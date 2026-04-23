Dostane Andrej Babiš Nobelovu cenu za mír?
Nobelovu cenu za mír doposud žádný Čech nezískal. Tomáš Garrigue Masaryk byl nominován sedmnáctkrát, ale ani tak ji neobdržel. Podobně dopadli i další nominanti, například Edvard Beneš, Václav Havel nebo třeba Jiří Hájek.
Teď ale máme velkou šanci, že se Česká republika konečně dočká. Stalo se totiž něco, co vejde do dějin. Andrej Babiš se, jak sám říká, zamyslel. Došlo k tomu na jeho poslední skromné dovolené před necelými dvěma týdny. Jak sám skromně prohlásil, zamyslel se a vymyslel světový mír: Všichni prostě odzbrojíme.
Bylo by škoda, kdyby tato geniální myšlenka našeho předsedy vlády zapadla v zapomnění jen proto, že celý svět sleduje jiného „mírotvůrce“, Donalda Trumpa. Je to blízký kamarád našeho premiéra, který ho má zaručeně ve svém mobile a svůj geniální nápad s ním zajisté konzultoval.
Po „Nobelovce“ totiž touží i Donald Trump. Proto během necelého roku, co se chopil vlády nad naší planetou, ukončil skoro všechny války, které probíhaly. Vzpomeňme třeba tu na Ukrajině, kterou svým šarmem, díky přátelství s Vladimírem Putinem, ukončil ani ne za 24 hodin po svém uvedení na americký trůn.
Jsem přesvědčen, že Andrej s Donaldem už pilují poslední detaily plánu, na jehož konci bude nejen globální mír, ale také uzavření všech světových zbrojovek, včetně těch patřících USA. Nebudou už vyrábět zbraně, ale dojde na to, o čem malý Andrej zpíval už v Pionýru – dokonce i atomové bomby budou překuty v pluhy.
A pak, konečně, nastane mír na celé planetě.
Donald Trump si prý oblíbil kvalitní a skvělé párky z Kosteleckých uzenin. Rozhodl se proto nevyužité bývalé zbrojovky darovat dětem našeho premiéra, aby se v nich mohly vyrábět ty jedinečné párky. Nikdo na světě nebude hladovět. Kostelecké párky se stanou nedílnou součástí každodenního jídelníčku obyvatel na celé planetě a my, Češi, budeme ještě světovější, než jsme byli po Naganu.
Přátelé, Andrej Babiš se zamyslel. Přišel s geniální myšlenkou, která mu zajistí Nobelovu cenu za mír. Česko bude mít konečně zástupce v této prestižní společnosti. Navíc získáme silného spojence – Donalda Trumpa – který dostane Nobelovu cenu za mír společně s naším premiérem. Andrej, který nemyslí jen sám na sebe, se s ním nesobecky a státnicky rozdělí.
Podle komise, která rozhoduje o nositelích Nobelovy ceny za mír, bude rokem 2026 tato kategorie ukončena. Letošní cena bude udělena na „věčné věky“, protože i mír bude na „věčné věky“. Bude stejně pevný, jako přátelství se Sovětským svazem, které bylo také na „věčné věky“, i když tehdy někteří škarohlídové lživě tvrdili, že „ani o vteřinu déle“..
Navíc se můžeme těšit, že Nobelova cena za mír, nebude pro Andreje Babiše poslední „Nobelovkou“. Pokud se někdy utrhne od makání a zase se na chvíli zastaví a zamyslí, získá Nobelovy ceny za jiné oblasti. Jeho další nápad zcela jistě ukončí globální oteplování nebo přijde s univerzálním lékem na všechny nemoci tohoto světa.
Jára Cimrman se už teď strachuje o titul „Největší Čech“.
Prostě, pokud se Andrej Babiš zamyslí, máme se zase na co těšit.
Vlastík Fürst
Předměty s příběhem
Pánové, kdybych vám nabídl dres, ve kterém vyhrál Christian Ronaldo jeden z pěti vítězných ročníků Ligy Mistrů, brali byste? Dámy, braly byste klobouk, který nosila princezna Diana?
Vlastík Fürst
Už se s tou výhrou konečně smiřte
Maďarsko oslavuje změnu režimu. Budoucnost ukáže, nakolik nová vláda, kterou povede Péter Magyar, předseda strany Tisza, naplní očekávání svých voličů.
Vlastík Fürst
Když tlačí bota, vlastně obě
Minulou neděli jsme si s manželkou po ránu zajeli zaplavat do Svratky. Pršelo, a tak jsem ponožky schoval do bot, aby nezmohly.
Vlastík Fürst
Na začátku byl jen pozdrav
„Já tady v domě znám akorát vás“, říkala sousedka, když jsem se jí ptal, co se to odehrálo předchozí večer v našem domě.
Vlastík Fürst
Dědečku, já tě ponesu
Očekával jsem další pondělní odpoledne s vnučkou v Praze, kde bydlí - výlet tramvají, vláčkem a metrem. Nakonec to ale skončilo úplně jinak, protože na tramvaj, vlak a metro nedošlo.
Hastroši na Pražském hradě aneb Den otevřených dveří z pohledu výchovy k tanci a kultuře
Byl jsem jeden z těch, kteří po Zemanově zabetonování Pražského hradu do tohoto největšího hradního...
Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled
Už zítra se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi...
Speciální tramvaje i plavby zdarma. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu bude velkolepé
Spojuje lidi s prací, školou, rodinou, zábavou i kulturou. Je neodmyslitelnou součástí životů...
GALERIE: Tajemství Tančícího domu odhaleno. Výroční výstava zpřístupní skryté části
Tančící dům slaví kulatiny. Výstava v galerii ukáže originály Franka Gehryho, skryté prostory a...
Pes, běžci i letadlo. Takto čtenáři deníku Metro vyfotili Dvorecký most. Který snímek vyhrál?
Ještě jednou se vracíme k nové pražské spojce mezi Podolím a Zlíchovem. Dvorecký most krátce po...
ZUŠ v Polabinách otevře své dveře
Den otevřených dveří pořádá v sobotu 25. dubna Základní umělecká škola v Polabinách.
Klíčem k bio bavlně je podpora farmářů během transformace
Jih Čech sevřely mrazy. Na Kvildě naměřili minus jedenáct, chladná rána nekončí
U šumavské Kvildy ve čtvrtek ráno meteorologové naměřili minus 11 stupňů Celsia. Šlo o nejnižší...
- Počet článků 3438
- Celková karma 26,60
- Průměrná čtenost 808x
Mám rád diskuse, ve kterých se dovím něco nového. Chápu ale i ty, kteří si jen potřebují zchladit žáhu. Pokud jim to pomůže jako terapie nebo detox, má to smysl.
Nemám nic společného s neomylností, tu přisuzuji jen Bohu.
