Co by bylo, kdyby nepřišla sametová revoluce?
Kolega Nožička se ve svém článku pozastavuje nad tím, proč se jednomu tleská, zatímco na druhého se píská.
Myslím, že odpověď je jednoduchá.
Ten jeden, prezident Petr Pavel, měl sen. Chtěl se stát elitním vojákem a vstup do KSČ byl podmínkou naplnění jeho snu. Elitním vojákem se skutečně stal a dnes je, dle mého mínění, důstojnou hlavou našeho státu, za kterou se nemusím stydět. Posledních 36 let ukázalo, jakou proměnou ve svobodné společnosti prošel.
Druhý, předseda hnutí ANO, měl také sen. Chtěl mít více peněz a moci, jak ostatní. V určité době pochopil, že na cestě za svým snem bude výhodná spolupráce s „hodnou StB“. I když pak režim padl, on se svými kamarády z StB dál spolupracoval, protože to vynášelo. Svůj sen si splnil. No, vlastně ne tak docela. Chce být nejbohatším občanem našeho státu a to zatím není. Sní o tom, že bude nejmocnějším, a to zatím také tak docela není. Navíc u něho žádnou proměnu k lepšímu nevnímám.
Kolega Nožička spekuluje o tom, co by dělal Petr Pavel, kdyby nebyla sametová revoluce: „Pokud by tedy komunistický režim o rok později nepadl, je docela možné, že by Petr Pavel místo úspěšné kariéry v NATO proti této „nepřátelské“ organizaci naopak aktivně bojoval...“
Při čtení této spekulace mne napadlo: „A co by bylo s panem kolegou Nožičkou? Stal by se bojovníkem za práva utlačované většiny? Psal by své plamenné články proti vládě a premiérovi?“ Odpověď možná nezná ani pan kolega, protože to je takové to „co by bylo, kdyby“.
Myslím, že spekulace o těch druhých, jsou zbytečným plýtváním času. Spíše bych se měl ptát: „Pokud by komunistický režim v roce 1989 nepadl, co bych dnes dělal já?“ Přiznejme si, že většina z nás tehdy raději nevybočovala z řady a „držela hubu, krok a zákryt“, jak nás, kteří jsme prošli „základní vojenskou službou“, učili naši velitelé.
„Kdyby nepřišla sametová revoluce, byl bych hrdina, nebo bych se zařadil do poslušného stáda?“ Pokud najdeme odvahu si pravdivě odpovědět, budeme mít menší potřebu pískat na ty druhé.
Vlastík Fürst
Jak jsme vyháněli zlého kousavého koníka
Máte rádi koně? Teď nemám na mysli, jestli vám chutnají, ale zda se vám líbí a zda jste rádi v jejich přítomnosti.
Vlastík Fürst
Petr Fiala končí
Petr Fiala oznámil, že na sebe bere zodpovědnost za prohrané volby a proto se už na příštím sněmu ODS nebude ucházet o post předsedy. Umíte si představit, že by něco podobného udělal Babiš?
Vlastík Fürst
Zeměkoule jako chutná minutka
„Dědo, budeme jíst zeměkouli“, prohlásila malá Adélka, když se dostatečně přivítala s „bábinkou“, kterou má tak ráda, že kvůli ní se mnou jednou za měsíc jede vlakem z Prahy do Brna.
Vlastík Fürst
Zalévání macbooku nesvědčí
Adélka, naše malá vnučka rádá zalévá zahrádku i rostlinky v květináčích. Nejraději by zalévala pořád.
Vlastík Fürst
Den poté (22. srpna 1968)
Včera jsme si už po třicáté šesté svobodně připomínali 21. srpen 1968. Pro většinu národa to byla prachsprostá okupace, pro soudruhy komunisty (i jejich spojence ve Stačilo) je to stále „bratrská internacionální pomoc“.
