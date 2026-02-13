Člověka to potěší, když slyší o cizím trapasu
Stávají se vám trapasy? Mně často. I zde na blogu mi občas uteče něco, čemu se pak, na rozdíl od mých kritiků, od srdce zasměji. Proč? Protože k tomu by nám ty trapasy měly sloužit – zasmát se jim, bez ohledu na to, zda jsou cizí, nebo naše. Pravdou ale je, že těm cizím se směje snadněji.
Každý čtvrtek odpoledne se scházíme v našem ADRA klubu důchodců. Většinou si povídáme o tom, co jsme v uplynulých dnech dělali. O tom, co nás potěšilo, ale i o tom, co nás zrovna trápí. Jednou za měsíc máme společné cvičení paměti. Měli jsme už i měření zraku, finanční poradenství a teď nás čeká návštěva právničky, se kterou můžeme probrat to, v čem potřebujeme poradit.
Včera jsme se zase sdíleli o naše zážitky. Kamarádka Jana nás všechny rozesmála a sama se s námi smála tak, až, podobně jako my, slzela.
O co šlo?
Lékařka jí dělala vyšetření, jehož součástí byl celkem důkladný rozbor krve. V pondělí si měla zavolat, jak dopadly výsledky a zda bude muset přijít i osobně.
Ráno se probudila, udělala raní hygienu, posnídala a pak se oblékla. O půl osmé vzala telefon a volala do ordinace na pevnou linku. Ozval se jí neznámý hlas a sděloval něco v němčině. „Asi mají poruchu“, řekla si a zavěsila. „Zavolám na mobil“, napadlo jí. V kontaktech si našla číslo na mobil a volala. Dlouho to nikdo nebral. „Nejspíš už má paní doktorka někoho v ordinaci“, usoudila, a dál čekala, až jí to někdo zvedne.
Po chvíli se ozvalo takové trochu ospalé: „Prosím?“ Jak byla v ráži, tak se ani nepředstavila a hned na paní doktorku vysypala, že by ráda věděla, jak dopadly výsledky a zda se má sebrat a jít do ordinace. V okamžiku, kdy se potřebovala nadechnout, aby pokračovala dále, se z telefonu ozval vlídný hlas lékařky: „No, ale my v neděli neordinujeme. Přijďte až zítra.“
V té chvíli jí došlo, že je neděle ráno a že omylem zavolala na soukromé číslo paní doktorky, kterou připravila o možnost se jednou v týdnu pořádně vyspat. V pondělí ráno se vypravila do ordinace paní doktorky. Cestou ještě koupila čokoládu, o které věděla, že jí má její lékařka ráda.
Když včera skončila své vyprávění, všichni jsme slzeli smíchy. Uměli jsme si to živě představit, protože podobné trapasy se stávají i nám. Byli jsme rádi, že se to nestalo nám. No a Jana, ta se smála minimálně stejně jako my.
Opět jsme se přesvědčili, že to člověka potěší, když slyší o cizím trapasu. A ještě větší veselí je, když trapas popisuje ten, komu se stal.
Takže, Jani, díky. Zasmáli jsme se pěkně od plic.
Vlastík Fürst
Mám rád diskuse, ve kterých se dovím něco nového. Chápu ale i ty, kteří si jen potřebují zchladit žáhu. Pokud jim to pomůže jako terapie nebo detox, má to smysl.
Nemám nic společného s neomylností, tu přisuzuji jen Bohu.
