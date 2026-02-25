Dědeček chce jít do kuchyně
Nevím jak vám, ale mně se občas stává, že musím trávit čas s někým, kdo by mi vůbec nechyběl, kdyby v té chvíli opustil místo, kde se právě nacházím.
Nedávno jsem jel v kupé s chlapíkem, který měl špunty v uších, aby slyšel to, co si pouštěl v mobilu, ale přitom hlasitě usrkával kávu a svačil s ještě hlasitějším mlaskáním. Nebylo to vůbec příjemné. Naštěstí jsem nejel daleko, takže jsem také strčil sluchátka do uší a pustil si hudbu.
Vždy to tak ale řešit nejde. Někdy potřebujeme tomu druhému dát najevo, že je jaksi navíc, protože například potřebueje mít soukromí.
Naše tříletá vnučka na to má perfektní hlášku. Nedávno si hrála v obýváku s babičkou a když jsem za nimi přišel, pronesla: „Dědeček chce jít do kuchyně!“ Dala mi jasně najevo, že jsem v té chvíli rušivým elementem. A protože vím, že mne „má v srdíčku“, jak často říká, tak mne to nebolelo ani nemrzelo. Přál jsem jí, aby si tu hru s babičkou užila, protože se s ní vidí jen jeden víkend v měsíci.
Děti umí být upřímné. Někdy až tak moc, že nás to může i bolet. Proto si dávejme pozor, abychom si doma upřímnost nepletli s neomaleností, která tomu druhému působí zbytečnou bolest. Děti a vnoučata totiž dokážou věrně kopírovat dospělé autority.
Manželka má dar přijít ve chvíli, kdy zrovna vrcholí film, nebo se hraje prodloužení. Přijde a chce řešit něco, co mne v té chvíli vůbec netrápí, protože já chci vědět, jak to dopadne.
Až se tak zase stane, možná uslyší: „Babička chce jít do kuchyně!“ Věřím, že pochopí a nebude to bolet.
Vlastík Fürst
- Počet článků 3423
- Celková karma 27,87
- Průměrná čtenost 806x
Mám rád diskuse, ve kterých se dovím něco nového. Chápu ale i ty, kteří si jen potřebují zchladit žáhu. Pokud jim to pomůže jako terapie nebo detox, má to smysl.
Nemám nic společného s neomylností, tu přisuzuji jen Bohu.
