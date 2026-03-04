Dědečku, usměj se

Rodiče prý mají své děti vychovávat, zatímco prarodiče mají vnoučata rozmazlovat. Co si o tom myslíte?

Já osobně se snažím rodičům naší vnučky s její výchovou raději pomáhat, než ji narušovat. To ale vůbec nebrání tomu, aby malá Adélka měla jasno, že je babiččin miláček, ale dědovo zlobidlo.
Když jsme spolu, snažím se jí dávat maximální prostor k tomu, aby sama rozhodovala, kde a jak si budeme hrát. Přesto někdy musím zvednout hlas, abych dal najevo, že existují hranice.

Tento víkend byla Adélka i nás. Jak už jsem psal, je „babiččin miláček“ a babinku miluje. Přesto ji čas od času odmítne poslechnout, protože právě prožívá další „období vzdoru“.
Během jedné takové situace jsem na ni promluvil trochu důrazněji. Zarazila se, uvědomila si, že se mi na jejím chování k babičce něco nelíbí. Chvíli přemýšlela. Pak se na mne otočila a pronesla: „Dědečku, usměj se!“

Zeptal jsem se, zda jí vadí, že jsem mluvil hodně nahlas a ona, že ano. „Víš, proč jsem na tebe zvýšil hlas?“ Opět jsem se dověděl, že ano.
„Adélko“, položil jsem další otázku, „tobě se nelíbí, když se děda mračí?“ Asi je vám jasné, co odpověděla. Vše jsme spolu vykomunikovali a za chvíli jsme se na sebe zase usmívali.

Myslím, že i my dospělí bychom občas měli umět říci našemu partnerovi: „Miláčku, usměj se!“ Může to být startovací věta k tomu, abychom v klidu probrali to, co bylo příčinou důraznějšího tónu našeho hlasu. Pokud na někoho druhého zvedáme hlas, má to vždy nějakou příčinu. Pokud ji neodhalíme a neodstraníme, upřímný úsměv se nám nevrátí.

Přeji vám, ať se dnes usmíváte i bez toho, že vám někdo bude muset říci: „Usměj se!“ A pokud vám to někdo řekne, buďte mu za to vděční. Je to start cesty k usmíření a k návratu pohody, kterou prozradí i úsměv na naší tváři.

Autor: Vlastík Fürst | středa 4.3.2026 8:31 | karma článku: 0 | přečteno: 22x

Další články autora

Vlastík Fürst

Dědeček chce jít do kuchyně

Máte občas chuť poslat někoho do patřičných mezí? A když to uděláte, je to formou upřímnou a stále slušnou, nebo už spíše tou neomalenou a vulgární?

25.2.2026 v 8:11 | Karma: 14,89 | Přečteno: 228x | Diskuse | Osobní

Vlastík Fürst

Dědečku, proč? A proč? A proč???

Pamatujete si dobu, kdy jste od svého dítěte nebo vnoučete slyšeli to neustálé: „Proč?“ Není škoda, že my dospělí se už tak často neptáme?

23.2.2026 v 8:09 | Karma: 16,35 | Přečteno: 292x | Diskuse | Osobní

Vlastík Fürst

Dědečku, proč neposloucháš babičku?

Rozhovory se skoro tříletou vnučkou jsou čím dál tím zajímavější. Naposledy jsme řešili, proč v poslední době přibývají situace, kdy neposlechne rodiče.

19.2.2026 v 9:40 | Karma: 31,61 | Přečteno: 1911x | Diskuse | Osobní

Vlastík Fürst

Člověka to potěší, když slyší o cizím trapasu

Původně jsem chtěl dát do nadpisu ono známé „člověka to potěší, když slyší o cizím neštěstí“, ale to bych sliboval něco, o čem tento blog vůbec nebude.

13.2.2026 v 8:31 | Karma: 16,43 | Přečteno: 317x | Diskuse | Osobní

Vlastík Fürst

Zakažme sociální sítě i pro 65+!

Vláda Andreje Babiše podle zpráv v našem tisku „vážně zvažuje“ něco, v čem s ní souhlasím. Lídr ANO sice ještě počká na průzkum veřejného mínění, ale pokud budou jeho voliči pro, začne na tom vláda okamžitě makat.

9.2.2026 v 8:05 | Karma: 34,24 | Přečteno: 2557x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

O solitérech v Praze. Některé stavby jsou jako pěst na oko. Třeba panelák v Braníku

Solitér v Branické ulici
1. března 2026

Kdo viděl film Tam na konečné z roku 1957, pravděpodobně ho zaujalo nejen zpracování v duchu...

Na Dvorecký most vyjela první tramvaj. V zákulisí se už mluví o přesném datu otevření

Měřící tramvaj na Dvoreckém mostě (25. února 2026)
25. února 2026  10:42,  aktualizováno  11:10

Dnes se nad Vltavou odehrál historický okamžik. Trať na novém Dvoreckém mostě otestovala měřící...

Záhadné schody v Kunratickém lese mají vysvětlení. Sloužily při šlechtických honech

Zaniklé schody v Krčáku
3. března 2026

V srdci Kunratického lesa chátrají podivuhodné schody, které vedou „odnikud nikam“. Před bezmála...

Kam v březnu v Praze zdarma? 7 tipů od poslechovky po pochod ve Stromovce

Okolí holešovického Výstaviště a Stromovky změní podobu. (23. listopadu 2024)
28. února 2026  18:35

Vybrali jsme sedm pražských akcí zdarma – koncerty, festival, výstavy i přednášky, které můžete...

Lavičky v „Sherwoodu“ u stanice Praha hlavní nádraží zmizely. Proč se vrátí jen 40 procent?

Návrh českého studia re:architekti, který se umístil v soutěži na třetím místě...
26. února 2026  12:37

Z Vrchlického sadů kolem železniční stanice Praha hlavní nádraží byly během posledního únorového...

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Vlastík Fürst VIP

  • Počet článků 3425
  • Celková karma 27,11
  • Průměrná čtenost 805x
Spokojený důchodce. Sdílím zde svůj subjektivní názor i na pohled na svět.
Mám rád diskuse, ve kterých se dovím něco nového. Chápu ale i ty, kteří si jen potřebují zchladit žáhu. Pokud jim to pomůže jako terapie nebo detox, má to smysl.
Nemám nic společného s neomylností, tu přisuzuji jen Bohu.

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.