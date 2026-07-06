Donald Trump konečně vítězem
Není to tak dávno, co se Donald vztekal, že mu nedali Nobelovu cenu za mír, když už ukončil osm válek? Občané USA mu to možná žerou, podobně jako Rusové Putinovi, že ta čtyřdenní „zvláštní vojenská operace“ skončí vítězstvím Ruska.
Teď se ale zdá, že Trump konečně zvítězil a nikdo nemůže jeho vítězství zpochybňovat. Na Mistrovství světa ve fotbale, které se koná i v USA, vyhráli Američané vyřazovací zápas nad Bosnou a Hercegovinou i díky gólu, který dal Folarin Baloguna na konci prvního poločasu. Jenže po hodině hry byl tento hráč vyloučen. Automaticky měla následovat stopka na další zápas.
A zde začíná role Donalda Trumpa. Renomovaná agentura AP. Napsala: „Bílý dům požádal Gianniho Infantina o přezkoumání červené karty. Uvedla to osoba obeznámená s telefonátem, která hovořila pod podmínkou anonymity, protože nebyla oprávněna o této záležitosti hovořit veřejně.“
Trump se tímto vítězstvím nemohl nepochlubit. Na sociální síti X napsal: „Děkuji FIFA za to, že udělala správnou věc a napravila velkou nespravedlnost.“
Podle amerického prezidenta FIA „napravila velkou nespravedlnost“. Podle většiny příznivců fotbalu po celém světě Gianni Infantin naopak jednu obří nespravedlnost spolu se členy Disciplinární komise FIFA spáchal.
Otázkou je, na jaká další vítězství na světovém šampionátu ještě Donald Trump dosáhne. Co všechno je ochotný udělat, aby se ti jeho stali mistry světa.
Jsem zvědav, co se stane, pokud bude mužstvo USA v nadcházející bitvě s Belgií prohrávat. Pošle Donald Trump na hřiště Národní gardu? Nebo FIFA preventivně zajistí, že další zápasy Američanů budou moci pískat jen američtí rozhodčí? Povolí FIFA, aby hrálo patnáct Američanů proti pěti Belgičanům?
Zní to jako nesmysl? Kdyby vám někdo včera řekl, jak to dopadne s trestem pro Folarina Baloguna, jak byste reagovali?
Pokud je v čele FIFA Gianni Infantin a prezidentem USA Donald Trump, je možné všechno. Smutné je, že tím nejvíc trpí samotný fotbal.
Má smysl ho ještě sledovat?
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