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Babišovi: „Hurá, hurá, hurá!“

Vlastík Fürst VIP
Vy, kdo pravidelně čtete moje blogy, víte, že Andrej Babiš nepatří mezi lidi, kteří by mi byli zrovna sympatičtí. Přesto jsem přesvědčen, že konečně jednou udělal něco, zač si zaslouží naši pochvalu.

Ne, teď nemám na mysli prodej šesti našich cvičných letounů L-39 Skyfox, kterým se pan premiér chlubil minulý čtvrtek, i když žádná podobná smlouva podepsána nebyla a Srbové, když se o této pohádce dověděli, našeho premiéra označili za „staršího člověka specifického charakteru a způsobu komunikace“.
Nemám na mysli ani Babišovo chlubení se, že pojede do Izraele domluvit nákup tamních systémů protivzdušné obrany, což ale nemá jeho vláda v rozpočtu letošním, ani v těch příštích, a navíc s tím nepočítá ani koncepce rozvoje naší armády, protože hrozby v Evropě jsou úplně jiné než ty, kterým už dlouhá léta musí čelit Izrael.

Za co tedy patří Andreji Babišovi provolat třikrát hurá?
Některým lidem se to určitě nelíbilo, ale předseda vlády se minulé pondělí po zasedání vlády jasně vymezil vůči účasti Ruských hokejistů na mistrovství světa. Dokonce prohlásil, že je to jednomyslný názor celé vlády.

Exot Petr Macinka, který rád hladí šelmy proti srsti, a podle zlých jazyků i čůrá proti větru, se mu do toho pokusil hodit vidle, když v nedělní Partii Teretie Tománkové nejprve řekl: „Můj názor je takový, že si nedovedu představit, že by po dobu trvání války na území České republiky zněla hymna Ruské federace.“
Ti, kdo tuší, z které světové strany proudí nejvíce peněz do Institutu Václava Klause, v jehož „akademii“ vypiplali drahokam jménem Macinka téměř k dokonalosti, v té chvíli nevěřili vlastním uším.
No, protože si nejspíš i samotný politik uvědomil, že by jeho slova mohl někdo pochopit jako odsouzení Ruské agrese, začal vše napravovat. Nejprve tvrdil, že si nedovede představit situaci, kdy „bychom sundávali přilepené aktivisty k silnici před halou v Porubě, kteří by se snažili zabránit Rusům, aby tam pronikli“.
Pak ještě dodal: „Za třetí, můj osobní názor je takový, že já lední hokej považuji za mužský sport, takže asi nepotěším naše skvělé feministky, když řeknu, že tentokrát budou muset české mistrovství přežít bez účasti týmu ruských mužatek.“
Poté se spokojeně usmíval, jak to umí jen on. Věděl, že ho Václav Klaus, milovník nejen rublů, ale i všeho ruského, pochvalně pohladí po jeho bujaré černé kštici a možná mu dovolí, aby se k němu na chvíli i přitulil a spokojeně předl.

Vraťme se ale k Abdreji Babišovi. Není mi sympatický, jeho způsob vládnutí se mi nelíbí, ale za jeho postoj k účasti Ruských hokejistů na MS, navzdory názoru třeba našeho pana učitele, mu patří: „Hurá, hurá, hurá!“

Autor: Vlastík Fürst | pondělí 9.11.2026 9:49 | karma článku: 0 | přečteno: 31x
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Vlastík Fürst VIP

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Spokojený důchodce. Sdílím zde svůj subjektivní názor i na pohled na svět.
Mám rád diskuse, ve kterých se dovím něco nového. Chápu ale i ty, kteří si jen potřebují zchladit žáhu. Pokud jim to pomůže jako terapie nebo detox, má to smysl.
Nemám nic společného s neomylností, tu přisuzuji jen Bohu.

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