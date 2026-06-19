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Hlavně nemysli!

Uvažovali jste nad tím, proč jsou ČT a ČR trnem v oku současné „šestikoalice“? Proč se je snaží ovládnout? Proč chtějí kontrolovat obsah vysílání?

Nejsem tak naivní, abych si myslel, že vysílání ČT i ČR je zcela „nezávislé“. Nikdo z nás není úplně nezávislý, protože každý někomu straníme. Proto bychom měli mít pochopení i pro novináře, kteří nejsou vždy stoprocentně nestranní.

Ano, nezávislá média nejsou nikdy úplně nezávislá, ale nejsou ani úplně závislá. Vše se ale mění v okamžiku, kdy se nezávislá média stávají závislá na státním rozpočtu a kdy o tom, kolik dostanou na svůj provoz, bude v konečné důsledku rozhodovat premiér země. 
Nakonec, vládní plány trochu předčasně prozradil Josef Nerušil, poslanec za SPD, podle kterého se vládní strany chystají kontrolovat i obsah „veřejně-právního vysílání“. Andrej Babiš i Oto klempíř, dva vládní estébáci, to sice popírají, ale vzhledem k jejich minulosti jim to věří jen jejich ovečky.
O tom, jak to bude vypadat, jsme si mohli udělat obrázek v době, kdy byl Andrej Babiš majitelem iDNES.cz. Občas dostal prostor i někdo z „pětikolky“, ale otázky byly zcela v jiném duchu, než když byl rozhovor s majitelem, nebo s někým, kdo s ním byl „spřízněn“. Nakonec, i dnes, kdy už je Andrej Babiš oficiálně nemajitelem, je jeho vliv stále silně patrný.

To, co považuji za větší problém, je snaha vládních politiků zpochybnit ČT i ČR jako takový. Stále více lidí věří, že vše, co je v těchto médiích, je lež a pravdou je jen to, co jim jejich politický idol sdělí na svém profilu na některé ze sociálních sítí a co v nich vzbudí ty správné emoce. Buď nadšení, nebo nenávist.
Čas od času zavítám na FB profil Jindřicha Rajchla a přidám nesouhlasný komentář. Je zajímavé sledovat reakce lidí, kteří by mu věřili i tvrdé „i“ ve slově babička. Pokud v České televizi řeknou, že dnes bude v Praze 34 stupňů nad nulou a pan Rajchl napíše, že bude mrznout, jeho pražským obdivovatelům dnes bude zima, nasadí čepice a někteří se vydají bruslit na Vltavu.

Stále více lidí nevěří tomu, co je v ČT nebo v ČR. Pravdou je jen to, co řekne nebo napíše jejich vůdce. Stávají se závislí na slovu politika a časem mohou dojít tak daleko, že udělají vše, co jim řekne.
V Americe fanatické ovce Donalda Trumpa vytáhly na Kapitol, protože jejich idol prohlásil, že když nevyhrál, musely být volby zmanipulované.

Výhodou ČT i ČR je skutečnost, že se v nich objevují různé názory. Proto, pokud je sledujeme, zmenšujeme tím nebezpečí, že se staneme závislými jen na té jediné správné „sociální bublině“, která bude papouškovat nesmysly „šéfa“. Pokud si uvědomujeme, že se něco podobného může stát i nám, je to fajn. Ti, kdo tvrdí, že se jich to netýká, už většinou v té „jediné správné bublině“ jsou.
Je dojemné, kolik lidí dalo hlas politikům, protože jim slíbili, že se na televizi budou dívat zdarma. Ušetří 150 Kč měsíčně. Nedochází jim, že až se třeba za čtyři roky budou chtít podívat na MS ve fotbale, které letos přenáší ČT, budou si muset zaplatit sportovní kanál na komerční televizní stanici a ten za 150 Kč určitě nepořídí.

Kdysi, když obsah vysílání televize, rozhlasu i všech novin řídili kamarádi Oty Klempíře a Andreje Babiše, se vyprávěl vtip. V době sjezdu KSČ byl na prvním programu Československé televize přenos projevu soudruha Gustava Husáka. Pokud si někdo dovolil přepnout na druhý program, uviděl příslušníka Veřejné bezpečnosti. Točil obuškem a stále dokola opakoval: „Přepni to na první program!“ Více programů nebylo, proto byly jen dvě možnosti – sledovat projev nebo televizi vypnout.

Tanečky okolo ČT a ČR mají ze strany vládnoucí „šestikoalice“ jen jeden cíl. V nadpisu jsem ho popsal dvěma slovy: „Hlavně nemysli!“ O tom, že se to daří, svědčí jejich volební preference. Jejich voliči věří, že jim vláda zlevnila hypotéky, i když ty zdražují. Stále jsou přesvědčeni, že u nás nepotřebujeme Ukrajince, přestože ti je obsluhují v obchodech, ošetřují v nemocnicích a staví jim byty. Voliči vládní koalice věří, že žádné oteplování ani klimatická krize neexistuje a dnešní zdánlivé horko je jen chybou teploměrů, ukazujících venkovní teplotu.

Říká se, že myšlení bolí. Spousta lidí si za minulého režimu zvykla, že za ně myslí druzí. Proto se jim líbí vláda, která je dokázala přesvědčit, že zase bude líp. Jediné, co musí udělat, je řídit se i nadále heslem: „Hlavně nemysli!“

Autor: Vlastík Fürst | pátek 19.6.2026 9:28 | karma článku: 10,53 | přečteno: 154x

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Mám rád diskuse, ve kterých se dovím něco nového. Chápu ale i ty, kteří si jen potřebují zchladit žáhu. Pokud jim to pomůže jako terapie nebo detox, má to smysl.
Nemám nic společného s neomylností, tu přisuzuji jen Bohu.

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