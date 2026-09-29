Chrochtáme si blahem
V rámci předvolebního boje se politici současné vlády předháněli v tom, co vše pro nás zařídí.
Důchodci se těšili na vyšší důchody. Budou je mít. V průměru nám přidají neskutečných 304 KČ. Pokud si budeme tuto částku odkládat bokem, za 109 let ušetříme na nejlevnější škodovku, nebo si někdy okolo roku 4000 n.l. v Praze pořídíme garsonku.
Alenka Schillerová se před rokem zaklímala, že nebude jako Fiala zvyšovat daně a skoro celý rok je nezvýšila. Teď už to ale neplatí. Zjistila, že je přece jen bude muset zvýšit. Navíc začíná přemýšlet o tom, že by státní dluh mohla smáznout „znárodněním“ našich úspor. Pamětníci měnové reformy v roce 1953 o tom vědí své.
Andrej Babiš sliboval snížení cen energií. Zrušil nám platbu za regulovanou složku elektřiny tím, že převedl ji na stát. Tahle úspora se nám ale pořádně prodraží. Představte si, že máte peníze na dovolenou, ale v cestovce vás přemluví, ať ji zaplatíte z půjčky, kterou vám poskytnou. Časem zjistíte, že jste za dovolenou v původní ceně 20 000 Kč nakonec i s úroky zaplatili 35 000 Kč.
Psát o cenách benzínu a nafty, je asi zbytečné. Zemědělci, kteří před časem protestovali proti Fialově drahotě a svými trakroty ucpali Prahu, dnes neprotestují, protože si cestu do Prahy svými traktory prostě nemohou dovolit.
ANO bude LÍP. S tímto heslem Andrej Babiš už spoustu let válcuje naši politickou scénu a díky lidem, kteří mu opakovaně dávají hlas, dojí naši zemi. Problém je v tom, že většina jeho voličů věří všemu, co jejich vůdce řekne. Stále věří, že se mají lépe než za té Fialově drahoty.
A jak to bude dál? Až se tato větší část jeho voličů probere z toho chrochtání si blahem a zjistí, že se válí v tom, co tu ANO nadělalo, svede to Andrej Babiš zase na Fialu. Jen už ne na Petra, ale na RADIMA FIALU a jeho soukmenovce v SPD. Spolu s nimi to hodí ještě na MOTORISTY SOBĚ a většina jeho voličů mu to zase uvěří.
Andrej Babiš bude v politice tak dlouho, dokud mu jeho věrní „koblížci“ dovolí dojit náš stát. A věřte, že v tom dojení je Andrej dobrý, přestože stále nespíš pije mléko, které krávy v Agrofertu vyrábějí v žaludku, a pořád asi věří, že Slunce a Měsíc jsou planety.
Vlastík Fürst
Bude hůř!
Bude líp, nebo hůř? Jak to vidíte vy? S jakými vyhlídkami se díváte do budoucnosti? Já mám za to, že bude hůř!
Vlastík Fürst
A. Schillerová konečně jednou řekla pravdu
„Lže, jako když Rudé právo tiskne a pravdu řekne, jen když se splete“, říkávalo se v době, kdy tu ještě vládla jedna strana. Dnes by to byl pravdivý popis většiny stran.
Vlastík Fürst
Čo robkáš?
Patříte k lidem, kteří žijí v neustálém stresu, protože byli vychovaní v přesvědčení, že musí stále něco dělat a být neustále v pohybu? Máte problém se na chvíli zastavit a vychutnávat si život?
Vlastík Fürst
Představ si, ona mne neposlechla!
„Já jí říkala nádech, výdech, nádech, výdech, nádech, výdech, ale ona to nedělala“, stěžovala si moje vnučka.
Vlastík Fürst
Nafta i benzín už jsou skoro zadarmo
Pokud jezdíte autem, určitě jste nemohli přehlédnout, jak vláda plní své předvolební sliby a postupně zlevňuje cenu pohonných hmot.
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