Filip Turek: Poslanec, nebo zmocněnec?

Pro Filipa Turka se konečně našlo místo na ministerstvu. Bude „vládní zmocněnec“. Jeho důvěrný přítel, pan ministr Petr Macinka, mu už prý na jednom ze svých dvou ministerstev, která řídí, připravil kancelář.

Pomiňme teď amaterismus celého tohoto procesu. Od slavnostního vyhlášení, které zaznělo z úst premiéra, až po současné dohadování se o to, zda za to bude, nebo nebude placen.
Andrej Babiš totiž po jmenování Filipa Turka „zmocněncem“ zjistil, že by se „čestný předseda Motoristů“ musel vzdát svého poslaneckého mandátu.
A protože „Motoristé sobě“ se vůbec netají tím, že jim jde hlavně o to „sobě“, dokážu si představit, jak se Filip Turek opotil, když zjistil, že by se vlastní blbostí po mandátu europoslance mohl připravit i o ten „místní mandát“.

Vláda okamžitě přispěchala s prohlášením, že nový „vládní zmocněnec“ nebude zaměstnancem Ministerstva životního prostředí, ale bude mít zvláštní statut, který mu umožní na tomto ministerstvu působit, aniž by byl jeho zaměstnancem.

Pomiňme tedy tento další amatérismus, který se podařil současné vládě v čele s Andrejem Babišem. Celé to totiž vyvolává několik zásadních otázek.
První: „Kdo bude vyplácet Filipu Turkovi mzdu?“ Voličům současné vlády možná stačí prohlášení, že nový pan vládní zmocněnec to vše bude dělat zadarmo. Jde přece o dobrou věc. Zruší nejen „Green deal“, ale jako zvláštní vládní zmocněnec zajistí i to, aby náš průmysl mohl zase vzkvétat.
A protože se „Motoristé sobě“ netají tím, že hlavně „sobě“, tak by nás mělo zajímat, z čeho bude nový vládní zmocněnec žít, když to bude dělat zadarmo. Odpověď je nasnadě – z platu poslance.

No, a jsme u další otázky: „Bude Filip Turek, placený za práci poslance, tuto práci odvádět, nebo bude vládním zmocněncem?“ Navíc, protože už má kancelář na Ministerstvu životního prostředí, bude brát vedle platu poslance i veškeré náhrady (třeba na kancelář, cestovné a poradce) které nejsou zrovna malé? Chápu, že to jeho voliče netrápí, protože „Motoristé sobě“. Nás ostatní by to ale zajímat mělo.

Ta poslední otázka se týká role Andreje Babiše. Naši moudří předkové říkali, že „není možné sedět na dvou židlích.“ Podle předsedy naší současné vlády je to ale v případě Filipa Turka v pořádku. Andreje Babiše omlouvá, že moc nezná nejen planety Sluneční soustavy, ale ani moudra našich předků. Věřím, že voliči ANO mu to rádi odpustí. Vždyť z naší země už v podstatě udělal to nejlepší místo k životu na celé planetě.

Takže, jaká je role Andreje Babiše v tomto zvláštním kabaretu okolo Filipa Turka? Podle mnohých jde i z jeho strany jen o amatérismus. Podle mne jde o záměrný kalkul, jehož cílem je, aby odvedl pozornost od svého obřího střetu zájmů? Agrofert je stále jeho a tak trochu stranou pozornosti zůstávají další firmy, které buď vlastní, nebo je jejich spoluvlastníkem.

Co si o tom myslíte vy?

Autor: Vlastík Fürst | pondělí 19.1.2026 7:10 | karma článku: 9,56 | přečteno: 70x

Vlastík Fürst VIP

  • Počet článků 3413
  • Celková karma 23,63
  • Průměrná čtenost 803x
Spokojený důchodce. Sdílím zde svůj subjektivní názor i na pohled na svět.
Mám rád diskuse, ve kterých se dovím něco nového. Chápu ale i ty, kteří si jen potřebují zchladit žáhu. Pokud jim to pomůže jako terapie nebo detox, má to smysl.
Nemám nic společného s neomylností, tu přisuzuji jen Bohu.

