Dostane Andrej Babiš Nobelovu cenu za mír?

Andrej Babiš, přišel s geniálním řešením všech současných válek na světě, a stal se tak horkým kandidátem na Nobelovu cenu za mír.

Nobelovu cenu za mír doposud žádný Čech nezískal. Tomáš Garrigue Masaryk byl nominován sedmnáctkrát, ale ani tak ji neobdržel. Podobně dopadli i další nominanti, například Edvard Beneš, Václav Havel nebo třeba Jiří Hájek.
Teď ale máme velkou šanci, že se Česká republika konečně dočká. Stalo se totiž něco, co vejde do dějin. Andrej Babiš se, jak sám říká, zamyslel. Došlo k tomu na jeho poslední skromné dovolené před necelými dvěma týdny. Jak sám skromně prohlásil, zamyslel se a vymyslel světový mír: Všichni prostě odzbrojíme.

Bylo by škoda, kdyby tato geniální myšlenka našeho předsedy vlády zapadla v zapomnění jen proto, že celý svět sleduje jiného „mírotvůrce“, Donalda Trumpa. Je to blízký kamarád našeho premiéra, který ho má zaručeně ve svém mobile a svůj geniální nápad s ním zajisté konzultoval.
Po „Nobelovce“ totiž touží i Donald Trump. Proto během necelého roku, co se chopil vlády nad naší planetou, ukončil skoro všechny války, které probíhaly. Vzpomeňme třeba tu na Ukrajině, kterou svým šarmem, díky přátelství s Vladimírem Putinem, ukončil ani ne za 24 hodin po svém uvedení na americký trůn.

Jsem přesvědčen, že Andrej s Donaldem už pilují poslední detaily plánu, na jehož konci bude nejen globální mír, ale také uzavření všech světových zbrojovek, včetně těch patřících USA. Nebudou už vyrábět zbraně, ale dojde na to, o čem malý Andrej zpíval už v Pionýru – dokonce i atomové bomby budou překuty v pluhy.
A pak, konečně, nastane mír na celé planetě.

Donald Trump si prý oblíbil kvalitní a skvělé párky z Kosteleckých uzenin. Rozhodl se proto nevyužité bývalé zbrojovky darovat dětem našeho premiéra, aby se v nich mohly vyrábět ty jedinečné párky. Nikdo na světě nebude hladovět. Kostelecké párky se stanou nedílnou součástí každodenního jídelníčku obyvatel na celé planetě a my, Češi, budeme ještě světovější, než jsme byli po Naganu.

Přátelé, Andrej Babiš se zamyslel. Přišel s geniální myšlenkou, která mu zajistí Nobelovu cenu za mír. Česko bude mít konečně zástupce v této prestižní společnosti. Navíc získáme silného spojence – Donalda Trumpa – který dostane Nobelovu cenu za mír společně s naším premiérem. Andrej, který nemyslí jen sám na sebe, se s ním nesobecky a státnicky rozdělí.
Podle komise, která rozhoduje o nositelích Nobelovy ceny za mír, bude rokem 2026 tato kategorie ukončena. Letošní cena bude udělena na „věčné věky“, protože i mír bude na „věčné věky“. Bude stejně pevný, jako přátelství se Sovětským svazem, které bylo také na „věčné věky“, i když tehdy někteří škarohlídové lživě tvrdili, že „ani o vteřinu déle“..
Navíc se můžeme těšit, že Nobelova cena za mír, nebude pro Andreje Babiše poslední „Nobelovkou“. Pokud se někdy utrhne od makání a zase se na chvíli zastaví a zamyslí, získá Nobelovy ceny za jiné oblasti. Jeho další nápad zcela jistě ukončí globální oteplování nebo přijde s univerzálním lékem na všechny nemoci tohoto světa.

Jára Cimrman se už teď strachuje o titul „Největší Čech“.
Prostě, pokud se Andrej Babiš zamyslí, máme se zase na co těšit.

Autor: Vlastík Fürst | čtvrtek 23.4.2026 8:10 | karma článku: 0 | přečteno: 12x

Vlastík Fürst VIP

  • Počet článků 3438
  • Celková karma 26,60
  • Průměrná čtenost 808x
Spokojený důchodce. Sdílím zde svůj subjektivní názor i na pohled na svět.
Mám rád diskuse, ve kterých se dovím něco nového. Chápu ale i ty, kteří si jen potřebují zchladit žáhu. Pokud jim to pomůže jako terapie nebo detox, má to smysl.
Nemám nic společného s neomylností, tu přisuzuji jen Bohu.

