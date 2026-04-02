Dědečku, já tě ponesu

Očekával jsem další pondělní odpoledne s vnučkou v Praze, kde bydlí - výlet tramvají, vláčkem a metrem. Nakonec to ale skončilo úplně jinak, protože na tramvaj, vlak a metro nedošlo.

Šli jsme okolo hřiště, na kterém byla spousta dětí. Svítilo totiž sluníčko a po delší době bylo i celkem teplo. Naše kroky tak zamířily k houpačkám, skluzavce a také k pískovišti.
Dostali jsme se tam trochu později, takže jsem musel hlídat čas, aby mi neujel vlak do Brna. Během asi čtyřiceti minut jsme stihli vše, co Adélka potřebovala vyzkoušet. Celou dobu byla plná energie a přebíhala od jedná atrakce ke druhé.

Jakmile jsme se ale vydali domů, ozvalo se: „Dědečku, mne bolí nožičky. Nes mne.“ A už ke mně vztahovala ruce, abych jí vzal do náruče. Nesl jsem ji asi třicet metrů. Pak jsem ji postavil na zem: „Až budeme u toho červeného auta, tak tě zase kousek ponesu. Jo?“
Souhlasila, jen mne opravila, že to auto není červené, ale fialové. Bylo od nás asi sto metrů. „Tak co,“ ptal jsem se, když jsme k němu došli, „je červené nebo fialové?“ Trvala na svém: „Fialové! Ale pones mne zase kousek.“

Zase jsme popošli asi třicet metrů. Postavil jsem ji na zem: „Adélko, už mne bolí nožičky. Teď poneseš ty mne.“ Chvíli šla mlčky, ale v očích měla šibalský úsměv. Tušil jsem, že něco chystá.
Po chvíli už byl vidět jejich dům. „Dědečku“, ozvala se, „až budeme u toho černého auta, tak tě ponesu!“ Znělo to pěkně, jen to auto bylo asi dvacet metrů za jejich domem, takže bylo jasné, že k němu nedojdeme.
Dělal jsem, že jsem si toho nevšiml. Šli jsme tedy dál a najednou jsme došli k ordinaci veterináře, která je trochu utopená ve dvoře. V něm stálo tmavé auto. Nebylo přímo černé, ale bylo tmavé. „Podívej, jaké je to auto? Není černé?“ „Asi ano,“ zaznělo po chvíli, „tak pojď, ponesu tě.“ Objala mi nohu a pokoušela se mne nést.

V té chvíli jsem od své malé vnučky dostal další důkaz, že mne má skutečně ráda a chce plnit to, co slíbí. A to mne potěšilo ještě víc, než to, jak rychle a šikovně dokázala vymyslet malou lest s tím černým autem.

Autor: Vlastík Fürst | čtvrtek 2.4.2026 9:54 | karma článku: 17,14 | přečteno: 259x

Další články autora

Vlastík Fürst

Vlastík Fürst VIP

  • Počet článků 3434
  • Celková karma 28,15
  • Průměrná čtenost 807x
Spokojený důchodce. Sdílím zde svůj subjektivní názor i na pohled na svět.
Mám rád diskuse, ve kterých se dovím něco nového. Chápu ale i ty, kteří si jen potřebují zchladit žáhu. Pokud jim to pomůže jako terapie nebo detox, má to smysl.
Nemám nic společného s neomylností, tu přisuzuji jen Bohu.

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.