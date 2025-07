Cože? Cuketová marmeláda?

Zase tu máme období, které je už dlouhá desetiletí v médiích považováno za „okurkovou sezonu“. Není o čem psát a tak se v novinách objevuje i to, co by se tam jindy nedostalo.

Já osobně tuto dobu sám pro sebe nazývám „cuketovou sezónou“. Momentálně zahrádku nemáme, ale i tak poslední tři týdny obsahuje náš domácí jídelníček každý den minimálně jeden chod, který je alespoň z 50% přichystán z cukety.

Ráno to může být třeba cuketové lečo. Je skoro stejné jako to obyčejné, jen s tím rozdílem, že polovinu jeho obsahu tvoří nastrouhaná cuketa.

Případně postačí i cuketa s vajíčkem. Podusíme ji s cibulí a nakonec přidáme vejce. S oblohou, například z rajčat, papriky a ředkvičky, to nejen dobře vypadá, ale i chutná.

Na oběd si můžeme dát krémovou cuketovou polévku s trochou brokolice a květáku, a jako hlavní chod kuře na paprice. Cuketa umí vytvořit hustou omáčku i bez mouky. Stačí ji jen podusit (případně i upéct) pod kuřetem, aby natáhla chuť a přidat trochu sušené papriky.

A večeře? Co třeba cuketové „bramboráčky“. Příprava je totožná s tou, při níž základ tvoří brambory. Jen s tím rozdílem, že nastrouhanou cuketu je třeba pořádně vymačkat.

Špatné nejsou ani cuketové karbanátky s cuketo-bramborovým pyré a dobrým salátkem. Já mám rád ten z cibule, rajčat a okurek.

No a pokud vás ještě před večerní zdravotní procházkou honí mlsná, možná by vaše chuťové buňky zaujaly palačinky s cuketovou marmeládou. Staří spolu pořádně podusit meruňky a cuketu, nechat trochu více odpařit vodu a pak jen rozmixovat. Máte-li rádi jemně nakyslou chuť, určitě nebudete zklamáni...

V tom výčtu možností, které nám nabízí cuketa, která sama o sobě nemá výraznou chuť, by bylo možné ještě dlouho pokračovat. Já raději už jen poděkuji Pavlíně, kolegyni mé ženy, která nás celý rok zásobuje domácími vajíčky, že nás teď, v období „cuketové sezóny“, obšťastňuje i těmito produkty ze své zahrady. Dodává nám je v takové hojnosti, že mám možnost zkoušet i to, co by mne určitě nenapadlo, kdybych cukety (a nakonec i ty meruňky) musel koupit třeba na trhu.

Těším se, že se v diskuzi objeví i další zdánlivě šílené nápady, podobné té mojí cuketové marmeládě, a už teď za ně děkuji.