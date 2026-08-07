Dědo, já přece nejsu opice
Adélka se s rodiči vrátila z dovolené, která se od těch předchozích hodně lišila. Nebyli u moře, ale pouze kousek za hranicemi v sousedním Německu, a ještě jen pod stanem.
Stihli toho za těch pár dnů opravdu hodně. S maminkou se svezla na paddleboardu, zlepšila se v plavání, obdivovala velké želvy... Cestou domů se zastavili v plzeňské ZOO, kde ji nejvíce zaujaly opice. Popisovala mi, jak skákaly, a pokoušela se i názorně předvést, jak to vypadalo.
„Adélko, nechtělas s těmi opičkami skákat?“ Podívala se na mne jako na blázna a pronesla: „Dědo, já přece nejsu opice. Já jsem člověk! Já neskáču tak moc jako opice, já skáču jenom trochu.“
Trávíme spolu hodně času, a tak vím, že má svůj „jako svět“, v němž je možné skoro vše. Z postýlky se stává moře a já jsem tučňák, který loví ryby a krmí jimi postavičky, které představují všechny členy rodiny. Adélka je v tomto světě výpravčí nebo dokonce strojvůdcem...
Před čtyřmi měsíci oslavila teprve třetí narozeniny, ale už si začíná uvědomovat, že mezi jejím pohádkovým „jako světem“ a tím světem reálným existují hranice. Důkazem toho je i to: „Dědo, já přece nejsu opice. Já jsem člověk!“ Tvářila se u toho trochu pohoršeně, protože si o mně asi do té chvíle myslela, že jsem moudřejší.
Vzpomínám na dobu, kdy jsem chodil do druhé třídy. Soudružka učitelka dostala za úkol, aby napravila mou, dle soudruha ředitele pomatenou mysl, která mi bránila uvěřit, že pocházím z opice. Snažila se opravdu statečně, ale neuspěla.
Když pak v osmé třídě učitelka přírodopisu zjišťovala, zda věřím, že jsem z opice, trochu pubertálně nevybíravě jsem odpověděl: „Já tedy určitě ne, ale jak se tak dívám na vás, vy možná ano.“ Za trest jsem pak musel školu reprezentovat na přírodovědné olympiádě.
Později, v době dospívání, jsem měl pocit, že by evoluce mohla fungovat, ale časem jsem svou víru v pana Darwina opustil, protože jsem si nedokázal představit, že jsem jen produktem náhody. Jako projektant jsem pomáhal našim cukrovarům trochu zautomatizovat některé části provozu. Zjistil jsem, jak náročné je nejen přijít na to, co by bylo dobré zlepšit, ale pak i na to, jak toho dosáhnout. Tehdy jsem začal znovu přemýšlet nad tím, jaká je pravděpodobnost toho, že by měl pan Darwin pravdu a došel k tomu, že se to číslo blíží spíše k nule než k jednice.
V jedné anekdotě se prvňáček vrátil ze školy, kde probírali vznik člověka. „Tatínku, kde jsme se my lidé vlastně vzali?“ Otec mu odvětil: „No, kdysi hodně dávno jsme se vyvinuli z opice.“ Hošík později položil stejnou otázku i mamince. Byla křesťanka, a proto odpověděla, že lidi naprojektoval a stvořil Bůh. „Maminko“, nenechal se hošík odbýt, „proč tedy tatínek tvrdí, že jsme z opice?“ Máma se usmála a řekla: „No, on popisuje jeho rodinu a já zase tu moji.“
„Dědo, já přece nejsu opice.“ To je něco, o čem je vnučka přesvědčená. Ví, že je člověk a ne opice. Jsem zvědavý, jak se bude vyvíjet její pohled na to, z koho pocházíme, a kdo je tedy její první praprapředek – zda Bůh nebo opice. Řekne mi jednou: „Dědo, já přece nejsu z opice!“?
Nechám se překvapit.
Je jen na ní, k čemu dospěje.
Je fajn, že dnes za jiný názor na původ člověka nehrozí žádný trest. Maximálně posměch od těch, kteří to vidí jinak.
Vlastík Fürst
Mentolky
Dostali jste někdy něco „na zub“, co přitom nemáte vůbec rádi? Je to chyba toho, kdo vás obdaroval, nebo vaše?
Vlastík Fürst
Šíří se pandemie strachu z „hradního rozvědčíka“
Premiéra Andreje Babiše, ministry jeho vlády, koaliční poslance i jejich voliče zasáhla pandemie strachu z toho, že Petr Pavel vyhraje i příští prezidentské volby.
Vlastík Fürst
Včera jsem byl v cizině
„No, tak jsi byl v cizině“, reagovali byste. „Proč nás s tím otravuješ? To zde přece nikoho nezajímá. Je to přece samozřejmost, že si můžeš jezdit, kam chceš!“
Vlastík Fürst
Moje Audi, ty máš Mejcedes
V pátek jsem přišel k Mercedesu jako slepý k houslím. Pravdou je, že jsem po dýzlu toužil ještě v době hluboké totality, když se dal litr nafty sehnat za padesát haléřů, zatímco mnohem dražší benzín stál korunu sedmdesát.
Vlastík Fürst
Starého Babiše novým kouskům nenaučíš!
Andrej Babiš nedávno prohlásil, že s prezidentem mluvit nebude, protože na to nemá čas. Teď prozradil, že ani s ministry vlastní vlády není jeho komunikace o moc lepší.
|Další články autora
Aloha, namaste, salud! Znáte význam celosvětově známých frází?
Na dovolené, ve filmech i na sociálních sítích. Některé cizojazyčné výrazy používáme téměř každý...
Praha promlouvá ze zdí i chodníků. Vzkazy kolemjdoucích pobaví, překvapí i zamrazí
Stojíš na mým fleku! Nemusíte číst knihu, abyste se dozvěděli o městě víc, než je někdy zdrávo....
V těchto dnech se láme osud českého Tesca. Britové už hledají kupce pro své obchody
Britští vlastníci Tesca podle mnohých finančních médií rozjíždějí prodej svých aktivit ve střední...
Barrandovský kopec bez pozlátka luxusu. Nafotili jsme zákoutí, kterým se filmová čtvrť nechlubí
Filmový magnát Miloš Havel. Režiséři a herecké star. Takhle obvykle vnímáme Barrandov, hlavně jeho...
Obluda mezi nádražími. Tam, kde řezali sovětské vagony, zastaví metro D nad rybníkem
Pokud by se vyhlašovala anketa o nejošklivější nádraží v Praze, to v Krči by mělo určitě medaili....
Policie zná totožnost muže nalezeného v Temném Dole, je to Polák
Policie zná totožnost muže nalezeného tento týden u základny zdravotnické záchranné služby v Temném...
Světelné instalace a videomapping lákají až do neděle do zahrad brněnských vil
Světelné instalace, hudební program a videomapping na fasádě dnes do zahrad brněnských vil...
Policisté vypátrali vězně, který v červnu odešel z pracoviště v Rudné u Prahy
Policisté vypátrali pětatřicetiletého vězně, který 4. června odešel z nestřeženého pracoviště v...
Trať mezi Prahou a Berounem stála, vlak se srazil s autem. Zraněné jsou i děti
Provoz na trati mezi Prahou a Berounem je zastavený, v Řevnicích u Prahy se v pátek v podvečer na...
Prodej stavebního pozemku (612 m2), ul. Štefánikova, Rajhrad u Brna (č.5)
Štefánikova, Rajhrad, okres Brno-venkov
7 833 600 Kč
- Počet článků 3465
- Celková karma 26,78
- Průměrná čtenost 812x
Mám rád diskuse, ve kterých se dovím něco nového. Chápu ale i ty, kteří si jen potřebují zchladit žáhu. Pokud jim to pomůže jako terapie nebo detox, má to smysl.
Nemám nic společného s neomylností, tu přisuzuji jen Bohu.
Seznam rubrik
- Inspirováno biblickým Žalmy
- Novozákonní rezonance
- Na počátku všeho bylo Slovo
- Rady moudrého starce
- Komentáře
- Křesťanství je...
- Kuchař pro začínající kuchaře/
- Paprsky
- Přísloví a Perly krále Šalamou
- 50+
- Společnost
- Střípky nejen z prázdnin
- Vážím si
- Vztahy
- ZOO nebo ráj ?
- Život není fér
- Osobní
- A co když žádný Bůh není?
- Co když Bible nelže?
- Dopisy apoštola Petra
- Evangelium svatého Pavla
- Hádanky
- 365 dnů s Matoušem
- Viděl jsem Boha
- Pořádek nebo anarchie?
- Začalo to zklamáním
- sobotní blog
- Jaký je Bůh ?