň „antipavel“ tak může panu prezidentovi v konečném důsledku paradoxně pomoci. Voličů trpících „ochranářským komplexem“ je hodně. Spousta z nich to Babišovi hodila, protože měla pocit, že mu ti zlí ubližují. Teď se může stát v jejich očích tím „ubližovaným“ Petr Pavel.

Andrej Babiš je obyčejný zbabělec. Na sociálních sítích vykřikuje silná slova, ale pokud se má setkat s prezidentem osobně, třeba ve veřejné diskuzi, nebo na pravidelných pracovních jednáních, odmítá to s trapným argumentem, že na to nemá čas.

Pokud bude Petr Pavel znovu kandidovat, dáte mu svůj hlas?
Ten můj dostal už minule, protože pro mne byl přijatelnější volbou než Andrej Babiš. Pokud se neobjeví silný kandidát, který nebude mít minulost zatíženou členstvím v KSČ, budu ho volit i příště.
Zajisté to bude lepší volba, než kdokoliv, kdo má v životopisu napsáno, že byl součástí ANOfertu, kde se naučil, že Andreji Babišovi se neodmlouvá. Ve straně i firmách Andreje Babiše totiž zaprvé platí, že šéf má vždycky pravdu. A zadruhé, pokud Andrej Babiš pravdu nemá, platí i nadále to zaprvé.

Jak vnímáte „antipavla“ vy? Komu nakonec prospěje víc?

Autor: Vlastík Fürst | pondělí 13.7.2026 8:16 | karma článku: 8,47 | přečteno: 83x

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