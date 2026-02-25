Dědeček chce jít do kuchyně

Máte občas chuť poslat někoho do patřičných mezí? A když to uděláte, je to formou upřímnou a stále slušnou, nebo už spíše tou neomalenou a vulgární?

Nevím jak vám, ale mně se občas stává, že musím trávit čas s někým, kdo by mi vůbec nechyběl, kdyby v té chvíli opustil místo, kde se právě nacházím.
Nedávno jsem jel v kupé s chlapíkem, který měl špunty v uších, aby slyšel to, co si pouštěl v mobilu, ale přitom hlasitě usrkával kávu a svačil s ještě hlasitějším mlaskáním. Nebylo to vůbec příjemné. Naštěstí jsem nejel daleko, takže jsem také strčil sluchátka do uší a pustil si hudbu.
Vždy to tak ale řešit nejde. Někdy potřebujeme tomu druhému dát najevo, že je jaksi navíc, protože například potřebueje mít soukromí.

Naše tříletá vnučka na to má perfektní hlášku. Nedávno si hrála v obýváku s babičkou a když jsem za nimi přišel, pronesla: „Dědeček chce jít do kuchyně!“ Dala mi jasně najevo, že jsem v té chvíli rušivým elementem. A protože vím, že mne „má v srdíčku“, jak často říká, tak mne to nebolelo ani nemrzelo. Přál jsem jí, aby si tu hru s babičkou užila, protože se s ní vidí jen jeden víkend v měsíci.
Děti umí být upřímné. Někdy až tak moc, že nás to může i bolet. Proto si dávejme pozor, abychom si doma upřímnost nepletli s neomaleností, která tomu druhému působí zbytečnou bolest. Děti a vnoučata totiž dokážou věrně kopírovat dospělé autority.

Manželka má dar přijít ve chvíli, kdy zrovna vrcholí film, nebo se hraje prodloužení. Přijde a chce řešit něco, co mne v té chvíli vůbec netrápí, protože já chci vědět, jak to dopadne.
Až se tak zase stane, možná uslyší: „Babička chce jít do kuchyně!“ Věřím, že pochopí a nebude to bolet.

Autor: Vlastík Fürst | středa 25.2.2026 8:11 | karma článku: 0 | přečteno: 21x

Další články autora

Vlastík Fürst

Dědečku, proč? A proč? A proč???

Pamatujete si dobu, kdy jste od svého dítěte nebo vnoučete slyšeli to neustálé: „Proč?“ Není škoda, že my dospělí se už tak často neptáme?

23.2.2026 v 8:09 | Karma: 15,84 | Přečteno: 280x | Diskuse | Osobní

Vlastík Fürst

Dědečku, proč neposloucháš babičku?

Rozhovory se skoro tříletou vnučkou jsou čím dál tím zajímavější. Naposledy jsme řešili, proč v poslední době přibývají situace, kdy neposlechne rodiče.

19.2.2026 v 9:40 | Karma: 31,53 | Přečteno: 1879x | Diskuse | Osobní

Vlastík Fürst

Člověka to potěší, když slyší o cizím trapasu

Původně jsem chtěl dát do nadpisu ono známé „člověka to potěší, když slyší o cizím neštěstí“, ale to bych sliboval něco, o čem tento blog vůbec nebude.

13.2.2026 v 8:31 | Karma: 16,18 | Přečteno: 313x | Diskuse | Osobní

Vlastík Fürst

Zakažme sociální sítě i pro 65+!

Vláda Andreje Babiše podle zpráv v našem tisku „vážně zvažuje“ něco, v čem s ní souhlasím. Lídr ANO sice ještě počká na průzkum veřejného mínění, ale pokud budou jeho voliči pro, začne na tom vláda okamžitě makat.

9.2.2026 v 8:05 | Karma: 34,24 | Přečteno: 2555x | Diskuse | Společnost

Vlastík Fürst

Ruský troll, nebo proruský kolaborant?

Ve zdejších diskuzích jsem od našich vlastenců četl různé hrůzy. Mnohokrát jsem si říkal, že nic horšího už snad číst nebudu. Jenže jsou lidé, pro které není nic svaté. Dokonce ani život dětí.

6.2.2026 v 7:33 | Karma: 37,38 | Přečteno: 2553x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Snowboarding na ZOH 2026: Zazářila Maděrová, radost Čechům udělala i Adamczyková. Co další?

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.
23. února 2026  11:22

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V...

ZOH 2026: Mohou Češi zaútočit na další medaile? Šanci má Jílek i biatlonisté

Vítězný Metoděj Jílek s Martinou Sáblíkovou v Českém domě (13. února 2026)
17. února 2026  16:01

Česká výprava má na Zimních olympijských hrách 2026 zatím čtyři medaile, ale poslední týden her...

ZOH: Poslední den her se na start postaví i dvě Češky, závěrečný ceremoniál se koná ve Veroně

Zátiší s pěti kruhy v olympijské vesnici v Cortině.
22. února 2026  7:36

Zimní olympijské hry 2026 jdou do finále. Největší sportovní svátek roku má na programu už jen...

Revoluce v autobusech? Praha mění monitory, ukážou i čas dojezdu

Autobusy v Praze znovu připomínají zastávky na znamení pomocí symbolů zvonečku....
17. února 2026  10:13

Pražská MHD chystá novinku, kterou cestující nepřehlédnou. V autobusech se mění obrazovky. A spolu...

Matějská pouť láká i na Cyklon. Svět ale obdivuje rekordní horskou dráhu v poušti

Zábavní park Six Flags Qiddiya City během budování
21. února 2026  9:07,  aktualizováno  22. 2. 19:25

Na pražském Výstavišti startuje další ročník Matějské pouti. K jejím stálicím patří legendární...

Na řekách ve Zlínském kraji už není žádný ze stupňů povodňové aktivity

ilustrační snímek
25. února 2026  6:58,  aktualizováno  6:58

Na řekách a potocích ve Zlínském kraji dnes ráno už nebyl žádný ze stupňů povodňové aktivity. První...

Praha testuje v autobusech nové obrazovky. Cestující už řeší, co na nich chybí

Linka 101 spojuje Žižkov, Vinohrady, Strašnice, Zahradní Město a Dolní...
24. února 2026,  aktualizováno  25. 2. 8:22

Testovací provoz je nejen v pražské MHD poměrně důležité, ale zároveň dost nevděčné období....

Nových 94 zákazníků

25. února 2026

Žebříček nejúspěšnějších fondů na českém trhu

25. února 2026  7:39

Vlastík Fürst VIP

  • Počet článků 3423
  • Celková karma 27,87
  • Průměrná čtenost 806x
Spokojený důchodce. Sdílím zde svůj subjektivní názor i na pohled na svět.
Mám rád diskuse, ve kterých se dovím něco nového. Chápu ale i ty, kteří si jen potřebují zchladit žáhu. Pokud jim to pomůže jako terapie nebo detox, má to smysl.
Nemám nic společného s neomylností, tu přisuzuji jen Bohu.

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.