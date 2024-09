Babišovi „babánci“

Předpokládám, že víte, kdo je to „mamánek“. Pokud ANO, je třeba vysvětlovat, kdo je to „babánek“ nebo „babánka“?

Dnes a zítra proběhnou volby do krajských zastupitelstev a do Senátu. V předvolební kampani bylo, jako vždy, velice aktivní hnutí ANO i se svým předsedou Babišem.

Fotky jeho, a také paní Schillerové a pana Havlíčka, jsou po celé zemi. Skoro to vypadá, jako by byly volby parlamentní. U nás na Jižní Moravě můžete nabýt dojem, že příští hejtmankou bude v případě vítězství ANO Alena Schillerová a ne Ivana Solařová, kterou až do jejího odvolání z pozice starostky Znojma, v kraji vlastně nikdo neznal.

Předvolební heslo ANO zní: „Vrátíme vám, co vám Fialova vláda vzala!“ Máme věřit tomu, že současná vláda okrádá celý národ. Zajímavé, když Andrej Babiš podle časopisu Forbes v minulém roce zbohatnul o 62 300 000 000 Kč. Je tedy otázkou, kdo v době inflace bohatnul na úkor ostatních.

Vraťme se k nadpisu tohoto blogu. Mamánek je někdo, kdo se i v dospělosti schovává za máminu sukni. Svým způsobem za to může výchova. Výsledkem je jedinec, který je závislý na své matce, bez které nikdy nic nerozhodne, protože právě ona má vždy poslední slovo.

Babánek je politik, který v hnutí ANO vystoupal tak vysoko, že může kandidovat na hejtmana. Nemá ale odvahu se na předvolebním billboardu objevit sám a na různých mítincích rád přenechá hlavní slovo Babišovi, Schillerové či Havlíčkovi. Ti sice hejtmany nebudou, ale mohou se tvářit, že se budou bít za blaho našeho kraje.

Proč o tom píšu? Může se totiž stát, že pokud ANO uspěje a bude mít z těchto „babánků“ hejtmany, tak se nám i na krajskou úroveň přenese to, co jsme mohli sledovat, třeba když se prezident pokusil vyvolat diskuzi o důchodové reformě napříč naší politickou scénou. Vzpomeňte si, jak trapně se pak členové ANO vymlouvali, když zjistili, že jejich šéf má jiný názor, než jaký si dovolili na této schůzce prezentovat bez jeho svolení.

Chceme na krajích lidi, kteří dříve, než něco pronesou, požádají Andreje, za jehož sukni se schovávají, aby jim jejich slova posvětil?

Hradní epizoda ohledně penzijní reformy je jen dalším důkazem toho, jak to funguje v hnutí ANO a co už je dávno známo – v čele je Andrej Babiš a pod ním jsou samí „babánci“ a „babánky“.

Tak, hurá k volbám.

Ale ještě než vhodíte svůj hlas do urny, zvažte, zda se i vy chcete zařadit mezi „babánky“. Když Andrej náhodou spí, tak sní o tom, že naši zemi budou obývat samí „babánci“, nad kterými bude bdít on, velký šéf.