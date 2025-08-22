Den poté (22. srpna 1968)
Smutné je, že stále více těch, kteří okupaci zažili, zapomíná, jak ten život „v kleci“ vypadal. Mnozí s nostalgií vzpomínají na ty rajské časy, kdy bylo všechno skoro zadarmo, všichni měli práci a ... Mám pro ně i trochu pochopení. Když s kamarády vzpomínáme na „vojnu“, také se může zdát, že to vůbec nebyla pakárna, ale docela příjemné veselé časy.
Vstával jsem dnes časně, protože jedu vlakem do Prahy za naší malou vnučkou. Z Brna to jsou necelé tři hodiny cesty. Sedím v kupé, podřimuji a vybavují se mi vzpomínky na „den poté“.
Vzpomínám na čtvrtek 22. srpna 1968. Teta, u které jsme byli s bráškou na prázdninách, nás poslala s vozíkem na nákup. Koncem týdne v jejich Jednotě doplňovali zásoby a tak jsme měli dovézt mouku, cukr, olej, sůl a další základní potřeby do kuchyně. V obchodě nás čekalo nemilé překvapení. Nic z toho, co jsme měli napsané v našem seznamu na lístku, už neměli. Lidé měli strach z toho, co bude po ruské invazi následovat a tak se „předzásobili“. Vzali to z gruntu, takže regály v obchodě byly prázdné, podobně jsou v současné době vyprázdněné nádrže na pohonné hmoty všech benzínek na Krymu.
My ale domů nakonec nejeli tak úplně s prázdnou. Vezli jsme obrovský meloun. Ten jediný zůstal. Nejspíše se s ním nikdo nechtěl vléci. Dodnes si pamatuji, s jakým úsměvem nás vítal strejda, který měl melouny rád.
No a protože v té době mívali lidé doma běžně nějaké zásoby, hlady jsme neumřeli. Manžel naší starší sestřenky upytlačil pár pstruhů, na zahradě jsme se strejdou vykopali brambory a pozdní prázdninový oběd neměl chybu. Stejně jako večerní opékání zbývajících pstruhů nad ohněm, u kterého už byla také spousta sousedů. Jedlo se, zpívalo a ti starší vzpomínali, jaké to bylo, když nás v devětatřicátém okupovalo Německo.
Po čtvrtku 22. srpna 1968 následoval pátek, pak sobota, neděle... Postupně jsme si zvykali na to, jak se žije v „normalizační kleci“. Ne všichni. Spousta našich sousedů se s tím nemínila smířit a odjela hledat svobodu směrem na západ za železnou oponou. Některé kamarády a jejich rodiny jsem už nikdy neviděl.
Proč o tom píšu? Přiznávám, že mne netěší vidina toho, co nás čeká, pokud na podzim sestaví Andrej Babiš vládu společně se stranami, které se netají svými sympatiemi k Rusku. Jsem rád, že nemusím žít v „normalizační kleci“, do které nás zavřela „bratrská internacionální pomoc“ společně s našimi komunisty.
Připomíná mi to jeden vtip. Od Ježíše odchází zástup jeho posluchačů. „Proč?“, volá Ježíš. Jeden z odcházejících odpovídá: „Andrej Babiš nám slibuje ještě větší zázraky!“
Teď ale zase vážně. Mám obavy o mladé. Všimli jste si, kolik tu máme „migrantů“, kteří přicházejí ze Slovenka? Teď, když jim znovu vládne Fico, jich zase přibývá, protože mladí Slováci s tím, co se děje u nich doma, nechtějí mít nic společného.
Něco podobného hrozí i nám. Podíváme-li se, kdo volí ANO a podobné strany, jsou to převážně starší lidé. Nenajdeme mezi nimi moc mladých s vyšším vzdělaním. Lidé z této skupiny naší populace už nyní často odcházejí za lepšími platy na západ. Pokud po volbách dojde k našemu „příklonu na východ“, jak to můžeme sledovat na Slovensku, může se stát, že se zvedne podobná emigrační vlna, jakou můžeme dnes vidět u našich sousedů.
Jak už jsem psal, sedím v kupé a jedu za naší malou vnučkou. Mám to z Brna necelé tři hodiny cesty. Byl bych nerad, kdyby se z těch tří hodin po podzimních volbách staly dlouhé hodiny už ne vlakem, ale letadlem. Protože to už bych pak s vnučkou jako důchodce nemohl být každý týden.
Pokud jste v mé věkové kategorii a chcete volit „opoziční ráj“, zkuste si představit, že se vám vaše vnoučata odstěhují trochu dále na západ a vy je možná uvidíte už jen přes WhatsApp nebo Messenger.
Tahle představa se mi nelíbí ani trochu.
P.S.: Pokud se vám zdá, že přeháním, přečtěte si něco o Stačilo.
Vlastík Fürst
